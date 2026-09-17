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Quân sự - Thế giới

Mỹ có thể bật đèn xanh cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 cho biết Mỹ và Ukraine đang thảo luận khả năng cấp giấy phép để Kiev sản xuất một số phiên bản tên lửa đánh chặn Patriot.

Trà Khánh
Mỹ có thể bật đèn xanh cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot, ông Trump xác nhận Washington và Kiev “đã thảo luận về vấn đề này”. Theo ông chủ Nhà Trắng, loại tên lửa được đề cập là những phiên bản có công nghệ ít phức tạp hơn so với các biến thể hiện đại nhất.

“Đó là những phiên bản ít tinh vi hơn. Các bạn hiểu ý tôi. Ít tinh vi hơn nhiều”, ông Trump nói. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không trả lời trực tiếp câu hỏi liên quan kế hoạch của một số quốc gia châu Âu nhằm bán tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine.

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Mô hình tên lửa PAC-3 CRI tại căn cứ không quân Hamamatsu ở Nhật Bản hồi năm 2019. Ảnh: Wikimedia.

Ông Trump cho biết Mỹ hiện có lượng dự trữ lớn đối với một số loại vũ khí, song nhiều khí tài thuộc nhóm hiện đại nhất đã được chuyển cho Ukraine.

“Chúng tôi có kho dự trữ rất lớn đối với một số loại vũ khí. Có nhiều loại gần như không thiếu. Nhưng đối với những vũ khí thuộc loại hàng đầu, một phần đáng kể đã được cung cấp cho Ukraine. Hiện chúng tôi đang đẩy nhanh sản xuất”, Tổng thống Mỹ nói.

Đầu tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ngay cả khi Ukraine được Washington cấp giấy phép, việc xây dựng các cơ sở có khả năng sản xuất hệ thống Patriot cũng sẽ mất vài năm.

Theo ông Rubio, Patriot là một hệ thống vũ khí đặc biệt phức tạp. Vì vậy, việc chuyển giao giấy phép sản xuất cho Ukraine, nếu được thực hiện, cũng không thể giải quyết ngay tình trạng thiếu hụt các hệ thống này trong ngắn hạn. Ngoại trưởng Mỹ cho biết các cuộc đàm phán về vấn đề này vẫn đang diễn ra và có thể mang lại kết quả trong tương lai.

Dù vậy hai tập đoàn quốc phòng Mỹ là Raytheon và Lockheed Martin - nhà thầu sản xuất Patriot lo ngại rằng nếu được cho phép, Ukraine có thể cải tiến tên lửa đánh chặn Patriot, đồng thời sản xuất chúng nhanh hơn và với chi phí thấp hơn đáng kể so với Mỹ. Đây sẽ là rào cản chính dẫn đến việc Ukraine tự sản xuất đạn tên lửa Patriot gặp nhiều khó khăn.

Về lâu dài, Kiev có tiềm năng sản xuất dư thừa tên lửa Patriot để đáp ứng nhu cầu của Mỹ hoặc các đồng minh. Tuy nhiên, chính hiệu suất cao tiềm tàng của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine mới là điều gây lo ngại cho các nhà sản xuất vũ khí Mỹ.

Các nhà phân tích quân sự nhận định, năng lực công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã tăng trưởng đáng kể và nước này đang ngày càng giảm bớt sự phụ thuộc vào viện trợ trực tiếp. Hiện tại, Ukraine sản xuất khoảng 10 triệu máy bay không người lái (UAV) mỗi năm, so với con số 100.000 chiếc tại Mỹ.

#Tổng thống Mỹ Donald Trump #tên lửa Patriot #xung đột Ukraine #phòng không Ukraine

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