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Quân sự - Thế giới

Mỹ đạt thỏa thuận tăng hiện diện quân sự tại Greenland

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Washington tại Greenland.

An An (Theo AP)
Mỹ đạt thỏa thuận tăng hiện diện quân sự tại Greenland

Theo AP, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội ngày 18/9, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận "trao cho Mỹ quyền kiểm soát lâu dài đối với an ninh và tất cả nhu cầu khác tại Greenland, giải quyết hoàn toàn tất cả những quan ngại của Mỹ".

Được biết, Greenland là một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

"Theo chỉ đạo của tôi, chúng tôi đã làm việc với các đại diện của Đan Mạch và Greenland để đảm bảo rằng Mỹ sẽ vĩnh viễn có toàn quyền thực hiện những việc cần thiết tại Greenland nhằm bảo vệ và duy trì an ninh của Greenland cũng như của Mỹ”, Tổng thống Trump cho biết thêm.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Ông Trump nhấn mạnh: “Kể từ bây giờ, không một đối thủ nào của Mỹ có thể đặt căn cứ tại Greenland, duy trì sự hiện diện quân sự tại Greenland hoặc thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland nếu không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi”.

Ông Trump nói thêm rằng với thỏa thuận này, Mỹ sẽ bắt đầu quá trình tăng cường sự hiện diện quân sự ở Greenland.

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Tuyết phủ trắng trung tâm thành phố Nuuk, Greenland, hồi tháng 1/2026. Ảnh: AP.

Thỏa thuận đạt được sau nhiều tháng các quan chức Mỹ, Greenland và Đan Mạch bí mật đàm phán, tìm kiếm giải pháp để giải quyết một số lo ngại về an ninh của ông Trump đối với vùng lãnh thổ có khoảng 56.000 cư dân.

Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết thỏa thuận sẽ được 3 bên ký kết vào tuần tới trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trong một tuyên bố, bà nói rằng "thỏa thuận này công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Greenland và Đan Mạch, đồng thời bảo vệ quyền tự quyết của Greenland và Đan Mạch".

Theo Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen, thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả Greenland, Đan Mạch và Mỹ.

Theo AP, với việc công bố thỏa thuận này, Tổng thống Trump có thể tự hào về một thành tựu trong chính sách đối ngoại trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

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Nguồn video: VTV
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