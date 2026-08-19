[e-Magazine] Minh Xíu: Sau ‘Cha tôi, người ở lại’, em bắt đầu thích diễn xuất

Minh Xíu từng góp mặt trong “Cha tôi, người ở lại”, “Cách em 1 milimet”, “Đồng hồ đếm ngược”, “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Minh Xíu kể về quá trình đóng phim, cách học lời thoại và cuộc sống giữa trường học với phim trường.

Minh Xíu bắt đầu học diễn xuất từ lớp 2 nhưng chỉ thực sự yêu thích công việc này sau khi tham gia “Cha tôi, người ở lại”. Trải nghiệm trên phim trường khiến em tìm thấy niềm vui khi hóa thân thành nhân vật và chủ động xin mẹ cho tiếp tục theo học.

Sau những lần tham gia đóng phim, Minh Xíu cảm thấy mình tiến bộ hơn khi đứng trước máy quay và có thể nhập vai tốt hơn.

Hiện tại, em đang tham gia một dự án mới dự kiến lên sóng vào tháng 11. Thông tin về bộ phim chưa được tiết lộ, song Minh Xíu cho biết nhân vật lần này khác hoàn toàn những vai em từng đảm nhận.

Để phù hợp với tạo hình, diễn viên nhí phải thay đổi ngoại hình, trong đó có tăng cân và làm làn da sẫm màu hơn. Minh Xíu cho rằng hình ảnh mới có thể khiến khán giả bất ngờ.

Trước mỗi cảnh quay, Minh Xíu thường đọc kịch bản để nắm nội dung, sau đó học phần thoại của mình rồi tập cùng các diễn viên khác.

Với những đoạn thoại dài, em ghi nhớ theo cách tương tự học một bài văn. Đây là phương pháp Minh Xíu được hướng dẫn trong quá trình học diễn xuất.

Khi tham gia “Đồng hồ đếm ngược”, Minh Xíu có một cảnh độc thoại dài khoảng hai trang kịch bản. Lúc đọc kịch bản, em khá run vì lượng lời thoại nhiều. Tuy nhiên, khi thực hiện cảnh quay, Minh Xíu cho biết em như hóa thân vào nhân vật và hoàn thành phân đoạn, khiến cả em cùng ê-kíp đều bất ngờ.

“Cảm ơn người đã thức cùng tôi” là bộ phim điện ảnh đầu tiên Minh Xíu tham gia. Trong phim, em và bạn diễn có một cảnh Hiếu nhỏ và Hoài nhỏ nhảy múa, sau đó được các cô chú bế lộn vòng trên không trung. Hai diễn viên nhí đã dành khoảng một tuần luyện tập để chuẩn bị cho phân đoạn này.

Minh Xíu rất thích cảnh quay nên có chút tiếc nuối khi phân đoạn không xuất hiện trong bản phim ra rạp.

Bên cạnh diễn xuất, Minh Xíu đã học trống gần hai năm. Em yêu thích những bản nhạc có tiết tấu mạnh và duy trì việc tập luyện song song với học văn hóa. Thần tượng của Minh Xíu là ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Việc học, quay phim và tập trống được Minh Xíu duy trì với sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là mẹ. Nhà trường cũng tạo điều kiện để em cân bằng việc học với lịch quay. Giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ em bổ sung kiến thức sau những buổi quay.

Dù đã xuất hiện trong một số bộ phim, Minh Xíu không cảm thấy cuộc sống ở trường có nhiều thay đổi. Em cho biết bản thân luôn khiêm tốn, hòa đồng với các bạn.

“Các bạn biết em đóng phim nhưng vẫn chơi với em như bình thường. Em thích như vậy vì khi ở lớp, mọi thứ vẫn như trước”, Minh Xíu kể.

Khi được hỏi về định hướng sau này, Minh Xíu cho biết em chưa đưa ra lựa chọn cụ thể.

“Bây giờ em chỉ tập trung vào việc học và làm những thứ mình thích. Tương lai em sẽ lựa chọn theo sở thích và quyết định của mình”, Minh Xíu chia sẻ.