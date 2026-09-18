Ngừng tuần hoàn 2 lần, cụ ông 64 tuổi thoát cửa tử

Hai lần ngừng tuần hoàn, sốc tim và toan chuyển hóa nặng, cụ ông 64 tuổi được cứu sống sau cấp cứu và can thiệp động mạch vành khẩn cấp.

Đau ngực, khó thở rồi ngừng tuần hoàn

Người bệnh N.V.B. (64 tuổi ở Thanh Sơn, Phú Thọ) có tiền sử lạm dụng rượu trong thời gian dài và tăng huyết áp nhưng không được theo dõi, điều trị. Khoảng 3 giờ trước khi nhập viện, ông xuất hiện đau ngực, khó thở, ý thức lơ mơ rồi được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực cấp cứu.

Tại đây, người bệnh đột ngột ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh hôn mê sâu, thở máy qua ống nội khí quản. Không lâu sau, ông tiếp tục ngừng tuần hoàn lần thứ hai.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ lập tức cấp cứu ngừng tuần hoàn, sốc điện, sử dụng thuốc vận mạch liều cao và kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Hội chẩn đa chuyên khoa giữa Khoa Cấp cứu, Khoa Can thiệp tim mạch và Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu được triển khai khẩn cấp.

Kết quả chụp động mạch vành dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) cho thấy người bệnh bị tắc hoàn toàn một nhánh động mạch vành nuôi tim. Các bác sĩ tiến hành can thiệp động mạch vành trong tình trạng người bệnh rất nặng.

Ca can thiệp gặp nhiều khó khăn do người bệnh bị toan chuyển hóa nặng, rối loạn nhịp tim và huyết động không ổn định. Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu.

Lọc máu cho người bệnh sau can thiệp- Ảnh BVCC

Nguy cơ tổn thương não sau nhiều lần ngừng tuần hoàn

ThS.BS Hoàng Văn Tiến, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, dù nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim đã được xử trí, tình trạng người bệnh vẫn rất nguy kịch. Người bệnh bị sốc sau can thiệp, huyết áp phụ thuộc vào 2 thuốc vận mạch liều cao, toan chuyển hóa nặng và phù phổi cấp khiến tình trạng hô hấp xấu đi.

Các bác sĩ chỉ định lọc máu liên tục và đặt hệ thống PiCCO nhằm tối ưu hóa huyết động, đồng thời điều chỉnh tình trạng toan kiềm.

Sau điều trị, tình trạng người bệnh từng bước cải thiện. Liều thuốc vận mạch và mức hỗ trợ từ máy thở được giảm dần. Sau 3 ngày, người bệnh được cắt an thần và rút ống nội khí quản. Sau 8 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, người bệnh hồi phục, không để lại di chứng thần kinh và được xuất viện.

Theo ThS.BS Hoàng Văn Tiến, những trường hợp ngừng tuần hoàn nhiều lần như người bệnh B. có nguy cơ tổn thương não do thiếu oxy kéo dài.

Bệnh nhân hồi phục sau điều trị tích cực - Ảnh BVCC

Trong trường hợp này, người bệnh được cấp cứu ngừng tuần hoàn kịp thời, hiệu quả. Sau can thiệp, việc nhanh chóng sử dụng PiCCO để điều chỉnh huyết động, hạn chế tình trạng tụt huyết áp sâu góp phần giúp người bệnh hồi phục mà không để lại di chứng thần kinh.

Đau ngực, khó thở: Cần cấp cứu ngay Đau ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng hoặc rối loạn ý thức có thể là dấu hiệu của tình trạng tim mạch cấp tính, trong đó có nhồi máu cơ tim. Khi người bệnh đột ngột mất ý thức, không đáp ứng và không thở bình thường, cần nghĩ đến ngừng tuần hoàn và gọi cấp cứu ngay, đồng thời tiến hành hồi sức tim phổi nếu có khả năng thực hiện. Việc khôi phục tuần hoàn càng sớm càng có ý nghĩa trong hạn chế tổn thương não do thiếu oxy. Người có tăng huyết áp nhưng không được theo dõi, điều trị cần đặc biệt lưu ý kiểm soát bệnh và thăm khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

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