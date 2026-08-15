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[GALLERY] Jun Vũ ngày càng quyến rũ, được ví như 'tình đầu quốc dân'

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Jun Vũ ngày càng quyến rũ, được ví như 'tình đầu quốc dân'

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Jun Vũ vẫn luôn là cái tên khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi mỗi khi xuất hiện.

Ngọc Mai
Trong dàn mỹ nhân của showbiz Việt, Jun Vũ luôn được nhắc đến như một trong những gương mặt sở hữu nhan sắc nổi bật và có dấu ấn riêng. Ảnh: FB Vũ Phương Anh
Trong dàn mỹ nhân của showbiz Việt, Jun Vũ luôn được nhắc đến như một trong những gương mặt sở hữu nhan sắc nổi bật và có dấu ấn riêng. Ảnh: FB Vũ Phương Anh
Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều cư dân mạng thường đặt Jun Vũ lên bàn cân cùng Xoài Non và Midu – hai gương mặt nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính. Không ít ý kiến cho rằng Jun Vũ là một trong những mỹ nhân hiếm hoi có thể tạo được sức hút nổi bật khi so sánh với cả hai. Ảnh: FB Vũ Phương Anh
Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều cư dân mạng thường đặt Jun Vũ lên bàn cân cùng Xoài Non và Midu – hai gương mặt nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính. Không ít ý kiến cho rằng Jun Vũ là một trong những mỹ nhân hiếm hoi có thể tạo được sức hút nổi bật khi so sánh với cả hai. Ảnh: FB Vũ Phương Anh
Không chạy theo hình ảnh quá sắc sảo hay cá tính, nữ diễn viên ghi điểm nhờ đường nét thanh tú, làn da sáng và nụ cười rạng rỡ. Ảnh: FB Vũ Phương Anh
Không chạy theo hình ảnh quá sắc sảo hay cá tính, nữ diễn viên ghi điểm nhờ đường nét thanh tú, làn da sáng và nụ cười rạng rỡ. Ảnh: FB Vũ Phương Anh
Điểm khiến Jun Vũ khác biệt nằm ở sự hài hòa của tổng thể gương mặt. Đôi mắt to, sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ cùng thần thái nhẹ nhàng giúp cô dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách. Ảnh: FB Vũ Phương Anh
Điểm khiến Jun Vũ khác biệt nằm ở sự hài hòa của tổng thể gương mặt. Đôi mắt to, sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ cùng thần thái nhẹ nhàng giúp cô dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách. Ảnh: FB Vũ Phương Anh
Nhan sắc của Jun Vũ không chỉ nhận được sự yêu mến từ khán giả trong nước mà còn từng gây chú ý với truyền thông quốc tế. Một kênh truyền hình Hàn Quốc từng dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên sinh năm 1995, ví cô như “tình đầu quốc dân” nhờ vẻ đẹp vừa ngọt ngào, vừa thanh lịch. Ảnh: FB Vũ Phương Anh
Nhan sắc của Jun Vũ không chỉ nhận được sự yêu mến từ khán giả trong nước mà còn từng gây chú ý với truyền thông quốc tế. Một kênh truyền hình Hàn Quốc từng dành nhiều lời khen cho nữ diễn viên sinh năm 1995, ví cô như “tình đầu quốc dân” nhờ vẻ đẹp vừa ngọt ngào, vừa thanh lịch. Ảnh: FB Vũ Phương Anh
Trong nhiều bộ ảnh và các lần xuất hiện trước công chúng, Jun Vũ luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi nhưng vẫn toát lên nét riêng. Ảnh: FB Jun Vũ
Trong nhiều bộ ảnh và các lần xuất hiện trước công chúng, Jun Vũ luôn mang đến cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi nhưng vẫn toát lên nét riêng. Ảnh: FB Jun Vũ
Mỗi lần góp mặt tại các sự kiện giải trí, Jun Vũ đều trở thành tâm điểm nhờ visual rạng ngời. Dù lựa chọn váy dạ hội lộng lẫy hay những thiết kế tối giản, nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen về khí chất và khả năng “cân” trang phục. Ảnh: FB Jun Vũ
Mỗi lần góp mặt tại các sự kiện giải trí, Jun Vũ đều trở thành tâm điểm nhờ visual rạng ngời. Dù lựa chọn váy dạ hội lộng lẫy hay những thiết kế tối giản, nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen về khí chất và khả năng “cân” trang phục. Ảnh: FB Jun Vũ
Đáng chú ý, trong những lần đứng chung khung hình với nhiều mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Việt, Jun Vũ vẫn được nhận xét nổi bật nhờ gương mặt sáng và thần thái cuốn hút. Ảnh: FB Jun Vũ
Đáng chú ý, trong những lần đứng chung khung hình với nhiều mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Việt, Jun Vũ vẫn được nhận xét nổi bật nhờ gương mặt sáng và thần thái cuốn hút. Ảnh: FB Jun Vũ
Không ít bức ảnh chụp cận mặt của cô từng lan truyền trên mạng xã hội bởi làn da mịn màng và đường nét gần như không góc chết. Ảnh: FB Jun Vũ
Không ít bức ảnh chụp cận mặt của cô từng lan truyền trên mạng xã hội bởi làn da mịn màng và đường nét gần như không góc chết. Ảnh: FB Jun Vũ
Nếu nhìn lại chặng đường hơn 11 năm kể từ khi hoạt động giải trí, có thể thấy Jun Vũ là một trong những mỹ nhân có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Nữ diễn viên cũng đầu tư nghiêm túc cho vóc dáng. Những đường cong săn chắc cùng body quyến rũ giúp cô tự tin chinh phục các thiết kế cắt xẻ táo bạo. Ảnh: FB Jun Vũ
Nếu nhìn lại chặng đường hơn 11 năm kể từ khi hoạt động giải trí, có thể thấy Jun Vũ là một trong những mỹ nhân có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Nữ diễn viên cũng đầu tư nghiêm túc cho vóc dáng. Những đường cong săn chắc cùng body quyến rũ giúp cô tự tin chinh phục các thiết kế cắt xẻ táo bạo. Ảnh: FB Jun Vũ
Jun Vũ thể hiện màn vũ đạo. Clip: FB Vũ Phương Anh
Ngọc Mai
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