MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam nghỉ dưỡng trong biệt thự gần trăm tỷ

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam, nghỉ dưỡng trong biệt thự trăm tỷ, mời con gái Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu và ca sĩ Mạnh Cương ở cùng.

Mới đây, ca sĩ Mạnh Cương chia sẻ những khoảnh khắc cùng vợ và con trai có chuyến nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu. Trong dịp này, gia đình anh được MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên mời đến ở cùng tại một căn biệt thự có diện tích rộng hàng trăm mét vuông, sở hữu tầm nhìn hướng thẳng ra biển.

Theo chia sẻ của Mạnh Cương, căn biệt thự nằm trong một khu nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm và thuộc sở hữu của một người bạn của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nữ MC được bạn mời tới chơi nên đã rủ thêm vợ chồng Mạnh Cương cùng diva Hà Trần - con gái Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu tham gia.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở biệt thự trăm tỷ đồng. Ảnh: chụp từ video Mạnh Cương

Mạnh Cương cho biết khu nghỉ dưỡng này đã được xây dựng khoảng 10 năm nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp ấn tượng. Nam ca sĩ không giấu được sự choáng ngợp trước không gian rộng rãi, nhiều phòng, hồ bơi hướng biển cùng khuôn viên phủ đầy cây xanh và thảm cỏ được chăm sóc cẩn thận.

Trong thời gian lưu trú, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên dành cho gia đình Mạnh Cương một phòng lớn có view biển. Nam ca sĩ thích thú trước khung cảnh và không gian riêng tư tại đây.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và ca sĩ Mạnh Cương. Ảnh: chụp từ video Mạnh Cương

Anh hài hước chia sẻ: “Quá đã! Trời ơi đã quá, view biển kìa. Cả gia đình 3 người ở đây là ngon rồi, nghe thấy tiếng sóng biển luôn, lãng mạn dễ sợ”.

Mạnh Cương cũng nói vui rằng trong tương lai, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên có thể cân nhắc mua một căn biệt thự tại khu vực này. Anh tiết lộ, người bạn của nữ MC là một trong những nhà đầu tư tại đây và sở hữu nhiều căn biệt thự có giá trị lên tới gần trăm tỷ đồng mỗi căn.

Nam ca sĩ hài hước nói rằng vợ chồng anh cũng mong muốn sở hữu một căn tại khu nghỉ dưỡng nhưng hiện mới “để dành được trăm triệu”, nên chưa biết đến bao giờ mới có thể thực hiện được.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và ca sĩ Hà Trần vừa về Việt Nam. Ảnh: chụp từ video Mạnh Cương

Theo Mạnh Cương, một số biệt thự trong khu vực có diện tích rất lớn, có căn lên tới khoảng 1.000m², trong khi những căn khác rộng khoảng 500m².

Sau một ngày tham quan và tắm biển, vợ chồng Mạnh Cương cùng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đi ăn tối. Tại buổi gặp gỡ này, diva Hà Trần cũng xuất hiện. Mạnh Cương cho biết Hà Trần và Nguyễn Cao Kỳ Duyên có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên gặp gỡ và giữ tình bạn lâu năm.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vừa về Việt Nam. Ảnh: chụp từ video Mạnh Cương

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965 tại Mỹ, từng được đào tạo bài bản về nghệ thuật trước khi trở thành một trong những MC nổi bật của cộng đồng người Việt hải ngoại. Dù tốt nghiệp ngành luật, cô lại thành công rực rỡ trong lĩnh vực dẫn chương trình.

Về đời tư, nữ MC từng trải qua nhiều biến cố tình cảm. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, cô kết hôn với Trịnh Hội vào năm 2004 nhưng chia tay sau 4 năm. Đến năm 2025, cả hai bất ngờ tái hợp, khép lại hành trình tình cảm nhiều biến động bằng một chương mới đầy bất ngờ.

Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, nữ MC dường như lựa chọn cách sống nhẹ nhàng, đề cao sự bình yên hơn những chuẩn mực hay áp lực vô hình. Ở tuổi ngoài 60, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong thái cuốn hút cùng nguồn năng lượng tích cực.