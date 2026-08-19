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Sống Khỏe

Dùng cờ lê làm 'vòng', nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu

Một nam thanh niên nhập viện trong tình trạng dương vật sưng đau, mắc kẹt hoàn toàn trong vòng 19 mm của chiếc cờ lê sắt.

Thúy Nga

BS Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp nam bệnh nhân gặp sự cố hy hữu với dị vật tại vùng sinh dục.

Sự cố hy hữu khi dùng cờ lê làm “vòng”

Bệnh nhân L.Q.T., ngụ xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh, nhập viện trong tình trạng đau đớn, dương vật bị mắc kẹt hoàn toàn trong một chiếc cờ lê sắt hoa thị hai đầu, kích thước 17-19 mm.

Theo bệnh nhân, trước đó do tò mò, anh tự đưa dương vật vào vòng cong 19 mm của chiếc cờ lê. Sau đó, bộ phận sinh dục nhanh chóng sưng tấy, khiến dị vật siết chặt và không thể tự rút ra.

Đây là tình huống cấp cứu cần được xử trí thận trọng. Khi dị vật dạng vòng siết chặt dương vật, tình trạng phù nề có thể tiếp tục gia tăng, làm cản trở tuần hoàn máu và dẫn tới tổn thương mô nếu không được giải phóng kịp thời.

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Ê- kíp thực hiện cắt cờ lê cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Dùng tay khoan nha khoa cắt từng phần chiếc cờ lê

Tiếp nhận bệnh nhân, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An cùng lực lượng trực lãnh đạo lập tức kích hoạt quy trình phối hợp liên chuyên khoa để xử trí.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương dương vật do dị vật. Vấn đề đặt ra là phải loại bỏ chiếc cờ lê, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ gây thêm tổn thương cho mô mềm và cấu trúc sinh dục.

Sau khi đánh giá tình trạng, Khoa Răng – Hàm – Mặt phối hợp với Khoa Ngoại Tổng quát quyết định sử dụng tay khoan nha khoa tốc độ cao để khoan, cắt từng phần chiếc cờ lê.

Theo các bác sĩ, việc sử dụng các dụng cụ cắt kim loại thông thường có thể tạo nhiệt hoặc gây tổn thương nghiêm trọng cho mô mềm xung quanh. Vì vậy, quá trình xử trí đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thao tác chính xác và kiểm soát tốt nguy cơ tổn thương tại chỗ.

Sau quá trình can thiệp, chiếc cờ lê được loại bỏ hoàn toàn khỏi dương vật bệnh nhân. Ê-kíp y tế bảo tồn được cấu trúc và chức năng bộ phận sinh dục cho người bệnh.

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Chiếc cờ lê sau khi được cắt - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ vị thành niên, không tự ý đưa vật dụng hoặc dị vật lạ vào cơ thể. Khi sự cố xảy ra, cần nhanh chóng tìm kiếm sự trợ giúp y tế thay vì cố gắng tự xử trí, nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng.

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#ứng cứu y tế dị vật vùng sinh dục #quy trình xử lý dị vật cờ lê #dương vật sưng đau #cờ lê sắt

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