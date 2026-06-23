Trang Pháp sẽ làm nên chuyện trong chung kết Đạp gió ở Trung Quốc?

Hành trình của Trang Pháp tại Đạp gió 2026 ghi dấu bằng khả năng sáng tạo, biên đạo và biểu diễn đa năng trước khi góp mặt ở vòng chung kết.

Theo Znews, đội của Trang Pháp khép lại Công diễn 5 Đạp gió 2026 với 902 điểm, gồm 882 điểm bình chọn từ khán giả tại trường quay và 20 điểm thưởng nhờ chiến thắng vòng PK trước giờ biểu diễn. Thành tích này giúp đội xếp thứ hai chung cuộc, chỉ đứng sau đội của Trương Nguyệt với 928 điểm.

Một trong những điểm nhấn của vòng thi là phần nhảy đôi giữa Trang Pháp và Tăng Bái Từ do chính nữ ca sĩ Việt Nam biên đạo. Với những động tác giàu tính trình diễn cùng sự phối hợp ăn ý, tiết mục nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Việt Nam và Trung Quốc.

Sau màn trình diễn, Tăng Bái Từ dành nhiều lời khen cho đồng đội, gọi Trang Pháp là "trạm sạc năng lượng" và "báu vật" của cả đội, đồng thời tiết lộ cả hai đã cùng tập luyện đến rạng sáng để hoàn thiện sân khấu.

Trang Pháp vào chung kết Đạp gió 2026. Ảnh: FB Trang Pháp.

Ngay từ vòng chào sân, Trang Pháp đã lựa chọn cách tiếp cận khác biệt với tiết mục "Moonlight". Trong chưa đầy hai phút, nữ ca sĩ liên tục chuyển đổi giữa hát, rap, nhảy, chơi piano và múa cột, tạo nên màn trình diễn gần như không có khoảng nghỉ.

Đến Công diễn 1, cô cùng đồng đội lựa chọn "Đại nghệ thuật gia" với các động tác treo người và thay trang phục trực tiếp trên sân khấu. Dù được đánh giá cao về phần dàn dựng và năng lượng biểu diễn, đội của cô vẫn không giành chiến thắng.

Ở Công diễn 2, Trang Pháp tiếp tục mang đến "Ego-Holic" với phần rap tự viết và đưa tiếng Việt vào bài hát. Thứ hạng cá nhân dừng ở vị trí 22 nhưng nữ ca sĩ vẫn cho thấy màu sắc biểu diễn riêng.

Qua từng công diễn, Trang Pháp liên tục thử nghiệm những hình thức biểu diễn mới, tạo tiền đề cho các sân khấu được đánh giá cao ở những vòng sau.

Theo Phụ Nữ Mới, tại Công diễn 3, Trang Pháp cùng An Kỳ, Lý Tâm Khiết, Diệp Nhất Thiến và Ô Lan Đồ Nhã trình diễn "Nghịch chiến". Tiết mục kết hợp rock với âm hưởng giao hưởng, trong đó Trang Pháp biểu diễn keytar cùng phần guitar của Ô Lan Đồ Nhã.

Đội của cô giành 916 điểm, trở thành đội đầu tiên và duy nhất vượt mốc 900 điểm tại Công diễn 3, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng ngày thi đầu tiên.

Đến Công diễn 4, Trang Pháp tiếp tục để lại dấu ấn với "DNA" cùng Lý Tâm Khiết, Từ Mộng Khiết và Hà Tuyên Lâm. Theo An Ninh Thủ Đô, nữ ca sĩ trực tiếp viết phần rap tiếng Anh, tham gia lên ý tưởng dàn dựng, biên đạo và chỉnh sửa âm nhạc cho tiết mục. "DNA" kết hợp nhiều kỹ thuật sân khấu như đu dây trên không, múa cột ngang và các tổ hợp vũ đạo yêu cầu sự phối hợp chính xác giữa các thành viên.

Dù chỉ nhận 838 điểm và tạo ra nhiều tranh luận về kết quả, "DNA" lại ghi nhận hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội Weibo.

Trang Pháp được đánh giá là nghệ sĩ đa tài. Ảnh: FB Trang Pháp.

Trong suốt hành trình tại Đạp gió 2026, Trang Pháp không chỉ biểu diễn mà còn tham gia viết rap, biên đạo, phối hợp chỉnh sửa âm nhạc cho nhiều tiết mục. Việc đảm nhận nhiều khâu sáng tạo giúp cô tạo nên màu sắc riêng giữa dàn nghệ sĩ của chương trình.

Không dẫn đầu về bình chọn cá nhân nhưng liên tục góp mặt trong những tiết mục được đánh giá cao về chuyên môn và tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, Trang Pháp bước vào chung kết với hình ảnh một thí sinh giàu khả năng sáng tạo. Đó cũng là lý do nhiều khán giả kỳ vọng nữ ca sĩ sẽ tạo bấtt ngờ tại Đạp gió 2026.