Vì sao MV mới của Lệ Quyên được chú ý?

MV "Giá như anh là em" tạo thêm dấu ấn cho Lệ Quyên khi sản phẩm nhận phản hồi tích cực về giọng hát, hình ảnh và vũ đạo.

"Giá như anh là em" đạt một triệu lượt xem trên YouTube sau ba ngày phát hành. Lệ Quyên chia sẻ trên trang cá nhân, ca khúc đồng thời đứng Top 1 bảng xếp hạng Nhạc mới và Top 1 bảng xếp hạng Realtime của Zing MP3.

Trên TikTok, hashtag #gianhuanhlaem ghi nhận hơn 20 triệu lượt xem. Lệ Quyên cũng cho biết #lequyen đạt hơn 1,7 tỷ lượt xem, còn #lequyensinger vượt 90 triệu lượt.

Trong số này, #gianhuanhlaem là hashtag gắn trực tiếp với tên ca khúc. Hai hashtag còn lại liên quan đến nội dung về Lệ Quyên nói chung.

Lệ Quyên chia sẻ những thành tích của "Giá như anh là em" sau khi MV ra mắt. Ảnh: FB Lệ Quyên.

Điều khán giả chú ý trong MV

Dưới MV "Giá như anh là em" trên YouTube, người xem dành nhiều lời khen cho phần nghe lẫn hình ảnh. Một tài khoản nhận xét ca khúc gợi những cảm xúc "đau - xót - tiếc - nhớ - nghẹn ngào", đồng thời đánh giá cao màn trình diễn của Phan Hiển và Khánh Thi.

Một khán giả khác chú ý đến cách Lệ Quyên thể hiện bài hát: "Nhẹ nhàng, da diết, không gào thét nhưng nỗi đau cứ thấm từ từ". Người này cũng ví phần nhảy của Phan Hiển - Khánh Thi "nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi".

Trên Facebook, vũ đạo tiếp tục được nhắc tới. "Đôi Phan Hiển và Khánh Thi thì quá dễ thương, múa siêu đẹp, quá phù hợp với bài hát. Góc quay đôi nhảy đẹp mê ly", một khán giả viết.

Giọng hát của Lệ Quyên cũng nhận nhiều phản hồi. Một người cho biết đã nghe ca khúc 15 lần, trong khi tài khoản khác nhắc lại ký ức từng xem cô biểu diễn từ thời sinh viên.

Lệ Quyên trong một cảnh của MV "Giá như anh là em". Ảnh: FB Lệ Quyên.

Sau những phản hồi dành cho bản gốc, "Giá như anh là em" tiếp tục xuất hiện qua các video cover. Lệ Quyên thường xuyên tập hợp và chia sẻ lại một số clip của khán giả trên TikTok.

Nữ ca sĩ thích cách khán giả kể lại câu chuyện của ca khúc qua những bản cover khác nhau. Có phiên bản khiến cô xúc động, cũng có clip mang màu sắc vui vẻ.

"Cùng một giai điệu, nhưng qua mỗi giọng hát, 'Giá như anh là em' lại có thêm một câu chuyện và một màu cảm xúc rất riêng", Lệ Quyên chia sẻ trên trang cá nhân.

Lâm Bảo Châu theo sát dự án

Trong bài viết dành riêng để cảm ơn ê-kíp, Lệ Quyên nhắc đến Lâm Bảo Châu đầu tiên. Anh đảm nhiệm ba vị trí gồm nhà sản xuất điều hành, quản lý dự án và giám đốc sáng tạo.

Theo Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu khích lệ cô thực hiện MV, cùng lên ý tưởng, kế hoạch và theo sát từng công đoạn.

"Cảm ơn Châu vì đã luôn nhìn thấy những điều Quyên muốn kể, kể cả khi Quyên chưa nói thành lời", nữ ca sĩ viết.

Khánh Thi và Phan Hiển dành nhiều tâm huyết cho phần vũ đạo. Lệ Quyên cho rằng hai nghệ sĩ đã biến những chuyển động thành "một phần ngôn ngữ của câu chuyện".

Minh Quân kết hợp cùng Lệ Quyên ở cuối MV, đồng thời phụ trách sản xuất phần thanh nhạc và hát bè. Theo Lệ Quyên, chất giọng nam mềm mại của Minh Quân đã tạo thành mảng màu đối trọng, giúp bài hát thêm chiều sâu và tạo nên sự cân bằng giữa hai góc nhìn cảm xúc.

Lệ Quyên còn gửi lời cảm ơn đến nhiều thành viên phụ trách âm nhạc, tạo hình, trang phục, mỹ thuật và bối cảnh. Theo nữ ca sĩ, nghệ sĩ là người đứng trước máy quay, nhưng để vài phút trên màn ảnh trở thành câu chuyện có cảm xúc cần nhiều người cùng tin vào câu chuyện ấy.

>> Mời quý độc giả nghe một trích đoạn bài hát "Giá như anh là em". Nguồn Vietnamnet.