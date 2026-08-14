NSND Trung Hiếu xác nhận NSƯT Kiều Thanh nghỉ việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội

NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội xác nhận thông tin NSƯT Kiều Thanh đã làm đơn nghỉ việc từ ngày 17/7/2026 tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết: "Vào ngày 15/07/2026, diễn viên Kiều Thanh đã nộp đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân với lý do hoàn cảnh gia đình và điều kiện sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Sau khi xem xét nguyện vọng, ban lãnh đạo cùng các cán bộ chủ chốt của Nhà hát Kịch Hà Nội đã tổ chức họp và đồng ý giải quyết cho bà Kiều Thanh thôi việc, chính thức kết thúc hợp đồng lao động kể từ ngày 17/7/2026. Vì vậy, kể từ thời điểm trên, bà Kiều Thanh không còn thuộc biên chế và thẩm quyền quản lý của nhà hát".

Nhắc đến Kiều Thanh, khán giả không thể quên hình ảnh "Trà cave" đầy gai góc, bất cần nhưng cũng chất chứa nhiều góc khuất trong Phía trước là bầu trời. Vai diễn thành công đến mức trở thành cái bóng lớn, đồng thời mở ra cho Kiều Thanh một con đường nghệ thuật rộng mở.

Sở hữu gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt sắc sảo, nữ diễn viên sinh năm 1981 thường xuyên được các đạo diễn mời cho những vai diễn nanh nọc, phản diện hoặc có cá tính mạnh. Chị từng ghi dấu ấn qua các phim: Cảnh sát hình sự, Hai phía chân trời, Khi đàn chim trở về, Hoa hồng trên ngực trái... Với những cống hiến cho cả truyền hình và sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội, Kiều Thanh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2015.

Diễn viên Kiều Thanh. Ảnh: FBNV

Khoảng lặng đời tư: Lui về làm "bà nội trợ vui vẻ"

Đang ở độ chín của sự nghiệp, Kiều Thanh bất ngờ thưa thớt dần trên màn ảnh nhỏ. Nữ nghệ sĩ chọn cách sống kín tiếng hơn, lùi về phía sau ánh đèn sân khấu để chăm lo cho tổ ấm.

Từng chia sẻ với truyền thông, NSƯT Kiều Thanh thổ lộ muốn dành thời gian làm một "bà nội trợ vui vẻ" và chăm sóc sức khỏe cho người bạn đời. Thay vì chạy series phim truyền hình ròng rã, chị duy trì đam mê qua các đêm diễn tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Kiều Thanh từng gây rúng động truyền thông khi thản nhiên công khai mình là "người thứ ba". Ảnh: FBNV

Phát ngôn đi ngược chuẩn mực

Dù sở hữu tài năng diễn xuất nhưng hình ảnh của NSƯT Kiều Thanh lại bị "mất điểm" trong mắt công chúng bởi những lần vạ miệng, phơi bày tư duy và lối sống vấp phải sự phản đối gay gắt của số đông.

Năm 2019, ngay tại buổi họp báo ra mắt phim Hoa hồng trên ngực trái, Kiều Thanh gây rúng động truyền thông khi thản nhiên công khai mình là "người thứ ba", đang chung sống với một người đàn ông chưa ly hôn vợ.

Đáng nói, nữ diễn viên không hề tỏ ra hối lỗi mà hãnh diện khoe mối quan hệ tốt đẹp với "vợ cả", thậm chí đi du lịch chung. Phát ngôn này thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ của nhiều khán giả vì hành vi cho thấy nữ diễn viên không chỉ vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình mà còn cổ xúy cho lối sống lệch chuẩn, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Hàng loạt ý kiến đã yêu cầu tước danh hiệu NSƯT của Kiều Thanh.