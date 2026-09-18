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[GALLERY] Toyota chốt lịch sản xuất bán tải Hilux chạy hydro FCEV vào 2028

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota chốt lịch sản xuất bán tải Hilux chạy hydro FCEV vào 2028

Toyota Hilux sử dụng pin nhiên liệu hydro sẽ sản xuất từ 2028, bổ sung thêm một lựa chọn truyền động bên cạnh bản diesel mild-hybrid và thuần điện tại châu Âu.

Nguyễn Chung
Toyota vừa xác nhận kế hoạch sản xuất mẫu xe bán tải Hilux FCEV từ năm 2028, sau một thời gian phát triển và thử nghiệm các nguyên mẫu sử dụng công nghệ pin nhiên liệu hydro. Mẫu bán tải cỡ trung sẽ được phân phối tại châu Âu.
Toyota vừa xác nhận kế hoạch sản xuất mẫu xe bán tải Hilux FCEV từ năm 2028, sau một thời gian phát triển và thử nghiệm các nguyên mẫu sử dụng công nghệ pin nhiên liệu hydro. Mẫu bán tải cỡ trung sẽ được phân phối tại châu Âu.
Toyota hiện mới công bố hình ảnh teaser đầu tiên của Hilux FCEV. Hình ảnh cho thấy mẫu bán tải được trang bị cụm đèn LED định vị ban ngày dạng phân đoạn, trong khi thiết kế hoàn chỉnh của phiên bản thương mại vẫn chưa được tiết lộ.
Toyota hiện mới công bố hình ảnh teaser đầu tiên của Hilux FCEV. Hình ảnh cho thấy mẫu bán tải được trang bị cụm đèn LED định vị ban ngày dạng phân đoạn, trong khi thiết kế hoàn chỉnh của phiên bản thương mại vẫn chưa được tiết lộ.
Theo kế hoạch của hãng Toyota, mẫu xe bán tải Hilux FCEV mới được phát triển với mục tiêu đạt phạm vi hoạt động trên 400 km theo tiêu chuẩn WLTP. Khả năng kéo tối đa của xe dự kiến đạt 2.500 kg.
Theo kế hoạch của hãng Toyota, mẫu xe bán tải Hilux FCEV mới được phát triển với mục tiêu đạt phạm vi hoạt động trên 400 km theo tiêu chuẩn WLTP. Khả năng kéo tối đa của xe dự kiến đạt 2.500 kg.
Một ưu điểm của hệ truyền động pin nhiên liệu hydro là thời gian tiếp nhiên liệu tương đối ngắn. Toyota cho biết, việc nạp đầy hydro cho Hilux FCEV có thể hoàn tất trong khoảng 5 phút, gần với thời gian tiếp nhiên liệu của xe sử dụng động cơ đốt trong.
Một ưu điểm của hệ truyền động pin nhiên liệu hydro là thời gian tiếp nhiên liệu tương đối ngắn. Toyota cho biết, việc nạp đầy hydro cho Hilux FCEV có thể hoàn tất trong khoảng 5 phút, gần với thời gian tiếp nhiên liệu của xe sử dụng động cơ đốt trong.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với việc tiếp cận người dùng nằm ở hạ tầng trạm sạc khi toàn bộ khu vực châu Âu và Anh hiện chỉ có khoảng 179 trạm hydro đang vận hành. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất và giá bán đầu ra của các dòng xe FCEV thường cao hơn đáng kể so với xe dùng động cơ đốt trong hay xe điện chạy pin.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với việc tiếp cận người dùng nằm ở hạ tầng trạm sạc khi toàn bộ khu vực châu Âu và Anh hiện chỉ có khoảng 179 trạm hydro đang vận hành. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất và giá bán đầu ra của các dòng xe FCEV thường cao hơn đáng kể so với xe dùng động cơ đốt trong hay xe điện chạy pin.
Dự án bán tải hydro được Toyota bắt đầu khởi động từ năm 2022 với bản thử nghiệm Hilux H2 tích hợp công nghệ từ mẫu sedan Mirai. Đến năm 2024, hãng tiếp tục xuất xưởng 10 chiếc nguyên mẫu FCEV phục vụ thử nghiệm thực tế tại Anh.
Dự án bán tải hydro được Toyota bắt đầu khởi động từ năm 2022 với bản thử nghiệm Hilux H2 tích hợp công nghệ từ mẫu sedan Mirai. Đến năm 2024, hãng tiếp tục xuất xưởng 10 chiếc nguyên mẫu FCEV phục vụ thử nghiệm thực tế tại Anh.
Các mẫu xe thử nghiệm này được trang bị 3 bình chứa nhiên liệu nằm gọn trong cấu trúc khung gầm rời, kết hợp cùng bộ pin lithium-ion bố trí dưới sàn thùng xe.
Các mẫu xe thử nghiệm này được trang bị 3 bình chứa nhiên liệu nằm gọn trong cấu trúc khung gầm rời, kết hợp cùng bộ pin lithium-ion bố trí dưới sàn thùng xe.
Phiên bản bán tải Toyota Hilux FCEV thử nghiệm từng ghi nhận tầm hoạt động khoảng 600 km, xe được trang bị mô-tơ điện đặt tại cầu sau cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm.
Phiên bản bán tải Toyota Hilux FCEV thử nghiệm từng ghi nhận tầm hoạt động khoảng 600 km, xe được trang bị mô-tơ điện đặt tại cầu sau cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm.
Sự xuất hiện của bản FCEV vào năm 2028 sẽ giúp dải sản phẩm Toyota Hilux tại châu Âu trở nên đa dạng. Cùng với phiên bản hydro, Hilux BEV thuần điện trước đó được công bố đạt tầm di chuyển 257 km (chuẩn WLTP) đi kèm sức kéo từ 1.600 đến 2.000 kg tùy theo từng cấu hình.
Sự xuất hiện của bản FCEV vào năm 2028 sẽ giúp dải sản phẩm Toyota Hilux tại châu Âu trở nên đa dạng. Cùng với phiên bản hydro, Hilux BEV thuần điện trước đó được công bố đạt tầm di chuyển 257 km (chuẩn WLTP) đi kèm sức kéo từ 1.600 đến 2.000 kg tùy theo từng cấu hình.
Toyota lần đầu giới thiệu nguyên mẫu Hilux H2 vào năm 2022, sử dụng hệ thống pin nhiên liệu có nguồn gốc từ mẫu sedan Mirai. Đến năm 2024, hãng chế tạo 10 nguyên mẫu xe bán tải Toyota Hilux FCEV để thử nghiệm tại Anh.
Toyota lần đầu giới thiệu nguyên mẫu Hilux H2 vào năm 2022, sử dụng hệ thống pin nhiên liệu có nguồn gốc từ mẫu sedan Mirai. Đến năm 2024, hãng chế tạo 10 nguyên mẫu xe bán tải Toyota Hilux FCEV để thử nghiệm tại Anh.
Video: Xem mẫu xe bán tải Toyota Hilux FCEV bản thử nghiệm.
Nguyễn Chung
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