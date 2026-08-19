Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nạo VA tưởng đơn giản, trẻ 17 tuổi thở máy hơn một tháng

Sau nạo VA, nam bệnh nhân 17 tuổi mắc hội chứng Down, béo phì nặng phải thở máy kéo dài, nhiều lần cai máy thất bại.

Thúy Nga

Một ca nạo VA tưởng chừng không quá phức tạp đã diễn tiến nặng ở người bệnh 17 tuổi mắc hội chứng Down và béo phì nặng, với BMI 46.

Nhiều biến chứng khiến người bệnh không thể tự thở

Sau phẫu thuật nạo VA, người bệnh xuất hiện tình trạng suy hô hấp, không thể tự thở và phải hỗ trợ bằng máy thở. Diễn biến sau đó tiếp tục phức tạp khi xuất hiện viêm phổi, sốc nhiễm khuẩn, phù nề thanh quản và nhiễm nấm.

Người bệnh được điều trị tại tuyến trên gần một tháng nhưng nhiều lần thử cai máy thở đều không thành công. Tình trạng kéo dài khiến việc tìm kiếm chiến lược hỗ trợ hô hấp phù hợp trở thành vấn đề cấp thiết.

Sau đó, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Đây là trường hợp có nhiều yếu tố nguy cơ khiến quá trình cai máy thở trở nên khó khăn. Người bệnh mắc hội chứng Down, đồng thời béo phì nặng với BMI 46, lại trải qua một giai đoạn nhiễm trùng nặng và tổn thương đường thở.

nao-va1.jpg
Bác sĩ thăm hỏi cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Không mở khí quản để giữ cơ hội tự thở

Với những người bệnh phải thở máy kéo dài và nhiều lần cai máy không thành công, mở khí quản thường được cân nhắc nhằm tạo đường thở ổn định để hỗ trợ hô hấp lâu dài.

Tuy nhiên, sau khi hội chẩn, ê-kíp điều trị quyết định chưa mở khí quản. Lý do là người bệnh còn rất trẻ và được đánh giá vẫn còn cơ hội cai máy, bảo tồn đường thở tự nhiên.

TS.BS Nguyễn Đức Phúc, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho biết: “Người bệnh còn rất trẻ, vì vậy chúng tôi muốn ưu tiên khả năng bảo tồn đường thở tự nhiên nếu điều kiện cho phép, hạn chế những ảnh hưởng lâu dài đến phát âm, giao tiếp và chất lượng cuộc sống. Đây là lựa chọn khó hơn, nhưng chúng tôi tin người bệnh vẫn còn cơ hội”.

Theo đó, ê-kíp xây dựng chiến lược cai máy thở với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Các mục tiêu được tập trung vào kiểm soát nhiễm trùng, tối ưu chức năng hô hấp, theo dõi sát diễn biến và chuẩn bị phương án hỗ trợ hô hấp không xâm nhập sau khi rút ống nội khí quản.

Khi tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, chức năng hô hấp cải thiện và người bệnh đáp ứng tốt với điều trị, ê-kíp quyết định tiến hành cai máy thở.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, người bệnh được rút ống nội khí quản thành công và chuyển sang hỗ trợ hô hấp không xâm nhập.

Sau hơn một tháng phụ thuộc máy thở, người bệnh lần đầu tiên có thể tự thở hoàn toàn mà không cần sự hỗ trợ của máy móc.

6 ngày sau khi rút ống nội khí quản, tình trạng tiếp tục cải thiện. Người bệnh tự trò chuyện với mẹ và được xuất viện trong niềm vui của gia đình cùng các nhân viên y tế.

Khi nào cai máy thở có thể gặp khó khăn?

- Người bệnh phải thở máy kéo dài hoặc nhiều lần cai máy không thành công.

- Nhiễm trùng hô hấp chưa được kiểm soát, chức năng phổi chưa hồi phục.

- Có phù nề hoặc các vấn đề tại đường thở sau đặt ống nội khí quản.

- Béo phì nặng và một số bệnh lý nền có thể làm tăng gánh nặng hô hấp.

- Việc cai máy cần được đánh giá từng trường hợp, phối hợp nhiều chuyên khoa và theo dõi sát sau rút ống.

Xem video: Tắm suối người bệnh nhiễm ấu trùng sán nhái, chuyên gia cảnh báo mối nguy hại khi nhiễm bệnh. Nguồn video: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
#quá trình hồi phục sau nạo VA #quản lý nhiễm trùng hô hấp kéo dài #Sau nạo VA #hội chứng Down #béo phì #thở máy

Bài liên quan

Sống Khỏe

Sốt, đau đầu vài ngày, trẻ 9 tuổi hôn mê vì viêm não Nhật Bản

Khởi phát bằng sốt, đau đầu như cảm cúm thông thường, viêm não Nhật Bản có thể nhanh chóng gây hôn mê, suy hô hấp và để lại di chứng thần kinh nặng nề.

Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thời gian gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ mắc viêm não Nhật Bản, trong đó không ít bệnh nhi nhập viện khi bệnh đã diễn biến nặng.

Chỉ sau 2 ngày, trẻ từ sốt và đau đầu chuyển sang hôn mê

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ho kéo dài tưởng viêm phế quản, hóa ra có hạt lạc mắc trong phổi

Dị vật đường thở nếu bỏ sót có thể gây viêm phổi tái diễn, xẹp phổi, áp xe phổi, thậm chí suy hô hấp.

Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện 19-8 vừa thực hiện nội soi phế quản gắp thành công một dị vật đường thở là hạt lạc mắc tại phế quản thùy dưới phổi phải.

Bất ngờ ho kéo dài do dị vật đường thở

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cúm mùa có thể gây biến chứng nặng ở cả trẻ khỏe mạnh

Không chỉ là cảm lạnh thông thường, cúm mùa có thể khiến trẻ suy hô hấp, viêm não, viêm cơ tim, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

BSCKII Phạm Công Khắc, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cúm mùa là bệnh nhiễm virus đường hô hấp có khả năng lây lan nhanh. Dù đa số trẻ có thể hồi phục sau vài ngày đến khoảng một tuần nếu được chăm sóc đúng cách, nhưng bệnh không nên bị xem nhẹ.

“Cúm không phải lúc nào cũng là bệnh lành tính. Trẻ mắc cúm có thể gặp nhiều mức độ biểu hiện khác nhau, từ triệu chứng nhẹ đến các biến chứng nghiêm trọng”, bác sĩ Phạm Công Khắc cho biết.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới