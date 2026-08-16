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[GALLERY] Chú rể trong MV của Phương Mỹ Chi là ai?

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Chú rể trong MV của Phương Mỹ Chi là ai?

"Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi đang gây sốt, chiếm lĩnh vị trí thứ 2 top thịnh hành. Trong MV, nữ ca sĩ đóng cặp cùng diễn viên Bảo Định.

Theo An Nhi/ Znews
Trở lại với Thiên đường với người thương, Phương Mỹ Chi đang thu hút sự chú ý của khán giả. MV được đầu tư mạnh, mở ra không gian văn hóa Khmer Nam Bộ, từ trang phục, đời sống, nghề truyền thống cho đến các phong tục, nghi lễ. MV kể về câu chuyện Chi và Định (do Phương Mỹ Chi và Bảo Định đảm nhận) - hai người bạn "thanh mai trúc mã". Từ những ngày còn nhỏ, cả hai đã cùng trải qua những buổi tập múa, những lần rong chơi trên cánh đồng thốt nốt đến những buổi sinh hoạt cộng đồng. Từ tình bạn tuổi thơ dần được nuôi dưỡng thành tình yêu.
Trở lại với Thiên đường với người thương, Phương Mỹ Chi đang thu hút sự chú ý của khán giả. MV được đầu tư mạnh, mở ra không gian văn hóa Khmer Nam Bộ, từ trang phục, đời sống, nghề truyền thống cho đến các phong tục, nghi lễ. MV kể về câu chuyện Chi và Định (do Phương Mỹ Chi và Bảo Định đảm nhận) - hai người bạn "thanh mai trúc mã". Từ những ngày còn nhỏ, cả hai đã cùng trải qua những buổi tập múa, những lần rong chơi trên cánh đồng thốt nốt đến những buổi sinh hoạt cộng đồng. Từ tình bạn tuổi thơ dần được nuôi dưỡng thành tình yêu.
Một trong những phân cảnh đặc biệt là nghi lễ cưới hỏi của người Khmer Nam bộ, diễn ra trong không khí vui tươi và ngập tràn lời chúc phúc từ gia đình, người thân. Vẻ đẹp của trang phục, bối cảnh cùng những biểu tượng văn hóa đặc trưng tạo nên một khung cảnh vừa nhiều cảm xúc.
Một trong những phân cảnh đặc biệt là nghi lễ cưới hỏi của người Khmer Nam bộ, diễn ra trong không khí vui tươi và ngập tràn lời chúc phúc từ gia đình, người thân. Vẻ đẹp của trang phục, bối cảnh cùng những biểu tượng văn hóa đặc trưng tạo nên một khung cảnh vừa nhiều cảm xúc.
Diễn xuất của Bảo Định và Phương Mỹ Chi thu hút người xem. Thiên đường với người thương hiện gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội và chiếm lĩnh vị trí thứ 2 top thịnh hành.
Diễn xuất của Bảo Định và Phương Mỹ Chi thu hút người xem. Thiên đường với người thương hiện gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội và chiếm lĩnh vị trí thứ 2 top thịnh hành.
Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Định chia sẻ nhiều kỷ niệm trong quá trình thực hiện MV.
Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Định chia sẻ nhiều kỷ niệm trong quá trình thực hiện MV.
Anh cho biết: "Chi là một bạn rất thông minh. Chi có một sự nhạy cảm rất lớn và một tình yêu rất lớn dành cho những gì mình đang làm. Có lẽ đó cũng là lý do khiến mình rất xúc động khi chứng kiến Chi thể hiện những phân đoạn khó. Cảm xúc của Chi rất chân thành và điều đó khiến mình thực sự rung động".
Anh cho biết: "Chi là một bạn rất thông minh. Chi có một sự nhạy cảm rất lớn và một tình yêu rất lớn dành cho những gì mình đang làm. Có lẽ đó cũng là lý do khiến mình rất xúc động khi chứng kiến Chi thể hiện những phân đoạn khó. Cảm xúc của Chi rất chân thành và điều đó khiến mình thực sự rung động".
Bảo Định là diễn viên quen thuộc của điện ảnh Việt thời gian qua. Vào năm 2025, anh tỏa sáng với vai Sửu trong phim hành động Tử chiến trên không (Hàm Trần). Diễn xuất của nam diễn viên được đánh giá cao dù chỉ góp mặt ở tuyến phụ.
Bảo Định là diễn viên quen thuộc của điện ảnh Việt thời gian qua. Vào năm 2025, anh tỏa sáng với vai Sửu trong phim hành động Tử chiến trên không (Hàm Trần). Diễn xuất của nam diễn viên được đánh giá cao dù chỉ góp mặt ở tuyến phụ.
Sau phim này, Bảo Định bắt đầu được chú ý, xuất hiện trên truyền thông nhiều hơn. Anh được kỳ vọng sẽ có thêm những vai diễn, cơ hội mới.
Sau phim này, Bảo Định bắt đầu được chú ý, xuất hiện trên truyền thông nhiều hơn. Anh được kỳ vọng sẽ có thêm những vai diễn, cơ hội mới.
Trước đó, Bảo Định từng góp mặt trong Sài Gòn trong cơn mưa và Trong lòng đất. Anh sở hữu gương mặt điện ảnh và ngoại hình điển trai. Bảo Định (32 tuổi) tên đầy đủ là Đào Duy Bảo Định 31 tuổi, quê Khánh Hòa. Anh từng tốt nghiệp ngành Quản trị nhà hàng khách sạn, Đại học Công nghiệp TP.HCM.
Trước đó, Bảo Định từng góp mặt trong Sài Gòn trong cơn mưa và Trong lòng đất. Anh sở hữu gương mặt điện ảnh và ngoại hình điển trai. Bảo Định (32 tuổi) tên đầy đủ là Đào Duy Bảo Định 31 tuổi, quê Khánh Hòa. Anh từng tốt nghiệp ngành Quản trị nhà hàng khách sạn, Đại học Công nghiệp TP.HCM.
Theo An Nhi/ Znews
lifestyle.zingnews.vn
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#Phương Mỹ Chi #Phương Mỹ Chi #diễn viên #Bảo Định #MV #văn hóa Khmer

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