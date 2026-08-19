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[GALLERY] Thí sinh Miss World 2026 hóa nàng thơ trên sàn diễn bên biển

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Thí sinh Miss World 2026 hóa nàng thơ trên sàn diễn bên biển

111 người đẹp Miss World 2026 trình diễn thời trang Việt lấy cảm hứng từ di sản, ký ức, biển cả và vẻ đẹp riêng của phụ nữ.

Thu Cúc (Ảnh: BTC)
111 thí sinh Miss World lần thứ 73 tham gia Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) XVI tại Hải Phòng. Chương trình đồng thời là phần thi Top Model.
111 thí sinh Miss World lần thứ 73 tham gia Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) XVI tại Hải Phòng. Chương trình đồng thời là phần thi Top Model.
Với chủ đề “The Green World”, đêm diễn khai thác vẻ đẹp của thiên nhiên qua ngôn ngữ thời trang. 111 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trình diễn các bộ sưu tập của LaSen Vũ, Eric Moon - Duy Trần, Hà Duy, Janie Bridal và Khang Trịnh.
Với chủ đề “The Green World”, đêm diễn khai thác vẻ đẹp của thiên nhiên qua ngôn ngữ thời trang. 111 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trình diễn các bộ sưu tập của LaSen Vũ, Eric Moon - Duy Trần, Hà Duy, Janie Bridal và Khang Trịnh.
Các bộ sưu tập khai thác nhiều nguồn cảm hứng khác nhau, từ di sản, ký ức đến biển cả và bầu trời. Điểm chung là hướng đến hình ảnh người phụ nữ mang vẻ đẹp, cá tính và câu chuyện riêng.
Các bộ sưu tập khai thác nhiều nguồn cảm hứng khác nhau, từ di sản, ký ức đến biển cả và bầu trời. Điểm chung là hướng đến hình ảnh người phụ nữ mang vẻ đẹp, cá tính và câu chuyện riêng.
Để chuẩn bị cho chương trình, các thí sinh trải qua nhiều buổi luyện tập đội hình, nhịp bước và vị trí trên đường băng. Ban tổ chức Việt Nam cùng ê-kíp đạo diễn phải phối hợp lịch trình của hơn 100 thí sinh, đồng thời tính toán thời gian thay trang phục và chuyển tiếp giữa năm bộ sưu tập.
Để chuẩn bị cho chương trình, các thí sinh trải qua nhiều buổi luyện tập đội hình, nhịp bước và vị trí trên đường băng. Ban tổ chức Việt Nam cùng ê-kíp đạo diễn phải phối hợp lịch trình của hơn 100 thí sinh, đồng thời tính toán thời gian thay trang phục và chuyển tiếp giữa năm bộ sưu tập.
Sân khấu ngoài trời cũng đặt ra yêu cầu cao đối với hệ thống âm thanh, ánh sáng và ghi hình. Từng nhóm thí sinh được phân chia vị trí cụ thể nhằm bảo đảm đội hình đồng đều, hạn chế chồng chéo trong các phần chuyển cảnh.
Sân khấu ngoài trời cũng đặt ra yêu cầu cao đối với hệ thống âm thanh, ánh sáng và ghi hình. Từng nhóm thí sinh được phân chia vị trí cụ thể nhằm bảo đảm đội hình đồng đều, hạn chế chồng chéo trong các phần chuyển cảnh.
Việc đặt sân khấu thời trang trong không gian ven biển giúp chương trình kết nối thiết kế với cảnh quan Đồ Sơn.
Việc đặt sân khấu thời trang trong không gian ven biển giúp chương trình kết nối thiết kế với cảnh quan Đồ Sơn.
Các câu chuyện về mặt nước, ánh hoàng hôn và sự chuyển động của ánh sáng cũng trở thành nguồn cảm hứng trực tiếp cho một số bộ sưu tập.
Các câu chuyện về mặt nước, ánh hoàng hôn và sự chuyển động của ánh sáng cũng trở thành nguồn cảm hứng trực tiếp cho một số bộ sưu tập.
Thông qua năm bộ sưu tập, các nhà thiết kế Việt Nam giới thiệu nhiều cách tiếp cận khác nhau với văn hóa, thiên nhiên và vẻ đẹp phụ nữ trước dàn thí sinh và khán giả quốc tế.
Thông qua năm bộ sưu tập, các nhà thiết kế Việt Nam giới thiệu nhiều cách tiếp cận khác nhau với văn hóa, thiên nhiên và vẻ đẹp phụ nữ trước dàn thí sinh và khán giả quốc tế.
Sắp tới, các thí sinh sẽ tham gia những chương trình trải nghiệm văn hóa, du lịch và quảng bá Khánh Hòa trước khi trở lại TP HCM, bước vào chặng cuối hướng tới đêm chung kết ngày 5/9.
Sắp tới, các thí sinh sẽ tham gia những chương trình trải nghiệm văn hóa, du lịch và quảng bá Khánh Hòa trước khi trở lại TP HCM, bước vào chặng cuối hướng tới đêm chung kết ngày 5/9.
Xem video: "Bảo Ngọc trên cương vị đại diện Việt Nam thi Miss World lần thứ 73". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (Ảnh: BTC)
#Miss World 2026 #Vietnam Beauty Fashion Fest #thời trang #người đẹp #vẻ đẹp phụ nữ

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