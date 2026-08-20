Chỉ trong hơn 10 ngày, từ ngày 7 đến 18/8, nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam hoặc bắt để điều tra.

Điểm đáng chú ý là phía sau những phiên livestream thu hút hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem, cơ quan điều tra đang làm rõ nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, từ gây rối trật tự công cộng, lợi dụng quyền tự do dân chủ đến các sai phạm về kế toán, hóa đơn và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Loạt "giang hồ mạng" bị điểm tên

Chỉ trong hơn 10 ngày, từ 7 đến 18/8, nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội như Khánh Sky, Vua Quạt, Hồ Văn Khoa, Huấn Hoa Hồng, Tế Điên Nam Định và Phú Lê lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam hoặc bắt để điều tra.

Các vụ án cho thấy sức ảnh hưởng trên mạng xã hội không phải là “lá bùa” đứng ngoài pháp luật. Những hành vi bị cơ quan chức năng điều tra trải rộng từ gây rối trật tự công cộng, lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm quy định về kế toán, mua bán hóa đơn đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Loạt “giang hồ mạng” triệu view "sa lưới" chỉ hơn 10 ngày.

Đáng chú ý, Phú Lê và Lã Thúy Kiều cùng hai bị can khác bị điều tra về các sai phạm liên quan kế toán và hóa đơn. Cơ quan điều tra xác định trong giai đoạn 2021-2025, hơn 107 tỷ đồng doanh thu được chuyển vào các tài khoản cá nhân nhưng không được hạch toán; đồng thời có dấu hiệu lập hóa đơn khống để hợp thức hàng hóa.

Tế Điên Nam Định bị bắt để điều tra về hành vi bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Cơ quan điều tra cho rằng người này đã đăng tải, livestream những thông tin bị xác định là bịa đặt, sai sự thật liên quan Trại giam Ninh Khánh.

Huấn Hoa Hồng bị khởi tố thêm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị bắt tạm giam. Theo điều tra bước đầu, Huấn bị cáo buộc chiếm đoạt của nhiều người hơn 3 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh nước hoa có doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng bị xác định có sai phạm về hóa đơn, kế toán.

Trước đó, Khánh Sky, Hồ Văn Khoa và Vua Quạt cũng bị khởi tố liên quan những mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội. Trong đó, một số người bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và lợi dụng quyền tự do dân chủ.

Không để “giang hồ mạng” thành hình mẫu cho giới trẻ

Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính Pháp, cho rằng việc liên tiếp khởi tố, xử lý các nhân vật nổi tiếng trên mạng cho thấy cơ quan chức năng đang quyết liệt lập lại trật tự trên không gian mạng.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Theo luật sư, nổi tiếng không đồng nghĩa với đặc quyền, triệu view không phải “lá bùa” đứng ngoài pháp luật. Khi có dấu hiệu tội phạm, mọi cá nhân đều phải chịu trách nhiệm theo quy định, bất kể có bao nhiêu người theo dõi.

Điều đáng lo hơn nằm ở những “giá trị ảo” mà một bộ phận nhân vật mạng tạo ra: khoe tiền, phát ngôn gây sốc, chửi bới, đấu tố, tạo thị phi để đổi lấy lượt xem. Nếu những hành vi lệch chuẩn này liên tục được cổ súy, chúng có thể vô tình trở thành hình mẫu sai lệch về thành công, đặc biệt với giới trẻ.

Vì vậy, theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường, “dẹp giang hồ mạng” không phải dẹp người nổi tiếng, mà là dẹp hành vi vi phạm pháp luật và ngăn những giá trị lệch chuẩn trở thành chuẩn mực trên không gian mạng.

Bên cạnh xử lý nghiêm các hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cần kiểm soát nội dung độc hại, xử lý tài khoản vi phạm và tăng cường giáo dục kỹ năng số cho người trẻ.

Bởi cuối cùng, một xã hội số lành mạnh không thể lấy lượt xem làm thước đo giá trị, càng không thể để những màn thị phi, khoe của hay phát ngôn lệch chuẩn trở thành “bí quyết thành công”.