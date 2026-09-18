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Quân sự - Thế giới

Mỹ cấp visa cho quan chức cấp cao Iran dự họp Liên Hợp Quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cấp visa cho một số quan chức cấp cao của Iran để tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 81.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 28/9 tại New York, Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/9 cho biết họ đã phê duyệt thị thực cho "phái đoàn nòng cốt" của Iran, trong đó có Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi, để tham dự cuộc họp của Liên Hợp Quốc.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/AP.

"Phái đoàn Iran sẽ được phép tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc", Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, nhưng cho biết thêm rằng "phái đoàn Iran sẽ bị hạn chế đi lại và bị cấm mua các mặt hàng xa xỉ, cũng như một số hàng hóa khác theo chính sách của chúng tôi".

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phái đoàn Iran năm nay có quy mô nhỏ hơn năm ngoái.

Quyết định đối với Iran được đưa ra 1 ngày sau khi Mỹ từ chối cấp visa cho Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas và phái đoàn của ông tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

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Nguồn video: VTV
#Mỹ #Iran #Tổng thống Mỹ Donald Trump #Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

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