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Quân sự - Thế giới

Israel nói lý do tấn công căn cứ không quân ở Syria

Israel tuyên bố tấn công một căn cứ không quân ở Tây Bắc Syria để ngăn chặn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng tại đó.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Israel đã tiến hành 8 đợt không kích nhằm vào đường băng của căn cứ không quân Abu Duhur ở tỉnh Idlib, Syria, gây thiệt hại cho căn cứ này nhưng không có thương vong.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, trong một tuyên bố rằng Israel đã tấn công căn cứ này vì Syria "đang trên bờ vực vi phạm thỏa thuận hiện trạng về các vấn đề an ninh" bằng cách cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ triển khai lực lượng tại đó.

"Israel nhiều lần cảnh báo Syria rằng việc triển khai quân sự như vậy sẽ đe dọa an ninh của Israel. Syria đã chọn cách phớt lờ những cảnh báo này", tuyên bố cho biết.

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Israel đã tấn công một căn cứ không quân ở Syria. Ảnh: hurriyetdailynews.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án vụ tấn công (của Israel) và kêu gọi cộng đồng quốc tế có lập trường quyết đoán hơn để chấm dứt sự leo thang gây hấn của Israel đối với Syria và đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với những hành động coi thường luật pháp quốc tế này.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quan hệ mật thiết với Chính phủ Syria và đã cung cấp viện trợ cho quân đội Syria, có quan hệ căng thẳng với Israel. Hai nước này luôn tìm cách hạn chế ảnh hưởng của nhau tại nước láng giềng Syria.

Tom Barrack, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đặc phái viên về Syria, đăng trên mạng X rằng Washington "vô cùng lo ngại rằng các cuộc không kích đã được xác nhận của Israel vào căn cứ không quân Abu Duhur là một sự leo thang không cần thiết và không thúc đẩy ổn định khu vực".

Ông Barrack cho biết, Chính phủ của Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa không có lập trường hung hăng và cũng không duy trì các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, nước này nhiều lần thể hiện mong muốn giảm leo thang căng thẳng với Israel.

"Mỹ đã và sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc thảo luận trong tương lai nhằm thúc đẩy ngoại giao", Đại sứ Tom Barrack nhấn mạnh.

Các quốc gia trong khu vực, bao gồm Qatar, Ai Cập và Ả Rập Xê Út, cũng đã ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công.

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Nguồn video: VNA
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