Sở thích đặc biệt của Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà kể về sở thích đọc sách từ thời thơ ấu đến khi làm mẹ, cùng ý nghĩa của từng cuốn sách trong hành trình trưởng thành.

Một buổi sáng sắp xếp lại kệ sách, Tăng Thanh Hà nhận ra mỗi cuốn đều gắn với một chặng đường của mình. Có sách được bạn bè, người thân tặng, có cuốn đến từ những người cô chưa từng gặp. Những dòng ghi chú viết từ nhiều năm trước cũng được nữ diễn viên giữ lại.

"Mỗi quyển sách đều thuộc về một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mình", Tăng Thanh Hà viết trên trang cá nhân.

Tăng Thanh Hà nhiều lần chia sẻ hình ảnh gắn với sách trên trang cá nhân. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.

Từ truyện tranh đến sách nuôi con

Tăng Thanh Hà kể hành trình đọc của cô bắt đầu với những bộ truyện quen thuộc như "Doraemon", "Bảy viên ngọc rồng", "Conan", "Nữ hoàng Ai Cập" và "Harry Potter".

"Cái cảm giác chờ một tập mới ra, mua được về rồi đọc ngấu nghiến, nghĩ lại vẫn thấy vui làm sao", cô nhớ lại.

Lớn hơn một chút, Tăng Thanh Hà chuyển sang tiểu thuyết. Bốn cuốn cô đặc biệt yêu thích là "Không gia đình", "Trà hoa nữ", "Đồi gió hú" và "Trong gia đình". Trong đó, "Trong gia đình" hiện đã thất lạc.

Theo nữ diễn viên, những cuốn sách trên kệ dần thay đổi cùng các mối quan tâm trong cuộc sống. Có thời điểm, cô mua nhiều sách về triết lý sống, phát triển bản thân, quản lý tài chính và tình yêu. Sau đó là sách về mang thai, nuôi dạy con.

Khi gặp vấn đề về sức khoẻ, cô chuyển sang tìm hiểu về dinh dưỡng. "Thế là trên kệ bắt đầu xuất hiện thật nhiều sách về dinh dưỡng. Đủ mọi thể loại, mình đọc mê mệt", Tăng Thanh Hà chia sẻ.

Sau đó, cô lại quay về với sách trẻ em, lần này để đồng hành cùng các con. Cô đọc để biết con đang đọc gì và dành thời gian đọc cho con nghe.

Sở thích cũng có những khoảng ngắt. Có lúc Tăng Thanh Hà tìm đến thơ, nhưng cũng từng trải qua thời gian không muốn đọc gì. Cô dí dỏm thừa nhận: "Mỗi lần đọc buồn ngủ thôi rồi".

Đọc sách là sở thích được Tăng Thanh Hà duy trì qua nhiều giai đoạn trong cuộc sống. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.

Kệ sách lưu giữ từng chặng đường

Những cuốn sách cũ có ý nghĩa riêng với Tăng Thanh Hà, đặc biệt vào những thời điểm cô cảm thấy chênh vênh. Khi đó, nữ diễn viên thường tìm lại tác phẩm từng đồng hành với mình trong hoàn cảnh tương tự.

"Thỉnh thoảng, vào những lúc chênh vênh, mình vẫn tìm lại một cuốn sách cũ, một cuốn đã từng giúp mình bước qua một lần chênh vênh nào đó", cô viết.

Tăng Thanh Hà đọc lại vài trang như một cách nhắc bản thân về những điều từng hiểu nhưng đôi khi lãng quên. Nhìn những cuốn sách còn lại sau nhiều lần chuyển nhà, cô nhận ra chúng cũng ghi dấu những thay đổi của chính mình.

"Kệ sách cũng là một cách lưu giữ cuộc đời. Mỗi giai đoạn mình đi qua, mình lại tìm đến một loại sách khác nhau", nữ diễn viên chia sẻ.

Có lúc cô đọc đơn giản vì thích hoặc tò mò. Khi khác, cô tìm đến sách để hiểu một người, hiểu chính mình hay cần một nơi để dựa vào.

Dù đã đi qua nhiều ngôi nhà, một số cuốn từ rất lâu vẫn nằm trên kệ hiện tại. Điều đó khiến Tăng Thanh Hà nhìn lại hành trình trưởng thành bằng một cách khác.

"Sách vẫn nằm đó, còn mình thì đã đi qua biết bao nhiêu phiên bản của chính mình", cô viết.

Tăng Thanh Hà khép lại chia sẻ bằng sự biết ơn với những cuốn sách từng đồng hành cùng mình: "Biết ơn vì có những quyển sách đã là một điểm tựa rất lớn trong hành trình trưởng thành của mình".

Không ép con phải thích đọc

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên từng chia sẻ khoảnh khắc con trai cầm một cuốn sách bước vào phòng, nằm cạnh mẹ rồi lặng lẽ đọc. "Em bé ồn ào lúc nào cũng chạy nhảy của mẹ lớn rồi", cô viết.

Trong cuộc phỏng vấn với Elle, Tăng Thanh Hà cho biết cô thích đọc sách một cách tự nhiên nên cũng muốn các con được tự do lựa chọn sở thích. Thay vì ép buộc, cô tập trung tạo môi trường và kiên trì giúp con hình thành thói quen.

"Tôi bắt đầu bằng sự kiên trì để giúp con hình thành thói quen. Từ ngày con bé, mỗi ngày mẹ giúp con tập đọc một chút", cô chia sẻ.

Con trai Tăng Thanh Hà chăm chú đọc sách. Nữ diễn viên cho biết cô không ép buộc mà tạo điều kiện để các con hình thành thói quen đọc một cách tự nhiên. Ảnh: FB Tăng Thanh Hà.

Khi con đã đọc thành thạo, Tăng Thanh Hà khuyến khích dành 15 phút yên tĩnh mỗi ngày. Các con được tự chọn góc yêu thích và đọc một mình.

Thời gian này sau đó tăng dần từ 15 phút lên 30 phút rồi một giờ. Theo cô, khi đã yêu thích việc đọc, các con có thể chủ động tìm sách sau giờ học mà không cần bố mẹ nhắc nhở.

"Con thích hoạt động này rồi, đi học về sẽ tự lấy sách đọc mà không cần nhắc nhở", Tăng Thanh Hà nói.

Sách cũng trở thành một phần trong những hoạt động chung của gia đình. Vợ chồng nữ diễn viên duy trì thói quen đến nhà sách, cả khi ở trong nước lẫn những chuyến đi nước ngoài. Mỗi lần công tác xa trở về, cô thường mang theo một cuốn sách cùng một món đồ chơi làm quà cho con.

Bên cạnh việc khuyến khích đọc, Tăng Thanh Hà không cấm các con tiếp xúc với thiết bị điện tử. Cô cho rằng trẻ nhỏ khó tránh sức hút từ những thiết bị như iPad, vì vậy lựa chọn hướng dẫn thay vì cấm đoán.

"Kinh nghiệm của tôi là mình không cấm đoán mà tập cho các bé sử dụng một cách lành mạnh", cô chia sẻ.

Theo Tăng Thanh Hà, với những ứng dụng được lựa chọn kỹ, máy tính bảng có thể trở thành công cụ phục vụ cả học tập lẫn giải trí. Cách tiếp cận này cũng giống với việc cô đưa sách đến gần các con: tạo điều kiện, duy trì thói quen nhưng để trẻ tự hình thành sở thích.