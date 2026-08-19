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Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ tàu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz

Theo Cơ quan điều hành thương mại hàng hải của quân đội Anh (UKMTO), một con tàu đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông báo từ văn phòng an ninh của UKMTO cho biết, vật thể lạ không xác định đã gây hư hại phòng máy của một con tàu và khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng hoặc bị thương vào sáng sớm ngày 18/8 khi con tàu đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz ngoài khơi bờ biển Oman.

UKMTO không công bố bất kỳ chi tiết nào về con tàu và chưa rõ liệu thành viên thủy thủ đoàn có thiệt mạng trong vụ tấn công hay chỉ bị thương.

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Một số tàu ở khu vực eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, hồi tháng 4/2026. Ảnh: Razieh Poudat/ISNA/AP.

"Lực lượng bảo vệ bờ biển Oman đang hỗ trợ các thành viên thủy thủ đoàn khác và các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra", nguồn tin cho hay.

Đã có những lo ngại ngày càng tăng về việc dầu tràn vào Vịnh Ba Tư và các vùng biển lân cận từ các tàu bị hư hại khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz, nhưng UKMTO cho biết không có thiệt hại môi trường nào được báo cáo trong vụ tấn công mới nhất.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bị đình trệ, Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán riêng với Oman về một kế hoạch quản lý các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tối 17/8 đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi ông chủ Nhà Trắng tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột với Iran.

Theo một tuyên bố từ Văn phòng truyền thông của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan cho biết, điều quan trọng là phải tận dụng tối đa các biện pháp ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục. Ông cũng khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hướng tới hòa bình.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp

Nguồn video: VTV
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