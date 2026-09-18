Xuyên đêm lần theo dòng nước tìm nam sinh mất tích

Sau nhiều giờ tìm kiếm xuyên đêm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nam sinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại khu vực cống thoát nước ra sông Nhuệ.

Trưa 18/9, thi thể nam sinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội) mất tích tại khu vực đường ngập nước cuối phố Viên (Đông Ngạc, Hà Nội) được tìm thấy tại khu vực cống thoát nước ra sông Nhuệ, thuộc Thượng Cát, Hà Nội.

Anh Trần Văn Cương, Đội trưởng Đội cứu hộ Hồ Ghềnh Chè. Ảnh: Thanh Hà.

Anh Trần Văn Cương, Đội trưởng Đội cứu hộ Hồ Ghềnh Chè, tỉnh Thái Nguyên, cho biết khoảng 20h ngày 17/9, sau khi nhận được tin báo và đề nghị hỗ trợ từ gia đình nạn nhân, đội xuất phát từ Tân Cương, Thái Nguyên đến hiện trường khoảng 22h cùng ngày.

Đội mang theo thuyền cùng 7 thành viên tham gia tìm kiếm. Tại hiện trường, các thành viên thay phiên nhau làm việc. Một nhóm tổ chức tìm kiếm bên ngoài cửa cống, khu vực giáp sông Nhuệ; nhóm còn lại mở các nắp cống, khơi thông dòng chảy và kiểm tra bên trong hệ thống thoát nước.

Theo anh Cương, ngay khi nhận lời hỗ trợ, các thành viên vừa thương cảm trước hoàn cảnh gia đình nạn nhân, vừa xác định đây là nhiệm vụ rất khó khăn. Thời điểm đó, lực lượng cứu hộ chưa thể xác định nạn nhân có bị cuốn xuống hệ thống cống hay đã trôi ra sông Nhuệ.

“Không xác định được nạn nhân có bị cuốn xuống cống hay không và cũng không xác định được nạn nhân có thể trôi ra ngoài sông Nhuệ hay không”, anh Cương nói.

Từ vị trí nạn nhân được cho là trôi vào hệ thống thoát nước đến nơi được tìm thấy, khoảng cách hơn 1 km trong hệ thống cống ngầm thoát nước của thành phố.

Người nhái tìm kiếm nam sinh nghi mất tích khi qua đường ngập ở Hà Nội.

Tối 17/9, đội cứu hộ trước tiên rà soát khu vực lòng sông. Theo anh Cương, thời điểm này mực nước lớn, dòng nước từ cống đổ ra sông Nhuệ chảy rất mạnh. Địa hình cống rộng, dòng nước xiết khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ phải tính toán nhiều khả năng, trong đó có phương án nạn nhân vẫn còn trong hệ thống cống hoặc đã bị dòng nước cuốn ra ngoài sông.

Các thành viên tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến sáng 18/9, sau khi được lực lượng chức năng cho phép mở các nắp cống, đội tiếp tục chia nhau kiểm tra, mở và khơi thông dòng chảy. Khoảng cách giữa các miệng cống khoảng 50-70 m.

Đến khoảng 11h25 ngày 18/9, đội cứu hộ tìm thấy nạn nhân tại miệng cống thoát nước ra sông Nhuệ.

Anh Cương cho biết các thành viên duy trì lực lượng liên tục từ tối hôm trước và không rời hiện trường cho đến khi tìm thấy nạn nhân.

“Đến thời điểm hiện tại, cũng may mắn là chúng tôi đã tìm thấy bạn ấy để về với gia đình”, anh Cương chia sẻ.

Theo anh Cương, nạn nhân có thể trạng khá lớn nên khi đưa lên khỏi khu vực tìm thấy, cần 4 thành viên trong đội phối hợp khiêng.