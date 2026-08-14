Kiều Thanh hành trình thoát khỏi cái bóng Trà ‘cave’ trên màn ảnh

Từng tủi thân vì ra đường bị gọi Trà “cave”, Kiều Thanh sau đó tìm kiếm những dạng vai khác để làm mới mình trên màn ảnh.

Kiều Thanh đã thôi việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội sau nhiều năm công tác. Theo Vietnamnet, NSND Trung Hiếu, Giám đốc nhà hát, cho biết nữ diễn viên nộp đơn ngày 15/7 vì hoàn cảnh gia đình và điều kiện sức khỏe. Hợp đồng lao động của cô kết thúc từ ngày 17/7/2026.

Trước thay đổi này, Kiều Thanh có hơn hai thập kỷ hoạt động diễn xuất. Trong số những nhân vật cô từng thể hiện, Trà “cave” của "Phía trước là bầu trời" vẫn là dấu ấn đặc biệt.

Ra đường bị gọi Trà “cave”

Kiều Thanh đóng "Phía trước là bầu trời" khi đang học năm thứ nhất Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Trước đó, cô từng tham gia "Miền sáng" và "Cảnh sát hình sự", nhưng Trà là vai dài hơi đầu tiên của nữ diễn viên.

Theo Dân Việt, Kiều Thanh từng thừa nhận thời điểm đó chưa có nhiều trải nghiệm, kỹ thuật diễn xuất còn mơ hồ. Trước một nhân vật có nội tâm phức tạp, cô chủ yếu diễn bằng bản năng.

Kiều Thanh trong vai Trà của "Phía trước là bầu trời", vai diễn gắn với tên tuổi cô nhiều năm. Ảnh: Znews.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng chia sẻ với Znews rằng Kiều Thanh gây ấn tượng ngay từ buổi casting. Có những cảnh quay, khả năng xử lý của nữ diễn viên trẻ khi ấy khiến anh bất ngờ.

Một trong số đó là cảnh Trà bị những người trong xóm trọ xúc phạm rồi nhìn ảnh con gái. Kiều Thanh phải kìm nước mắt cho đến khi máy quay tiến sát gương mặt và thực hiện đúng yêu cầu.

Diễn xuất của cô khiến ê-kíp quyết định phát triển nhân vật Trà. Từ một vai phụ, Trà được bổ sung câu chuyện riêng, trong đó có mối quan hệ với Nam do Thành Vinh đóng.

Thành công của vai diễn cũng khiến Kiều Thanh chịu áp lực ngoài đời. Sau khi phim phát sóng, cô thường bị người đi đường nhận ra và gọi là Trà “cave”, thậm chí gọi bằng từ “cave” thay vì tên thật.

Nữ diễn viên từng tủi thân, bật khóc vì cảm thấy khán giả nhầm lẫn giữa mình và nhân vật. Cố NSND Hoàng Dũng sau đó động viên cô xem việc khán giả nhớ đến Trà là một thành công của vai diễn.

Không muốn dừng lại ở Trà

Sau "Phía trước là bầu trời", Kiều Thanh tiếp tục thử sức với nhiều dạng nhân vật.

Đạo diễn Lê Hoàng từng mời cô vào TP HCM thử vai Hạnh trong "Gái nhảy". Kiều Thanh cho rằng mình chưa đủ sức đảm nhận nữ chính nên từ chối. Cô sau đó vào vai phóng viên Sương, còn Hạnh được giao cho Minh Thư.

Kiều Thanh tiếp tục xuất hiện trong "Dòng sông phẳng lặng", "Khi đàn chim trở về", "Những giấc mơ dài", "Hai phía chân trời" và nhiều phim truyền hình khác.

Năm 2015, cô đảm nhận Kiều Loan trong "Khi đàn chim trở về 3". Theo VTV, nhân vật của cô là chủ doanh nghiệp gỗ, dùng tiền và nhiều thủ đoạn để phục vụ mục đích của mình.

Kiều Thanh đảm nhận vai Kiều Loan trong "Khi đàn chim trở về 3". Ảnh: Znews.

Kiều Thanh cho biết đây là vai diễn cô chờ đợi từ lâu. Khác những nhân vật gai góc trước đó, Kiều Loan được xây dựng với nhiều sắc thái, từ vẻ chững chạc đến những toan tính, thủ đoạn.

Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng của "Khi đàn chim trở về 3" cũng là người từng phát hiện khả năng diễn xuất của Kiều Thanh và giao cho cô vai diễn trong "Cảnh sát hình sự".

Liên tục đổi màu nhân vật

Sau "Khi đàn chim trở về 3", Kiều Thanh nhận vai Linh Lam trong "Câu hỏi số 5". Nếu Kiều Loan thực dụng, ích kỷ thì Linh Lam là một nữ sát thủ với đời sống tâm lý khác biệt.

Theo cuộc phỏng vấn của VTV năm 2015, Kiều Thanh cho biết Linh Lam ban đầu có vẻ máu lạnh, nhiều thủ đoạn. Càng về sau, nhân vật càng bộc lộ nét hồn nhiên, đáng yêu.

Với Linh Lam, Kiều Thanh còn nhiều lần thay đổi diện mạo. Nhân vật cải trang bằng tóc giả, nốt ruồi và nhiều kiểu trang phục để đánh lạc hướng công an.

"Tôi cũng không phải là diễn viên sợ xấu nên tất nhiên sẵn sàng hy sinh cho nhân vật", Kiều Thanh chia sẻ.

Những năm sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong một số bộ phim. Cô từng tham gia "Hoa hồng trên ngực trái" lên sóng năm 2019.

Kiều Thanh trong "Hoa hồng trên ngực trái". Ảnh: Znews.

Nhìn lại sự nghiệp, Kiều Thanh cho biết mỗi nhân vật mới đều là một thử thách và cơ hội để cô làm mới mình. Điều cô hướng tới là để khán giả cảm nhận nhân vật đang sống, thay vì nhìn thấy một diễn viên đang diễn.

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