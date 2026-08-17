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[GALLERY] Con gái Huyền Baby gây chú ý với ngoại hình chuẩn 'đại tiểu thư'

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Con gái Huyền Baby gây chú ý với ngoại hình chuẩn 'đại tiểu thư'

Ở tuổi 13, con gái Huyền Baby ngày càng ra dáng thiếu nữ với nhan sắc ngọt ngào, chiều cao nổi bật và thần thái được nhận xét chuẩn “đại tiểu thư”.

Ngọc Mai
Huyền Baby là một trong những mỹ nhân được chú ý bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn và hình ảnh sang chảnh. Tuy nhiên, bên cạnh cuộc sống dâu hào môn của Huyền Baby, các con của cô cũng nhận được sự quan tâm không nhỏ từ công chúng. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Huyền Baby là một trong những mỹ nhân được chú ý bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn và hình ảnh sang chảnh. Tuy nhiên, bên cạnh cuộc sống dâu hào môn của Huyền Baby, các con của cô cũng nhận được sự quan tâm không nhỏ từ công chúng. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Trong khoảnh khắc được Huyền Baby chia sẻ, con gái đầu lòng – bé Củ Cải tiếp tục thu hút ánh nhìn. Dù không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông hay trên mạng xã hội cùng mẹ, mỗi lần lộ diện, cô bé đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Trong khoảnh khắc được Huyền Baby chia sẻ, con gái đầu lòng – bé Củ Cải tiếp tục thu hút ánh nhìn. Dù không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông hay trên mạng xã hội cùng mẹ, mỗi lần lộ diện, cô bé đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Ở tuổi 13, Củ Cải đã có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Từ một cô bé nhỏ nhắn, ái nữ nhà Huyền Baby nay đã trổ mã, ra dáng thiếu nữ với vẻ ngoài dịu dàng, thanh tú và thần thái tự tin. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Ở tuổi 13, Củ Cải đã có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Từ một cô bé nhỏ nhắn, ái nữ nhà Huyền Baby nay đã trổ mã, ra dáng thiếu nữ với vẻ ngoài dịu dàng, thanh tú và thần thái tự tin. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Củ Cải tên thật là Diễm My, sinh năm 2013. Cô bé được nhận xét sở hữu nhiều đường nét xinh xắn được thừa hưởng từ cả bố và mẹ. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Củ Cải tên thật là Diễm My, sinh năm 2013. Cô bé được nhận xét sở hữu nhiều đường nét xinh xắn được thừa hưởng từ cả bố và mẹ. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt sáng, vẻ đẹp ngọt ngào của Củ Cải còn khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một “đại tiểu thư” trong những bộ phim thanh xuân. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt sáng, vẻ đẹp ngọt ngào của Củ Cải còn khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một “đại tiểu thư” trong những bộ phim thanh xuân. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Mới 13 tuổi nhưng Củ Cải đã vượt chiều cao của mẹ, cho thấy cô bé có tiềm năng sở hữu vóc dáng nổi bật khi trưởng thành. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Mới 13 tuổi nhưng Củ Cải đã vượt chiều cao của mẹ, cho thấy cô bé có tiềm năng sở hữu vóc dáng nổi bật khi trưởng thành. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Từ những khoảnh khắc đời thường được mẹ chia sẻ, Củ Cải ngày càng cho thấy vẻ ngoài trưởng thành hơn so với tuổi. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Từ những khoảnh khắc đời thường được mẹ chia sẻ, Củ Cải ngày càng cho thấy vẻ ngoài trưởng thành hơn so với tuổi. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền
Huyền Baby hiếm hoi chia sẻ hình ảnh hai con lên mạng xã hội. Ở tuổi U40, cô vẫn giữ phong độ nhan sắc khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: Người đưa tin
Huyền Baby hiếm hoi chia sẻ hình ảnh hai con lên mạng xã hội. Ở tuổi U40, cô vẫn giữ phong độ nhan sắc khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: Người đưa tin
Con gái Huyền Baby từ nhỏ đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp và có cuộc sống đủ đầy. Ảnh: Người đưa tin
Con gái Huyền Baby từ nhỏ đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp và có cuộc sống đủ đầy. Ảnh: Người đưa tin
Sau khi kết hôn vào năm 2013, Huyền Baby từng gác lại mọi hoạt động showbiz để chăm sóc gia đình đồng thời tập trung vào công việc kinh doanh. Cô hiện sở hữu cơ sở làm đẹp và thương hiệu thời trang riêng. Ảnh: Người đưa tin
Sau khi kết hôn vào năm 2013, Huyền Baby từng gác lại mọi hoạt động showbiz để chăm sóc gia đình đồng thời tập trung vào công việc kinh doanh. Cô hiện sở hữu cơ sở làm đẹp và thương hiệu thời trang riêng. Ảnh: Người đưa tin
Huyền Baby dạo chơi nước Mỹ cùng bạn bè. Clip: FB Đặng Ngọc Huyền
Ngọc Mai
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