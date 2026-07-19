Xuân Mai tái xuất, nhiều sao nhí đình đám một thời giờ ra sao?

Sau ánh hào quang tuổi thơ, Xuân Mai, Xuân Nghi, Ruby Bảo An và Bé Châu đều chọn cách viết tiếp hành trình theo hướng riêng.

Sự trở lại của Xuân Mai trong dự án kết hợp cùng Xuân Nghi thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau nhiều năm tập trung cho cuộc sống gia đình tại Mỹ, Xuân Mai cho biết cô từng lo lắng khán giả sẽ quên mình, nhưng sự đón nhận dành cho MV "Có ai quan tâm mình đâu" khiến cô xúc động.

Theo Tiền Phong, Xuân Mai hiện sống cùng chồng và ba con tại bang Ohio (Mỹ). Gia đình là chỗ dựa tinh thần giúp nữ ca sĩ tự tin tái xuất sau nhiều năm vắng bóng.

Xuân Mai ngày nhỏ. Ảnh: Khám Phá.

Giọng ca "Con cò bé bé" bên chồng con. Ảnh: FB Xuân Mai.

Xuân Mai bên Xuân Nghi trong sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: FB Xuân Mai.

Màn tái xuất của Xuân Mai cũng gợi nhắc một thế hệ sao nhí từng ghi dấu trong lòng khán giả. Sau nhiều năm, mỗi người đều có một hành trình và lựa chọn riêng.

Xuân Nghi tiếp tục theo đuổi âm nhạc

Đầu những năm 2000, Xuân Nghi là một trong những giọng ca nhí nổi bật với album "Xuân Nghi - Tiếng hát thiên thần nhỏ" và nhiều ca khúc thiếu nhi quen thuộc. Sau thời gian học ngành âm nhạc tại Đại học Nam California (Mỹ), cô trở về Việt Nam hoạt động nhưng từng trải qua cú sốc văn hóa và áp lực khi các sản phẩm mới chưa đạt hiệu ứng như kỳ vọng.

Xuân Nghi ngày nhỏ. Ảnh: Người Đưa Tin.

Chia sẻ với VOV, nữ ca sĩ cho biết cô từng rơi vào giai đoạn trầm cảm nhẹ và phải học cách cân bằng kỳ vọng dành cho bản thân. Năm 2024, Xuân Nghi ghi dấu ấn khi tham gia "Chị đẹp đạp gió". Đầu năm 2026, cô xác nhận nhận lời cầu hôn của kỹ sư Kenny Minh Vũ. Sau đó, nữ ca sĩ tổ chức lễ cưới với người bạn quen từ thuở nhỏ.

Xuân Nghi trong hôn lễ cách đây không lâu. Ảnh: FB Xuân Nghi.

Ruby Bảo An vừa học đại học, vừa theo đuổi nghệ thuật

Nguyễn Ngọc Bảo An (Ruby Bảo An), sinh năm 2006, từng được mệnh danh là "em bé triệu view" với các ca khúc "Xúc xắc xúc xẻ", "Bé chút chít", "Ba ơi...".

Theo Vietnamnet, năm 2024, Bảo An trở thành sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, theo học chương trình Quản trị Kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh. Dù lựa chọn ngành học ngoài nghệ thuật, cô vẫn tiếp tục ca hát, làm MC và sáng tác.

Ngay sau khi nhập học, nữ ca sĩ phát hành MV "Tình đầu", ca khúc tự sáng tác đánh dấu hình ảnh trưởng thành. Bảo An cho biết sẽ nỗ lực cân bằng giữa việc học và hoạt động nghệ thuật.

Ruby Bảo An ngày nhỏ. Ảnh: Vietnamnet.

Giọng ca "Xúc xắc xúc xẻ" khi trưởng thành. Ảnh: Vietnamnet.

Bé Châu trở lại sau nhiều biến cố

Nguyễn Huy (nghệ danh Bé Châu) từng là hiện tượng âm nhạc đầu những năm 2000 với những màn trình diễn sôi động khi mới khoảng 5 tuổi. Ở giai đoạn đỉnh cao, anh có ngày chạy tới 8 show với mức cát-sê 7-8 triệu đồng mỗi chương trình.

Theo Người Đưa Tin, năm 2018, nam ca sĩ trải qua nhiều biến cố như gia đình phá sản, người thân qua đời, gặp tai nạn và đổ vỡ tình cảm. Sau thời gian vắng bóng, anh trở lại với phong cách trưởng thành hơn.

Bé Châu ngày nhỏ. Ảnh: Người Đưa Tin.

Năm 2024, Nguyễn Huy cùng producer Tuấn Mario giành chiến thắng tại "Thách thức giới hạn" và phát hành MV "Vẽ hồi ức", đánh dấu màn tái xuất sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu.

MV "Vẽ hồi ức" của Bé Châu - Nguyễn Huy đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng. Ảnh: Người Đưa Tin.

Sản phẩm âm nhạc mới của Xuân Mai không chỉ đánh dấu sự trở lại của một gương mặt gắn với tuổi thơ nhiều khán giả, mà còn gợi nhắc hành trình trưởng thành của cả một thế hệ sao nhí. Sau nhiều ngã rẽ, họ vẫn tiếp tục theo đuổi con đường riêng và nỗ lực tạo dấu ấn ở chặng đường mới.

>>> Mời quý độc giả xem màn trình diễn ca khúc "Thanh xuân" của Kiều Anh, Xuân Nghi, Tuimi và Thiều Bảo Trâm. Nguồn: VTV.