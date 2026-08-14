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[GALLERY] Nhan sắc mẹ 3 con của 'hot girl bế giảng' Trâm Anh

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Nhan sắc mẹ 3 con của 'hot girl bế giảng' Trâm Anh

Qua ba lần sinh nở, "hot girl bế giảng" Trâm Anh được khen ngày càng mặn mà, trẻ trung.

Ngọc Mai
Sau khi sinh con thứ ba, Trâm Anh nhanh chóng trở lại với nhịp sống thường ngày. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, cô vẫn duy trì các hoạt động cá nhân và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Sau khi sinh con thứ ba, Trâm Anh nhanh chóng trở lại với nhịp sống thường ngày. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, cô vẫn duy trì các hoạt động cá nhân và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Những hình ảnh mới nhất của bà xã JustaTee nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trâm Anh tự tin khoe vóc dáng thanh mảnh, đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái rạng rỡ. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Những hình ảnh mới nhất của bà xã JustaTee nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trâm Anh tự tin khoe vóc dáng thanh mảnh, đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái rạng rỡ. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Nhiều người nhận xét rằng rất khó để tin cô vừa trải qua quá trình mang thai và sinh nở cách đây không lâu. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Nhiều người nhận xét rằng rất khó để tin cô vừa trải qua quá trình mang thai và sinh nở cách đây không lâu. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Khác với hình ảnh quá nổi bật trên mạng xã hội trước đây, Trâm Anh hiện tại lựa chọn phong cách nhẹ nhàng, phù hợp với cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, cô vẫn tạo được sức hút riêng nhờ thần thái tự nhiên và gu thời trang trẻ trung. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Khác với hình ảnh quá nổi bật trên mạng xã hội trước đây, Trâm Anh hiện tại lựa chọn phong cách nhẹ nhàng, phù hợp với cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, cô vẫn tạo được sức hút riêng nhờ thần thái tự nhiên và gu thời trang trẻ trung. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Nhiều khán giả cho rằng chính sự viên mãn trong cuộc sống hôn nhân đã góp phần giúp Trâm Anh ngày càng nhuận sắc. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Nhiều khán giả cho rằng chính sự viên mãn trong cuộc sống hôn nhân đã góp phần giúp Trâm Anh ngày càng nhuận sắc. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Dù bận rộn với vai trò làm mẹ của ba con, Trâm Anh vẫn duy trì nguồn năng lượng tích cực và phong cách thời trang hiện đại. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Dù bận rộn với vai trò làm mẹ của ba con, Trâm Anh vẫn duy trì nguồn năng lượng tích cực và phong cách thời trang hiện đại. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Không ít người cho rằng Trâm Anh là minh chứng cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại: vừa chăm lo cho gia đình, vừa biết yêu thương bản thân và duy trì vẻ ngoài rạng rỡ. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Không ít người cho rằng Trâm Anh là minh chứng cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại: vừa chăm lo cho gia đình, vừa biết yêu thương bản thân và duy trì vẻ ngoài rạng rỡ. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Sau khi kết hôn cùng JustaTee và lần lượt chào đón ba thiên thần nhỏ, cô dần chuyển sang hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, đằm thắm nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung vốn có. Ảnh: Đời sống gia đình
Sau khi kết hôn cùng JustaTee và lần lượt chào đón ba thiên thần nhỏ, cô dần chuyển sang hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, đằm thắm nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung vốn có. Ảnh: Đời sống gia đình
Nhắc đến Trâm Anh, nhiều người vẫn nhớ hình ảnh “hot girl bế giảng” từng gây sốt một thời với vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng. Ảnh: Đời sống gia đình
Nhắc đến Trâm Anh, nhiều người vẫn nhớ hình ảnh “hot girl bế giảng” từng gây sốt một thời với vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng. Ảnh: Đời sống gia đình
Mỗi lần đăng tải hình ảnh gợi cảm, “hot girl bế giảng” năm nào lại khiến mạng xã hội trầm trồ. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Mỗi lần đăng tải hình ảnh gợi cảm, “hot girl bế giảng” năm nào lại khiến mạng xã hội trầm trồ. Ảnh: FB Nguyễn Trâm Anh
Trâm Anh vui chơi cùng con gái lớn. Clip: FB Nguyễn Trâm Anh
Ngọc Mai
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