[GALLERY] Toyota chốt lịch sản xuất bán tải Hilux chạy hydro FCEV vào 2028

Toyota Hilux sử dụng pin nhiên liệu hydro sẽ sản xuất từ 2028, bổ sung thêm một lựa chọn truyền động bên cạnh bản diesel mild-hybrid và thuần điện tại châu Âu.
Toyota Hilux sử dụng pin nhiên liệu hydro sẽ sản xuất từ 2028, bổ sung thêm một lựa chọn truyền động bên cạnh bản diesel mild-hybrid và thuần điện tại châu Âu.
Mercedes-Benz CLA 200 Electric dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam, ra mắt tháng 10/2026. Xe được phát triển trên nền tảng dành riêng cho kỷ nguyên xe điện.
Mẫu xe SUV hạng sang Lexus GX 2027 vừa được công bố cho thị trường Mỹ, bổ sung tính năng SmartAccess cải tiến và ghế sau thông gió, giá bán tăng tới 1.565 USD.
Toyota Corolla Hatchback 2027 mới sở hữu màn hình lớn, thêm tùy chọn màu sơn và bộ mâm 18 inch. Bản Corolla FX từng sẽ không còn bán ra tại thị trường Mỹ.
Ở tuổi 37, Midu tiếp tục gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, trong trẻo cùng phong cách thanh lịch.
BYD Atto 2 đời 2027 vừa ra mắt thị trường Trung Quốc được bổ sung phiên bản chạy 501 km theo chuẩn CLTC, giá khởi điểm từ 74.800 NDT (khoảng 262 triệu đồng).
Từ củ sạc nhanh đến sạc dự phòng, 4 món Baseus nhỏ gọn, dễ mang the và cực kỳ hữu ích.
Thương hiệu Li Auto đã chính thức ra mắt mẫu SUV thuần điện mang tên i9. Tại thị trường Trung Quốc, xe có giá khởi điểm từ 369.800 NDT (khoảng 1,294 tỷ đồng).
Triển lãm “Vũ trụ song song” kết hợp khoa học, nghệ thuật và tương tác, giúp trẻ em khám phá thiên văn học theo cách trực quan, sinh động.
Lexus IS 2027 nâng cấp loạt trang bị, đáng chú ý là gói ngoại thất đặc biệt sử dụng màu sơn xanh Envious và mâm BBS rèn 19 inch, sản xuất giới hạn chỉ 350 xe.
Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng xuất hiện tại Hàn Quốc, gu thời trang đồng điệu của hai nàng hậu khiến người hâm mộ thích thú.
Suzuki mới đây đã gửi giấy công bố dán nhãn năng lượng của XL7 2026 mới tới Cục Đăng kiểm Việt Nam, chứng tỏ ngày xe ra mắt thị trường trong nước không còn xa.
Hongqi H7 thế hệ mới vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc, không chỉ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, xe còn chuyển sang dùng hệ truyền động hybrid sạc điện.
Mưa lớn cũng khiến việc đưa đón học sinh, đi làm của người dân bị ảnh hưởng. Nhiều người phải mất nhiều thời gian để vượt qua các tuyến đường ngập và ùn tắc.
Sau 3 năm về chung một nhà với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng, thậm chí ngày càng rạng rỡ và cuốn hút.
Nissan Terrano hoàn toàn mới bất ngờ xuất hiện tại Trung Quốc, hé lộ thiết kế SUV khung gầm rời hầm hố, hiện đại trước ra mắt và mở bán chính thức vào năm 2027.
Tăng Thanh Hà đến xem triển lãm của Đỗ Mạnh Cường và chọn hai bức tranh anh yêu thích. Nhà thiết kế sau đó gửi lời cảm ơn đến “người em”.
Ôtô Mercedes mất lái tông và cuốn nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ trên đường Trường Chinh khiến nhiều người bị thương; phương tiện nằm la liệt.
Ferrari 296 GT Modificata là siêu xe chỉ dành cho đường đua, nhưng không bị gò bó trong những điều luật thi đấu giống như bản đua chuyên nghiệp 296 GT3 Evo.
Mai Ngọc khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên mẹ trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây.
Giữa sắc màu rực rỡ của chợ Trung thu phố cổ Hàng Mã, gian hàng tò he trở thành điểm dừng chân của người tìm lại ký ức và du khách lần đầu khám phá.