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Miss Cosmo 2026 quy tụ hơn 90 thí sinh quốc tế, chung kết tại Khánh Hòa

Miss Cosmo 2026 sẽ diễn ra tại Việt Nam với chuỗi hoạt động văn hóa, thời trang và lễ hội dành cho hơn 90 đại diện quốc tế.

Thu Cúc (Ảnh: BTC)

Sau hai mùa giải, Miss Cosmo 2026 mở rộng quy mô với hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia. Các thí sinh là hoa hậu, á hậu hoặc người đẹp mang danh hiệu Miss Cosmo 2026 tại quốc gia, bước vào hành trình chinh phục vương miện.

Quy mô mới không chỉ gia tăng tính cạnh tranh mà còn mở rộng bức tranh sắc đẹp và văn hóa của Miss Cosmo. Mỗi đại diện mang đến một bản sắc, câu chuyện và góc nhìn riêng, cùng tạo nên một sân chơi quốc tế nơi sắc đẹp trở thành cầu nối giữa những nền văn hóa và lan tỏa tinh thần “Impactful beauty” bằng tiếng nói, hành động.

Tại sự kiện vừa qua, 17 đại diện Miss Cosmo 2026 cùng hội tụ, gồm: Malaika Khan (Thái Lan), Arina Balzan (Malta), Esmeralda Meza (Mexico), Vanessa Villareal (Cuba), Tang Qiouwen (Trung Quốc), Ye Mengyu (Hong Kong), Maggie Zhao (Macau), Ayanda G. Thabethe (Nam Phi), Veronica Mejia (Guatemala), Thae Su Nyein (Myanmar), Karina Moudy (Indonesia), Ziwei Dimitra Varaki (Hy Lạp), Alina Ito (Nhật Bản), Sotheary Bee (Campuchia), Kunda Mwamulima (Zambia), Linezy Zawadi (Kenya) và đại diện Việt Nam - Đỗ Cẩm Ly.

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Đỗ Cẩm Ly.
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Các người đẹp Miss Cosmo 2026 hội tụ tại sự kiện.
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Bước sang mùa giải thứ ba, Miss Cosmo 2026 công bố chủ đề “Vietnam - Festination”, kết hợp giữa Festival - tinh thần lễ hội, Destination - điểm đến và Nation - quốc gia. Theo định hướng Beauty Festival, mùa giải đưa sắc đẹp hòa cùng văn hóa, thời trang, âm nhạc, thiên nhiên và con người, tạo nên hành trình trải nghiệm dành cho hơn 90 đại diện quốc tế.

Chia sẻ về chủ đề, ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Miss Cosmo, Trưởng ban tổ chức cho biết: “Với Vietnam - Festination, chúng tôi muốn giới thiệu một Việt Nam sống động, nơi mỗi vùng đất, mỗi câu chuyện và mỗi khoảnh khắc đều có thể tạo nên trải nghiệm đáng nhớ. Các đại diện không chỉ đến Việt Nam để tham gia một cuộc thi, mà để thực sự sống trong văn hóa, con người và tinh thần lễ hội của đất nước”.

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Ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Miss Cosmo.

Chia sẻ về hành trình sắp tới, đương kim Miss Cosmo Yolina Lindquist cho biết: “Việt Nam sẽ luôn gắn với một trong những bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi đến đây với tư cách một thí sinh, nhưng sau cuộc thi, Việt Nam dần trở thành một phần rất đặc biệt trong hành trình của tôi. Vì vậy, tôi rất háo hức khi các đại diện Miss Cosmo 2026 sẽ không chỉ nhìn thấy Việt Nam, mà thực sự sống trong những trải nghiệm của Việt Nam - gặp gỡ con người, khám phá văn hóa, đi qua nhiều vùng đất và tạo nên những ký ức của riêng mình”.

Từ ngày 25/12/2026 đến 16/01/2027, hơn 90 đại diện quốc tế sẽ bước vào hành trình gần ba tuần xuyên Việt của Miss Cosmo 2026. Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra tại Khánh Hòa. Tân hoa hậu sẽ nhận 100.000 USD, vương miện luân lưu sử dụng trong một năm đương nhiệm, bằng chứng nhận cùng nhiều quà tặng và dịch vụ khác. Á hậu nhận 10.000 USD, bằng chứng nhận cùng các phần thưởng khác.

Cuộc thi còn trao 8 danh hiệu phụ gồm: Người đẹp có sức ảnh hưởng (Impactful Beauty), Tinh thần lãnh đạo nữ (Woman Leadership), Biểu tượng sắc đẹp (Cosmo Beauty Icon), Đại sứ quảng bá du lịch (Cosmo Tourism Ambassador), Đại sứ truyền thông (Cosmo Social Ambassador), Trang phục Diễu hành xuất sắc nhất (Best Carnival Costume), Trang phục Dạ hội xuất sắc nhất (Best Evening Gown) và Người đẹp được yêu thích nhất (Cosmo People’s Choice).

Xem video: Khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026
#Miss Cosmo #quốc tế #văn hóa #thời trang #chung kết

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