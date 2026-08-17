Phim truyền hình ‘Kế hoạch CM12’ bắt đầu phát sóng từ 22/8

Bộ phim truyền hình “Kế hoạch CM12” do Điện ảnh CAND sản xuất, sẽ bắt đầu phát sóng từ 21h10 tối 22/8 trên kênh ANTV và từ tối 24/8 trên kênh HTV9.

“Kế hoạch CM12” là một chuyên án tiêu biểu về nghệ thuật đấu tranh phản gián chống lại tổ chức phản động lưu vong “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Chuyên án kéo dài trong suốt 8 năm (1980 - 1988) với địa bàn trải dài qua nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ, tập trung trong các năm 1981-1984, chủ yếu tại tỉnh Cà Mau.

Thắng lợi của Kế hoạch CM12 là một trong những trận đánh hay nhất, lớn nhất và an toàn nhất kể từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng; là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo tuyệt vời của lực lượng Công an nhân dân, trong đó, chủ công là lực lượng An ninh nhân dân.

Bộ phim tái hiện chuyên án thắng lợi, làm nổi bật sự mưu trí, dũng cảm và nhân văn của lực lượng công an Việt Nam. Ảnh: Điện ảnh CAND.

Phim truyền hình "Kế hoạch CM12" do hai đạo diễn Phạm Trung Hiếu và Trần Duy Linh sản xuất, nội dung lấy cảm hứng từ cuốn sách “CM12 – Phía sau kế hoạch phản gián” của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức, nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh (cũ), Bộ Công an. Sách xuất bản lần đầu năm 2020, được NXB CAND tái bản tháng 2/2026 và đang được đông đảo bạn đọc đón nhận.

Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất phim cho biết: Phim “Kế hoạch CM12” tập trung khai thác những tình tiết chưa từng công bố và những màn đấu trí "không tiếng súng" nhưng đầy kịch tính của lực lượng An ninh Việt Nam với các tổ chức phản động lưu vong. Bối cảnh phim trải rộng không chỉ địa bàn tỉnh Cà Mau mà còn nhiều tỉnh, thành trong nước và nước ngoài.

Bối cảnh trong phim được sự hỗ trợ của nhiều đơn vị công an, quân đội, được tái hiện chân thực hình ảnh, dụng cụ được sử dụng những năm 1980. Ảnh: Điện ảnh CAND.

Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên tên tuổi: Diễn viên Linh Trung vào vai Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Chiến - nguyên mẫu là Bộ trưởng Phạm Hùng, diễn viên Quốc Tân (vai Thứ trưởng Cao Minh Chánh, được xây dựng từ nguyên mẫu Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm), Huỳnh Kiến An (vai Hai Phước, lấy nguyên mẫu từ Anh hùng LLVTND Nguyễn Phước Tân), Ngô Thành Tá (vai Hai Thế, nguyên mẫu là Anh hùng LLVTND Trần Phương Thế)… Diễn viên Huy Khánh vào vai đối tượng phản động cầm đầu Lê Quốc Túy, còn Dương Hoàng Anh nhập vai đối tượng Mai Văn Hạnh.

Các diễn viên Huy Khánh và Hoàng Anh (ngồi) trong vai các đối tượng phản động cầm đầu Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh. Ảnh: Điện ảnh CAND.

Phim truyền hình “Kế hoạch CM12” không chỉ tái hiện chiến thắng của quân và dân ta về mặt nghiệp vụ mà còn là bản hùng ca về trí tuệ, lòng dân và bản lĩnh Việt Nam. Tác phẩm tôn vinh sự gắn bó giữa lực lượng Công an và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền đất nước. Đồng thời phim nhấn mạnh yếu tố nhân văn: cảm hóa người lầm đường, mở lối quay về và cảnh tỉnh những ảo vọng chống phá bằng bạo lực.

Đạo diễn bộ phim Phạm Trung Hiếu cho biết, trong quá trình quay phim “Kế hoạch CM12”, điều khó khăn với đội ngũ sản xuất không phải là các đại cảnh vây bắt, chiến đấu, mà chính là thể hiện được diễn biến tâm lý, tình cảm của các nhân vật.

“Đoàn làm phim nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối của các đơn vị của Bộ Công an trong việc phục dựng rất nhiều bối cảnh, nên chúng tôi tin rằng sẽ tạo ra hiệu ứng hình ảnh tốt nhất với khán giả. Điều quan trọng nhất trong chuyên án này là các nhân vật thực tế đều có “thân phận” rất đặc biệt. Đó là những chiến sĩ an ninh của ta ẩn mình thâm nhập vào tổ chức phản động, dù cho gia đình, hàng xóm, thậm chí cả đồng nghiệp nghi kỵ. Đó là những đối tượng sau khi bị bắt, được lực lượng công an cảm hóa để tham gia “trò chơi nghiệp vụ” mà ban chỉ đạo chuyên án giăng bẫy, lần lượt câu nhử 18 chuyến xâm nhập về nước của chúng, bắt hàng trăm đối tượng, thu hàng trăm tấn vũ khí, tiền giả. Làm sao để thể hiện rõ rệt được các diễn biến tâm lý này, mới là yếu tố quyết định đem đến sự thành công của bộ phim”, đạo diễn Trung Hiếu chia sẻ.

Bộ phim do Điện ảnh CAND (thuộc Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an) sản xuất, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Chỉ đạo nội dung phim là Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục truyền thông CAND.

Phim truyền hình “Kế hoạch CM12” gồm 16 tập, thời lượng mỗi tập 30 phút. Bộ phim sẽ phát sóng lúc 21h10 các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên sóng ANTV bắt đầu từ ngày 22/8/2026 để chào mừng kỷ niệm 81 năm truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2026). Sau đó, phim tiếp tục phát sóng lúc 22h các ngày thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên sóng HTV9 bắt đầu từ ngày 24/8/2026.