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[GALLERY] Lamborghini giới thiệu "siêu bò" Revuelto SV nhanh và mạnh nhất

Số hóa - Xe

[GALLERY] Lamborghini giới thiệu "siêu bò" Revuelto SV nhanh và mạnh nhất

Lamborghini vừa chính thức ra mắt Revuelto SV tại Tuần lễ Xe hơi Monterey 2026, đánh dấu sự xuất hiện của thành viên mới trong dòng Super Veloce (SV).

Nguyễn Chung
Lamborghini đã tận dụng Tuần lễ Xe hơi Monterey 2026 để giới thiệu mẫu siêu xe Revuelto SV mới. Là thành viên mới nhất trong dòng Super Veloce danh tiếng của Lamborghini, mẫu siêu xe này sử dụng động cơ V12 đã được nâng cấp về công suất và khả năng vận hành.
Lamborghini đã tận dụng Tuần lễ Xe hơi Monterey 2026 để giới thiệu mẫu siêu xe Revuelto SV mới. Là thành viên mới nhất trong dòng Super Veloce danh tiếng của Lamborghini, mẫu siêu xe này sử dụng động cơ V12 đã được nâng cấp về công suất và khả năng vận hành.
Tuy nhiên, đây chỉ là cách nói giảm nhẹ về những thay đổi trên xe bởi Revuelto SV là “mẫu Lamborghini sản xuất thương mại mạnh nhất và nhanh nhất từng được chế tạo tại Sant’Agata Bolognese”. Cụ thể, xe sử dụng động cơ xăng V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5L, kết hợp với hai mô-tơ điện từ thông dọc đặt phía trước.
Tuy nhiên, đây chỉ là cách nói giảm nhẹ về những thay đổi trên xe bởi Revuelto SV là “mẫu Lamborghini sản xuất thương mại mạnh nhất và nhanh nhất từng được chế tạo tại Sant’Agata Bolognese”. Cụ thể, xe sử dụng động cơ xăng V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5L, kết hợp với hai mô-tơ điện từ thông dọc đặt phía trước.
Ngoài ra, xe còn có một mô-tơ điện khác nằm phía trên hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Các mô-tơ điện này được kết hợp với bộ pin lithium-ion có dung lượng 7,3 kWh mới, giúp “đảm bảo độ ổn định về hiệu suất cao hơn tới 4 lần so với Revuelto”. Tổng công suất của xe đạt 1.050 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.425 Nm.
Ngoài ra, xe còn có một mô-tơ điện khác nằm phía trên hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Các mô-tơ điện này được kết hợp với bộ pin lithium-ion có dung lượng 7,3 kWh mới, giúp “đảm bảo độ ổn định về hiệu suất cao hơn tới 4 lần so với Revuelto”. Tổng công suất của xe đạt 1.050 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.425 Nm.
Những thông số trên chiếc Lamborghini Revuelto SV 2026 mới này cao hơn 49 mã lực so với phiên bản tiêu chuẩn, giúp Revuelto SV tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,4 giây, từ 0-200 km/h trong 6,7 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 345 km/h.
Những thông số trên chiếc Lamborghini Revuelto SV 2026 mới này cao hơn 49 mã lực so với phiên bản tiêu chuẩn, giúp Revuelto SV tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,4 giây, từ 0-200 km/h trong 6,7 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 345 km/h.
Những thay đổi không chỉ giới hạn ở hệ truyền động khi xe được trang bị cả hệ thống treo cải tiến với giảm xóc có thể điều chỉnh thủ công, phát triển dựa trên công nghệ xe đua GT3. Lamborghini cho biết hệ thống này giúp độ linh hoạt của xe tăng 17% trong khi độ bám ngang tăng 10% so với Revuelto tiêu chuẩn.
