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[GALLERY] Mercedes-Benz C-Class 2027 bản máy xăng mild hybrid trình làng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mercedes-Benz C-Class 2027 bản máy xăng mild hybrid trình làng

Mẫu xe sedan Mercedes-Benz C-Class 2027 được bổ sung nhiều công nghệ mới, động cơ mild hybrid với máy xăng 4 xi-lanh tăng áp và diện mạo nổi bật hơn.

Nguyễn Chung
Mercedes-Benz đã thực hiện đợt nâng cấp kỹ thuật lớn nhất từ trước đến nay dành cho dòng xe C-Class. Lần này, các nâng cấp được dành cho các bản dùng động cơ đốt trong của Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới.
Mercedes-Benz đã thực hiện đợt nâng cấp kỹ thuật lớn nhất từ trước đến nay dành cho dòng xe C-Class. Lần này, các nâng cấp được dành cho các bản dùng động cơ đốt trong của Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới.
Trước đó không lâu, phiên bản thuần điện của dòng sedan hạng sang này cũng đã chính thức ra mắt toàn cầu. Điểm mới đầu tiên mà bạn có thể nhận ra trên Mercedes-Benz C-Class 2027 chính là lưới tản nhiệt.
Trước đó không lâu, phiên bản thuần điện của dòng sedan hạng sang này cũng đã chính thức ra mắt toàn cầu. Điểm mới đầu tiên mà bạn có thể nhận ra trên Mercedes-Benz C-Class 2027 chính là lưới tản nhiệt.
Mẫu sedan hạng sang Mercedes-Benz C-Class 2027 phiên bản nâng cấp này được trang bị ngôi sao trung tâm và viền lưới tản nhiệt đều phát sáng, cùng những ngôi sao mạ crôm nhỏ rải trên lưới tản nhiệt.
Mẫu sedan hạng sang Mercedes-Benz C-Class 2027 phiên bản nâng cấp này được trang bị ngôi sao trung tâm và viền lưới tản nhiệt đều phát sáng, cùng những ngôi sao mạ crôm nhỏ rải trên lưới tản nhiệt.
Các thay đổi khác về ngoại hình của Mercedes-Benz C-Class 2027 bao gồm cản trước/sau mới, cụm đèn pha/đèn hậu được thiết kế lại với đồ họa nhận diện hình ngôi sao và các tùy chọn mâm xe khác biệt.
Các thay đổi khác về ngoại hình của Mercedes-Benz C-Class 2027 bao gồm cản trước/sau mới, cụm đèn pha/đèn hậu được thiết kế lại với đồ họa nhận diện hình ngôi sao và các tùy chọn mâm xe khác biệt.
Bên cạnh đó là cụm đèn pha Digital Light tùy chọn hiện sử dụng công nghệ micro-LED, được Mercedes-Benz cho biết có khả năng tạo ra vùng chiếu sáng lớn hơn, độ phân giải cao hơn, đồng thời tiêu thụ điện ít hơn tới 50% so với trước đây.
Bên cạnh đó là cụm đèn pha Digital Light tùy chọn hiện sử dụng công nghệ micro-LED, được Mercedes-Benz cho biết có khả năng tạo ra vùng chiếu sáng lớn hơn, độ phân giải cao hơn, đồng thời tiêu thụ điện ít hơn tới 50% so với trước đây.
Những khách hàng muốn diện mạo thể thao hơn cũng có thể lần đầu tiên đặt mua gói AMG Line Plus. Gói này bổ sung các chi tiết ngoại thất màu đen Night Package cho xe. Thêm vào đó là cánh gió và ống xả màu đen bóng. Ngoài ra, xe còn có hai màu sơn mới gồm bạc Miami Silver và xanh xám Moody Sky Grey.
Những khách hàng muốn diện mạo thể thao hơn cũng có thể lần đầu tiên đặt mua gói AMG Line Plus. Gói này bổ sung các chi tiết ngoại thất màu đen Night Package cho xe. Thêm vào đó là cánh gió và ống xả màu đen bóng. Ngoài ra, xe còn có hai màu sơn mới gồm bạc Miami Silver và xanh xám Moody Sky Grey.
Bên trong nội thất, xe cũng được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 11,9 inch nằm dọc, hệ thống dẫn đường dựa trên Google cùng công nghệ hiển thị thông tin trên kính lái thực tế tăng cường tùy chọn được vay mượn từ S-Class và EQS.
Bên trong nội thất, xe cũng được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 11,9 inch nằm dọc, hệ thống dẫn đường dựa trên Google cùng công nghệ hiển thị thông tin trên kính lái thực tế tăng cường tùy chọn được vay mượn từ S-Class và EQS.
