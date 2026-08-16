Bị cáo buộc lừa đảo, vi phạm kế toán, Huấn Hoa Hồng đối mặt án nào?

Ngày 15/8, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 4 bị can khác trong đó có Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn) bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn (“Huấn Hoa Hồng”) cùng một số đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự là diễn biến đã được nhiều người dự báo từ trước.

Thông tin từ Bộ Công an cho thấy, Bùi Xuân Huấn liên quan bị khởi tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự. Điều này cho thấy vụ án không đơn thuần là câu chuyện quảng cáo sai sự thật hay vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh.

Nếu cơ quan điều tra chứng minh được các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối để làm cho khách hàng tin tưởng, từ đó giao tài sản và bị chiếm đoạt, hành vi có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra cũng làm rõ hoạt động kêu gọi từ thiện của đối tượng này. Tất cả các trường hợp đối tượng này bán hàng hoặc kêu gọi từ thiện để nhận tiền của các tổ chức cá nhân đều được xem xét kỹ lưỡng, nếu gian dối để chiếm đoạt tài sản sẽ xác định là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, việc khởi tố thêm tội danh vi phạm quy định về kế toán cho thấy cơ quan điều tra đã phát hiện những dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc ghi chép sổ sách, hạch toán doanh thu, chi phí, kê khai tài chính hoặc các hoạt động khác nhằm che giấu dòng tiền, làm sai lệch số liệu kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hành vi vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự bao gồm một trong các hành vi sau: Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán; Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật; Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán; Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật kế toán… những hành vi này gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm sẽ bị xử lý hình sự theo điều 221 bộ luật hình sự, hình phạt cao nhất của tội danh này có thể tới 20 năm tù.

Trong các vụ án kinh tế hiện nay, hành vi gian lận kế toán thường là công cụ để che giấu doanh thu thực tế, trốn tránh nghĩa vụ tài chính hoặc hợp thức hóa các hoạt động kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Do đó, đây là hành vi xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, làm thất thu ngân sách và tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh.

Một điểm đáng chú ý trong vụ án, không chỉ Bùi Xuân Huấn mà cả vợ của đối tượng này cũng bị khởi tố về Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Thực tế cho thấy, quá trình hoạt động kinh doanh cũng như là các hoạt động trên mạng xã hội, 2 vợ chồng Huấn Hoa Hồng thường xuyên hoạt động cùng nhau, đặc biệt là đối với hoạt động kinh doanh nước hoa và một số sản phẩm gây tranh cãi. Điều đó cho thấy cơ quan điều tra bước đầu xác định có căn cứ cho rằng các bị can đã cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, đồng phạm là trường hợp có từ hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Tùy thuộc vào vai trò cụ thể của từng người như chủ mưu, tổ chức, thực hành hay giúp sức mà trách nhiệm hình sự sẽ được xem xét tương ứng.

Việc khởi tố nhiều bị can trong cùng vụ án cho thấy cơ quan điều tra không chỉ xem xét trách nhiệm của cá nhân nổi tiếng đứng tên quảng bá sản phẩm mà còn làm rõ trách nhiệm của những người tham gia vào quá trình quản lý doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, vận hành tài chính và thực hiện các hành vi bị cho là vi phạm pháp luật.

Luật sư Cường cho biết, đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định mức hình phạt cao nhất là tù chung thân trong trường hợp chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn hoặc thuộc các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, chiếm đoạt tài sản từ 500.000.000 đồng trở lên sẽ bị xử lý theo khoản 4, điều 174 bộ luật hành sự bởi khung hình phạt cao nhất có mức hình phạt là 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Đối với tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Điều 221 Bộ luật Hình sự quy định mức hình phạt cao nhất đối với cá nhân có thể lên tới 20 năm tù nếu gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trường hợp tòa án xét xử và kết tội đối với các bị can này sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định mức hình phạt. Trường hợp người phạm tội bị xử lý về nhiều tội danh mà có hình phạt cao nhất là tù chung thân, hình phạt chung sẽ là tù chung thân, nếu phạm nhiều tội mà hình phạt đều là tù có thời hạn sẽ tổng hợp hình phạt với mức cao nhất không quá 30 năm tù.

Hiện nay đang trong giai đoạn điều tra cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân điều khiển phạm tội, làm rõ diễn biến hành vi của các bị can, làm rõ vai trò của các bị can và đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khai nhận trước truyền thông, bị can Huấn đã thừa nhận hành vi phạm tội, cam kết khắc phục hậu quả và ân hận về hành vi của mình. Đây là bài học cho nhiều người, đặc biệt là đối với các giang hồ mạng trước pháp luật.

Từ vụ án này có thể thấy rằng mạng xã hội không phải là vùng đất ngoài pháp luật. Một cá nhân có thể nổi tiếng rất nhanh nhờ mạng xã hội, có thể thu hút hàng triệu lượt theo dõi và tạo ra nguồn thu nhập rất lớn. Tuy nhiên, sự nổi tiếng không đồng nghĩa với quyền đứng trên pháp luật. Trong nhiều năm qua, không ít “giang hồ mạng” đã sử dụng hình ảnh lệch chuẩn, phát ngôn gây sốc, khoe tiền bạc, thể hiện lối sống thực dụng để thu hút người xem. Một số người còn lợi dụng sự nổi tiếng đó để kinh doanh, quảng cáo, bán hàng hoặc thực hiện các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp cuối cùng đã phải trả giá bằng các quyết định xử phạt hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc các chế tài pháp lý nghiêm khắc khác.

Vụ án trên là lời cảnh báo mạnh mẽ rằng mọi hành vi gian dối trong kinh doanh, lợi dụng niềm tin của người tiêu dùng để trục lợi, vi phạm quy định về tài chính, kế toán hay sử dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội để thực hiện các hoạt động trái pháp luật đều có thể bị phát hiện và xử lý. Đồng thời, đây cũng là dịp để xã hội nhìn nhận lại hiện tượng thần tượng hóa những nhân vật nổi tiếng bằng tai tiếng, đề cao giá trị vật chất mà xem nhẹ các chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

“Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, sự thành công chân chính phải được xây dựng trên lao động, sáng tạo, năng lực và sự tuân thủ pháp luật. Những giá trị ảo được tạo dựng bằng chiêu trò truyền thông, sự phô trương hoặc các hành vi vi phạm pháp luật sớm hay muộn cũng sẽ bị bóc tách và phải trả giá trước công lý”, luật sư Cường nói.

Từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, tập trung chính trên mạng xã hội Facebook, ứng dụng TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng, bán hàng online... Huấn Hoa Hồng thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng.... Từ đó, làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội. Đáng chú ý, cơ quan công an cáo buộc Huấn chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân, tổng hơn 3 tỷ đồng. Huấn cùng vợ và các đồng phạm mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán. Việc này gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước. Bùi Xuân Huấn còn huy động tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Tại cơ quan điều tra, Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) khai nhận hành vi và nói rằng: “Có những cái mình gây ra thì mình phải chịu trách nhiệm và xin được khắc phục hậu quả hoàn toàn. Tất cả những việc mình làm sai mình cũng không nghĩ hậu quả xảy ra nặng như thế”, Huấn Hoa Hồng khai.

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