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Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ hỏa hoạn tại nhà máy ở Nga, 15 người tử vong

15 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một khu tổ hợp hóa chất khí đốt đang được xây dựng ở tỉnh Amur, vùng Viễn Đông của Nga.  

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ ban quản lý nhà máy hôm 27/8 cho hay, vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu tổ hợp hóa chất khí đốt Amur ở vùng Viễn Đông của Nga vào đầu tuần này, khiến 15 người thiệt mạng.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều công nhân vội vàng tìm nơi trú ẩn khi ngọn lửa bùng lên tại tổ hợp vào ngày 25/8.

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Các nhân viên y tế và cứu hộ đang đưa những người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại khu phức hợp hóa chất khí đốt Amur ở Blagoveschensk, vùng Amur, Nga, lên máy bay đến Moscow ngày 27/8/2026. Ảnh: Cơ quan báo chí Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga/AP.

Tất cả nạn nhân thiệt mạng đều là nhân viên của nhà máy, tổ hợp hóa chất khí đốt Amur cho biết trong một thông cáo. Trong số các nạn nhân có một công dân Nga và 14 người nước ngoài, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Vào ngày 26/8, nhà máy thông báo đã tìm thấy thi thể của 1 người Nga và 6 công dân Trung Quốc.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy cũng như khả năng vi phạm các quy định an toàn. Cơ quan này không phát hiện dấu hiệu phá hoại hay hành vi phạm tội nào.

Trong một thông cáo, công ty cho biết điều tra sơ bộ cho thấy vụ cháy bắt nguồn từ khu vực quy trình phụ trợ và các thiết bị chính của tổ hợp không bị hư hại.

Khi được đề nghị bình luận, ban quản lý tổ hợp hóa chất khí đốt Amur cho biết công ty đã bắt đầu công tác khắc phục khẩn cấp phối hợp với Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga.

Thông cáo cũng cho biết các hoạt động xây dựng và lắp đặt tại những khu vực không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy sẽ tiếp tục diễn ra bình thường, đồng thời chất lượng không khí đang được giám sát liên tục. Hiện tại, không có chất độc hại nào vượt quá mức cho phép.

Tổ hợp hóa chất khí đốt Amur vẫn đang trong quá trình xây dựng và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2027.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ nổ tại một nhà máy ở Ấn Độ vào tháng 4/2026

Nguồn video: VTV
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