Mercedes-Benz sẽ cung cấp hệ thống âm thanh Burmester 3D 15 loa nâng cấp với công nghệ Dolby Atmos, hệ thống đèn viền nội thất trải dài hơn trên mặt táp-lô và các tấm ốp cửa cho C-Class mới. Như vậy, một lần nữa, hãng xe Đức lại tập trung những nâng cấp lớn nhất vào công nghệ của xe, bên cạnh diện mạo mới.
Mercedes-Benz sẽ cung cấp hệ thống âm thanh Burmester 3D 15 loa nâng cấp với công nghệ Dolby Atmos, hệ thống đèn viền nội thất trải dài hơn trên mặt táp-lô và các tấm ốp cửa cho C-Class mới. Như vậy, một lần nữa, hãng xe Đức lại tập trung những nâng cấp lớn nhất vào công nghệ của xe, bên cạnh diện mạo mới.
Dưới nắp ca-pô của Mercedes-Benz C-Class 2027 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L được nâng cấp, kết hợp hệ thống mild hybrid 48 volt. Động cơ xăng sản sinh công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm.
Dưới nắp ca-pô của Mercedes-Benz C-Class 2027 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L được nâng cấp, kết hợp hệ thống mild hybrid 48 volt. Động cơ xăng sản sinh công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm.
Một máy nén điện phụ mới được thiết kế để cải thiện khả năng phản hồi ở vòng tua thấp, trong khi máy phát điện tích hợp bộ đề có thể bổ sung tới 23 mã lực và 205 Nm cho xe. Chưa hết, Mercedes-Benz C-Class còn có tính năng overboost, có thể bổ sung 27 mã lực trong khoảng 20 giây mỗi lần kích hoạt.
Một máy nén điện phụ mới được thiết kế để cải thiện khả năng phản hồi ở vòng tua thấp, trong khi máy phát điện tích hợp bộ đề có thể bổ sung tới 23 mã lực và 205 Nm cho xe. Chưa hết, Mercedes-Benz C-Class còn có tính năng overboost, có thể bổ sung 27 mã lực trong khoảng 20 giây mỗi lần kích hoạt.
Hãng xe sang Đức cũng đã tinh chỉnh hệ thống treo, bổ sung vật liệu cách âm và công bố hệ số cản không khí thấp nhất ở mức 0,24 Cd. Xe cũng có 8 camera, 5 cảm biến radar và 12 cảm biến siêu âm để hỗ trợ các tính năng hỗ trợ lái cũng như hệ thống đỗ xe MB.Drive mới nhất.
Hãng xe sang Đức cũng đã tinh chỉnh hệ thống treo, bổ sung vật liệu cách âm và công bố hệ số cản không khí thấp nhất ở mức 0,24 Cd. Xe cũng có 8 camera, 5 cảm biến radar và 12 cảm biến siêu âm để hỗ trợ các tính năng hỗ trợ lái cũng như hệ thống đỗ xe MB.Drive mới nhất.
Hệ thống MB.Drive Parking Assist 360, bao gồm camera 360 độ và hệ thống hiển thị góc nhìn xung quanh cải tiến, được trang bị tiêu chuẩn cho Mercedes-Benz C-Class 2027. Hệ thống có tính năng điều khiển lùi mới, có thể tự động đưa xe lùi theo một phần tuyến đường mà xe vừa di chuyển qua.
Hệ thống MB.Drive Parking Assist 360, bao gồm camera 360 độ và hệ thống hiển thị góc nhìn xung quanh cải tiến, được trang bị tiêu chuẩn cho Mercedes-Benz C-Class 2027. Hệ thống có tính năng điều khiển lùi mới, có thể tự động đưa xe lùi theo một phần tuyến đường mà xe vừa di chuyển qua.
Khách hàng châu Âu cũng có thể lựa chọn hệ thống đánh lái bánh sau, cho phép bánh sau xoay tối đa 2,5 độ. Mercedes-Benz cho biết công nghệ này giúp bán kính quay vòng của xe giảm 43 cm xuống còn 10,64 m. Mercedes-Benz hiện chưa công bố giá bán của C-Class thế hệ mới tại thị trường Mỹ. Chỉ biết rằng, xe sẽ được đưa tới các đại lý trong nửa đầu năm 2027.
Khách hàng châu Âu cũng có thể lựa chọn hệ thống đánh lái bánh sau, cho phép bánh sau xoay tối đa 2,5 độ. Mercedes-Benz cho biết công nghệ này giúp bán kính quay vòng của xe giảm 43 cm xuống còn 10,64 m. Mercedes-Benz hiện chưa công bố giá bán của C-Class thế hệ mới tại thị trường Mỹ. Chỉ biết rằng, xe sẽ được đưa tới các đại lý trong nửa đầu năm 2027.
Video: Giới thiệu Mercedes-Benz C-Class 2027 bản máy xăng mild hybrid.
Nguyễn Chung
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