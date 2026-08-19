6 tháng bí tiểu không rõ nguyên nhân, phát hiện thuộc chứng 'long bế'

Sau khi loại trừ các nguyên nhân thực thể, người bệnh được điều trị theo y học cổ truyền và có thể tự đi tiểu trở lại sau 10 ngày.

Tiểu yếu, nhỏ giọt rồi bí tiểu hoàn toàn

Tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân L.S.TR., 68 tuổi, đến khám trong tình trạng tiểu yếu, tiểu nhỏ giọt, cảm giác tiểu không hết kéo dài gần một tháng. Các triệu chứng tăng dần, lượng nước tiểu ngày càng ít, sau đó người bệnh không thể tự đi tiểu.

Sau thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các nguyên nhân thực thể như hẹp niệu đạo, sỏi tiết niệu và phì đại tuyến tiền liệt được loại trừ. Người bệnh được chuyển đến Khoa Y học cổ truyền để tiếp tục điều trị.

Theo y học cổ truyền, tình trạng bí tiểu thuộc phạm vi chứng long bế, có thể liên quan đến sự rối loạn chức năng tạng phủ, khí huyết và hoạt động của vùng hạ tiêu.

Ở người cao tuổi, tình trạng thận khí suy yếu theo quan niệm y học cổ truyền có thể ảnh hưởng đến chức năng khí hóa của bàng quang, khiến quá trình bài tiết nước tiểu không thuận lợi. Bên cạnh đó, khí trệ, huyết ứ cũng được xem là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự lưu thông và chức năng vùng hạ tiêu.

Tuy nhiên, việc xác định nguyên nhân bí tiểu vẫn cần dựa trên thăm khám và các phương pháp chẩn đoán phù hợp của y học hiện đại. Đây là bước quan trọng nhằm phát hiện hoặc loại trừ những nguyên nhân thực thể có thể cần can thiệp chuyên khoa.

Điều trị cần kết hợp và cá thể hóa

Tùy tình trạng cụ thể và thể bệnh theo y học cổ truyền, bác sĩ có thể lựa chọn kết hợp thuốc y học cổ truyền, châm cứu, xoa bóp - bấm huyệt nhằm hỗ trợ điều hòa khí huyết, chức năng tạng phủ và khả năng bài tiết nước tiểu.

Một số huyệt như Quan nguyên, Khí hải, Trung cực, Thận du có thể được lựa chọn trong phác đồ phù hợp, với mục tiêu hỗ trợ điều hòa hoạt động vùng hạ tiêu và cải thiện chức năng tiểu tiện.

Điều trị cần được cá thể hóa, không áp dụng một phương pháp cho tất cả người bệnh. Đặc biệt, Y học cổ truyền không thay thế việc tìm kiếm nguyên nhân gây bí tiểu. Khi xuất hiện triệu chứng, người bệnh cần được đánh giá đầy đủ để tránh bỏ sót các bệnh lý tiết niệu hoặc thần kinh tiềm ẩn.

Sau 10 ngày điều trị, tình trạng bí tiểu của bệnh nhân L.S.TR. cải thiện rõ rệt. Người bệnh có thể tự đi tiểu trở lại, không còn phải sử dụng sonde tiểu. Thể trạng và sinh hoạt hằng ngày cũng thuận lợi hơn.

Chia sẻ sau điều trị, người bệnh cho biết từng nghĩ mình sẽ phải sống lâu dài với sonde tiểu. Sau quá trình điều trị, ông đã có thể tự đi tiểu, sức khỏe tốt hơn và trở lại sinh hoạt, công việc như trước.

Các bác sĩ Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cảnh báo, bí tiểu, đặc biệt khi xuất hiện đột ngột, không nên xem nhẹ. Tình trạng này có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau và cần được xác định trước khi lựa chọn phương pháp điều trị.

Dấu hiệu tiểu yếu, bí tiểu... cần đi khám - Tiểu yếu, tiểu nhỏ giọt hoặc phải rặn khi tiểu. - Cảm giác bàng quang vẫn còn đầy sau khi đi tiểu. - Lượng nước tiểu giảm dần. - Không thể tự đi tiểu dù có cảm giác buồn tiểu. - Bí tiểu xuất hiện đột ngột cần được thăm khám sớm.

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