Những thay đổi không chỉ giới hạn ở hệ truyền động khi xe được trang bị cả hệ thống treo cải tiến với giảm xóc có thể điều chỉnh thủ công, phát triển dựa trên công nghệ xe đua GT3. Lamborghini cho biết hệ thống này giúp độ linh hoạt của xe tăng 17% trong khi độ bám ngang tăng 10% so với Revuelto tiêu chuẩn.
Khoang cabin của Revuelto SV không thay đổi quá nhiều về bố cục so với Revuelto tiêu chuẩn. Màn hình dành cho hành khách phía trước vẫn được duy trì, trong khi một số chi tiết được điều chỉnh để phù hợp với đặc tính của phiên bản SV. Vô-lăng được tinh chỉnh nhẹ và bổ sung núm lựa chọn chế độ Pilota Mode màu đỏ.
Khoang cabin của Revuelto SV không thay đổi quá nhiều về bố cục so với Revuelto tiêu chuẩn. Màn hình dành cho hành khách phía trước vẫn được duy trì, trong khi một số chi tiết được điều chỉnh để phù hợp với đặc tính của phiên bản SV. Vô-lăng được tinh chỉnh nhẹ và bổ sung núm lựa chọn chế độ Pilota Mode màu đỏ.
Các chi tiết khác gồm ốp cửa bằng sợi carbon và đồ họa riêng trên màn hình hiển thị. Ghế thể thao khung carbon được trang bị tiêu chuẩn, trong khi khách hàng có thể lựa chọn ghế đua làm hoàn toàn từ sợi carbon.
Các chi tiết khác gồm ốp cửa bằng sợi carbon và đồ họa riêng trên màn hình hiển thị. Ghế thể thao khung carbon được trang bị tiêu chuẩn, trong khi khách hàng có thể lựa chọn ghế đua làm hoàn toàn từ sợi carbon.
Lamborghini Revuelto SV sử dụng bộ mâm khóa tâm kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau. Bộ mâm này kết hợp với hệ thống phanh gốm-carbon CCM-R Plus mới, sở hữu “khả năng thông gió bắt nguồn từ xe đua” cùng “cấu trúc carbon 3D cải tiến”. Đĩa phanh có đường kính 420 mm ở phía trước và 410 mm ở phía sau.
Lamborghini Revuelto SV sử dụng bộ mâm khóa tâm kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau. Bộ mâm này kết hợp với hệ thống phanh gốm-carbon CCM-R Plus mới, sở hữu “khả năng thông gió bắt nguồn từ xe đua” cùng “cấu trúc carbon 3D cải tiến”. Đĩa phanh có đường kính 420 mm ở phía trước và 410 mm ở phía sau.
Bên cạnh đó, Lamborghini còn đề cập đến hệ thống Integrated Brake Control với cảm biến quán tính thế hệ mới, liên tục theo dõi chuyển động của xe theo thời gian thực. Điều này cho phép hệ thống “hiểu sâu hơn cách chiếc xe đang chuyển động”, từ đó mang lại “khả năng phanh chính xác và phản hồi nhanh hơn, giúp ngăn bánh xe bị khóa và cải thiện hiệu suất phanh”.
Bên cạnh đó, Lamborghini còn đề cập đến hệ thống Integrated Brake Control với cảm biến quán tính thế hệ mới, liên tục theo dõi chuyển động của xe theo thời gian thực. Điều này cho phép hệ thống “hiểu sâu hơn cách chiếc xe đang chuyển động”, từ đó mang lại “khả năng phanh chính xác và phản hồi nhanh hơn, giúp ngăn bánh xe bị khóa và cải thiện hiệu suất phanh”.
Nhờ hàng loạt thay đổi trên, Lamborghini Revuelto SV tạo ra lực ép xuống mặt đường lớn hơn 80% so với xe tiêu chuẩn và cao hơn 10% so với Aventador SVJ thế hệ trước. Sẽ chỉ có 1.963 chiếc Lamborghini Revuelto SV được sản xuất và bán ra thị trường. Mẫu xe này có khả năng tùy biến ở mức độ cao nên chắc chắn giá bán cũng sẽ rất đắt đỏ.
Nhờ hàng loạt thay đổi trên, Lamborghini Revuelto SV tạo ra lực ép xuống mặt đường lớn hơn 80% so với xe tiêu chuẩn và cao hơn 10% so với Aventador SVJ thế hệ trước. Sẽ chỉ có 1.963 chiếc Lamborghini Revuelto SV được sản xuất và bán ra thị trường. Mẫu xe này có khả năng tùy biến ở mức độ cao nên chắc chắn giá bán cũng sẽ rất đắt đỏ.
Nguyễn Chung
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