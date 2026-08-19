Nạo VA tưởng đơn giản, trẻ 17 tuổi thở máy hơn một tháng

Sau nạo VA, nam bệnh nhân 17 tuổi mắc hội chứng Down, béo phì nặng phải thở máy kéo dài, nhiều lần cai máy thất bại.

Một ca nạo VA tưởng chừng không quá phức tạp đã diễn tiến nặng ở người bệnh 17 tuổi mắc hội chứng Down và béo phì nặng, với BMI 46.

Nhiều biến chứng khiến người bệnh không thể tự thở

Sau phẫu thuật nạo VA, người bệnh xuất hiện tình trạng suy hô hấp, không thể tự thở và phải hỗ trợ bằng máy thở. Diễn biến sau đó tiếp tục phức tạp khi xuất hiện viêm phổi, sốc nhiễm khuẩn, phù nề thanh quản và nhiễm nấm.

Người bệnh được điều trị tại tuyến trên gần một tháng nhưng nhiều lần thử cai máy thở đều không thành công. Tình trạng kéo dài khiến việc tìm kiếm chiến lược hỗ trợ hô hấp phù hợp trở thành vấn đề cấp thiết.

Sau đó, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Đây là trường hợp có nhiều yếu tố nguy cơ khiến quá trình cai máy thở trở nên khó khăn. Người bệnh mắc hội chứng Down, đồng thời béo phì nặng với BMI 46, lại trải qua một giai đoạn nhiễm trùng nặng và tổn thương đường thở.

Bác sĩ thăm hỏi cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Không mở khí quản để giữ cơ hội tự thở

Với những người bệnh phải thở máy kéo dài và nhiều lần cai máy không thành công, mở khí quản thường được cân nhắc nhằm tạo đường thở ổn định để hỗ trợ hô hấp lâu dài.

Tuy nhiên, sau khi hội chẩn, ê-kíp điều trị quyết định chưa mở khí quản. Lý do là người bệnh còn rất trẻ và được đánh giá vẫn còn cơ hội cai máy, bảo tồn đường thở tự nhiên.

TS.BS Nguyễn Đức Phúc, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho biết: “Người bệnh còn rất trẻ, vì vậy chúng tôi muốn ưu tiên khả năng bảo tồn đường thở tự nhiên nếu điều kiện cho phép, hạn chế những ảnh hưởng lâu dài đến phát âm, giao tiếp và chất lượng cuộc sống. Đây là lựa chọn khó hơn, nhưng chúng tôi tin người bệnh vẫn còn cơ hội”.

Theo đó, ê-kíp xây dựng chiến lược cai máy thở với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Các mục tiêu được tập trung vào kiểm soát nhiễm trùng, tối ưu chức năng hô hấp, theo dõi sát diễn biến và chuẩn bị phương án hỗ trợ hô hấp không xâm nhập sau khi rút ống nội khí quản.

Khi tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, chức năng hô hấp cải thiện và người bệnh đáp ứng tốt với điều trị, ê-kíp quyết định tiến hành cai máy thở.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, người bệnh được rút ống nội khí quản thành công và chuyển sang hỗ trợ hô hấp không xâm nhập.

Sau hơn một tháng phụ thuộc máy thở, người bệnh lần đầu tiên có thể tự thở hoàn toàn mà không cần sự hỗ trợ của máy móc.

6 ngày sau khi rút ống nội khí quản, tình trạng tiếp tục cải thiện. Người bệnh tự trò chuyện với mẹ và được xuất viện trong niềm vui của gia đình cùng các nhân viên y tế.

Khi nào cai máy thở có thể gặp khó khăn? - Người bệnh phải thở máy kéo dài hoặc nhiều lần cai máy không thành công. - Nhiễm trùng hô hấp chưa được kiểm soát, chức năng phổi chưa hồi phục. - Có phù nề hoặc các vấn đề tại đường thở sau đặt ống nội khí quản. - Béo phì nặng và một số bệnh lý nền có thể làm tăng gánh nặng hô hấp. - Việc cai máy cần được đánh giá từng trường hợp, phối hợp nhiều chuyên khoa và theo dõi sát sau rút ống.