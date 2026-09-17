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Quân sự - Thế giới

Ông Trump phản ứng việc EU muốn Canada là 'thành viên liên kết' của khối

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, việc Liên minh Châu Âu (EU) cho phép Canada trở thành “thành viên liên kết” của khối có thể bị coi là "hành động thù địch".

An An (Theo AP)

AP đưa tin, phát biểu tại Charlotte, Bắc Carolina, Tổng thống Trump ngày 16/9 cho rằng việc EU cho phép Canada trở thành "thành viên liên kết" đầu tiên của khối có thể bị coi là một "hành động thù địch", đồng thời đe dọa sẽ đáp trả bằng cách áp thêm thuế quan với khối.

Lời cảnh báo của ông Trump được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đề xuất mở đường cho Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của EU. Bà von der Leyen bày tỏ mong muốn đưa mối quan hệ giữa EU và Canada lên mức cao nhất có thể, mở rộng hợp tác,...

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump đã lên tiếng cảnh báo trước "ý định" của các nhà lãnh đạo Châu Âu.

"Nếu đó là ý định tốt thì không sao. Nếu đó là ý định xấu, chúng ta sẽ áp thuế rất nặng lên Châu Âu", Tổng thống Trump nói, đồng thời ám chỉ rằng Mỹ có thể cắt đứt thương mại với Châu Âu trong một số lĩnh vực nhất định.

Ông Trump cũng cho rằng viễn cảnh Canada gia nhập EU là "nực cười".

Hôm 16/9, Tổng thống Trump đã leo thang cuộc chiến thương mại bằng cách ký một sắc lệnh hạn chế việc Mỹ mua hàng hóa của Canada.

Một quan chức Canada nói với hãng AP tuần trước rằng Ottawa đang xem xét mối quan hệ với EU, có thể không bao gồm việc gia nhập khối. Quan chức này cho hay, Canada sẽ tìm kiếm một thỏa thuận cho phép công dân nước này sinh sống và làm việc tại Châu Âu mà không cần thị thực như một phần của quan hệ đối tác chiến lược rộng lớn hơn.

Ông Jonathan Wilkinson, Đại sứ Canada tại EU, ngày 16/9 cho biết Ottawa đã thảo luận về tư cách "thành viên liên kết" với các quan chức Châu Âu trước khi bà von der Leyen có bài phát biểu, và biết rằng đó là một vấn đề đang được xem xét.

Theo ông Wilkinson, Canada không tìm kiếm tư cách thành viên đầy đủ của EU. Ottawa muốn củng cố chủ quyền của Canada, chứ không phải làm suy yếu nó.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ áp thuế 50%, Canada đáp trả từ ngày 8/9/2026

Nguồn video: VTV
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