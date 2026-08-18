[e-Magazine] Lê Minh Thuấn: Vai Hoạn quan tổng quản là cột mốc trong đời tôi

Trong “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” sắp ra rạp, Lê Minh Thuấn đảm nhận vai Hoạn quan tổng quản. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, nam diễn viên nói về quá trình xây dựng nhân vật, những yêu cầu của phim cổ trang, quan niệm diễn xuất và những trải nghiệm với âm nhạc.

- Với vai Hoạn quan tổng quản trong “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”, anh làm thế nào để tạo nét riêng mà không rơi vào cách thể hiện khuôn mẫu?

Khi nhận vai Hoạn quan tổng quản, tôi nhận thấy mình khó tìm được tư liệu hoặc hình mẫu tương đồng để tham khảo. Những bộ phim nước ngoài lại thuộc bối cảnh, văn hóa khác Việt Nam.

Vì vậy, tôi phải tự xây dựng câu chuyện phía sau nhân vật. Khi bước vào vai, tôi cố gắng trải nghiệm câu chuyện như chính mình đang sống trong đó.

Hoạn quan tổng quản có nhiều sắc thái. Tôi không muốn vai diễn chỉ được thể hiện theo một khuôn mẫu nhất định. Với tôi, mỗi nhân vật cần có một cuộc sống và câu chuyện riêng.

- Khi đóng phim cổ trang, điều gì khiến anh mất nhiều thời gian thích nghi nhất so với phim hiện đại?

Với phim hiện đại, diễn viên có thể tìm thấy nhiều điều gần gũi trong cuộc sống, từ cách đi đứng, ăn nói đến sinh hoạt. Còn phim cổ trang cần nhiều thời gian chuẩn bị hơn.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh lấy bối cảnh hơn 1.000 năm trước. Tôi phải tìm hiểu đời sống, trang phục, cách giao tiếp và tác phong của con người thời kỳ đó.

Khi vào phim, từ ánh mắt, cách di chuyển đến những cảnh hành động đều cần phù hợp với nhân vật và thời đại. Vì vậy, tôi phải chú ý đến cả những chi tiết nhỏ.

- Anh từng chia sẻ có lúc không còn cảm giác mình đang “diễn” mà phản ứng theo chính nhân vật. Điều gì giúp anh có được trạng thái đó?

Thời gian đầu tiếp cận vai Hoạn quan tổng quản, tôi chưa biết nên bắt đầu xây dựng nhân vật từ đâu. Một trong những phần tôi dành nhiều thời gian chuẩn bị là các cảnh hành động.

Tôi từng tham gia một số phim có cảnh hành động, nhưng phim cổ trang có những yêu cầu khác. Trong những tháng đầu, tôi đến võ đường Liên Phong của anh Johnny Trí Nguyễn để tập luyện. Có những ngày, chúng tôi tập từ 11h đến 17h.

Việc luyện tập thường xuyên giúp tôi ghi nhớ các động tác và hình thành phản xạ. Khi bắt đầu quay, tôi không còn phải suy nghĩ nhiều về phần hành động mà có thể chú ý hơn đến diễn biến tâm lý của Hoạn quan tổng quản.

Bên cạnh đó, tôi nhận được nhiều hỗ trợ từ đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Những gợi ý của đạo diễn giúp tôi hiểu nhân vật hơn và tự tin khi đứng trước máy quay.

Khi diễn, tôi cố gắng đặt mình vào trạng thái của Hoạn quan tổng quản và phản ứng theo nhân vật thay vì tính toán từng động tác hay biểu cảm.

- Anh thường được giao những vai cá tính mạnh, thiên về hành động. Anh làm gì để thế mạnh này không trở thành giới hạn trong diễn xuất?

Tôi từng đảm nhận nhiều vai có cá tính mạnh nhưng với tôi, tính cách và tâm lý của mỗi nhân vật đều khác nhau.

Những vai như vậy thường yêu cầu diễn viên phải thay đổi nhiều. Điều tôi quan tâm là làm thế nào để nhân vật mới không lặp lại những gì mình từng thể hiện. Tôi muốn khi khán giả xem một vai mới sẽ không cảm thấy đó là tính cách của nhân vật tôi từng đóng trước đây.

- Sau hơn 10 năm làm nghề, anh thấy mình thay đổi như thế nào khi đứng trước máy quay?

Tôi thấy mình đặt ra yêu cầu cao hơn cho bản thân, đặc biệt là sự chỉn chu và tập trung trong công việc.

Khi tham gia một dự án, tôi luôn muốn sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất trong khả năng.

- Đến nay, có dạng nhân vật nào khác với hình ảnh quen thuộc mà anh đặc biệt muốn thử sức?

Những ngày đầu bước vào nghề, tôi không nghĩ mình có thể đi được đến chặng đường hiện tại. Sau hơn 10 năm làm nghề, vai Hoạn quan tổng quản là một cột mốc trong đời tôi. Đây là vai rất khó và hoàn toàn khác với bản thân tôi.

Trước đây, tôi từng nhận được một số lời mời tham gia những dự án có dạng vai khác với hình ảnh quen thuộc nhưng khi đó cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Đến vai Hoạn quan tổng quản, tôi đã sẵn sàng thử sức.

Trong tương lai, tôi mong có cơ hội đảm nhận một dạng vai “đa nhân cách”, có thể thể hiện nhiều con người trong cùng một con người. Tôi muốn qua những vai diễn như vậy tiếp tục khám phá giới hạn của bản thân.

- Bên cạnh diễn xuất, anh từng thử sức với Bolero, cải lương. Ca hát hiện giữ vị trí như thế nào trong công việc của anh?

Ca hát không phải chuyên môn chính của tôi. Tôi đến với âm nhạc từ một câu chuyện riêng trong gia đình.

Năm 2017, sau biến cố mất một người anh, tôi bắt đầu học và tập hát. Anh vốn yêu ca hát, đặc biệt là Bolero và cải lương. Khi đó, tôi mong có cơ hội đứng trên sân khấu, thể hiện những ca khúc anh yêu thích.

Đến hiện tại, tôi vẫn xác định diễn xuất là công việc chính. Âm nhạc không phải hướng đi chuyên môn, nhưng nếu có duyên, tôi vẫn muốn tiếp tục.