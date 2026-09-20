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[GALLERY] 10 loại quả giàu chất xơ giúp tiêu hóa khỏe, đường huyết ổn định

Kho tri thức

[GALLERY] 10 loại quả giàu chất xơ giúp tiêu hóa khỏe, đường huyết ổn định

Bổ sung trái cây giàu chất xơ như bơ, ổi, lê, táo, cam hay các loại quả mọng vào thực đơn hằng ngày là cách đơn giản để đa dạng hóa nguồn dinh dưỡng.

Ngọc Mai
Bơ nổi bật với hàm lượng chất xơ tương đối cao, đồng thời cung cấp chất béo không bão hòa đơn, kali, folate và vitamin E. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và tạo cảm giác no lâu. Bơ có lượng carbohydrate tiêu hóa thấp hơn nhiều loại trái cây, vì vậy có thể phù hợp với chế độ ăn cần chú ý đến đường huyết. Có thể ăn bơ trực tiếp, nghiền cùng bánh mì nguyên cám, trộn salad hoặc kết hợp với trứng và rau xanh. Ảnh: Bách hoá XANH
Bơ nổi bật với hàm lượng chất xơ tương đối cao, đồng thời cung cấp chất béo không bão hòa đơn, kali, folate và vitamin E. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và tạo cảm giác no lâu. Bơ có lượng carbohydrate tiêu hóa thấp hơn nhiều loại trái cây, vì vậy có thể phù hợp với chế độ ăn cần chú ý đến đường huyết. Có thể ăn bơ trực tiếp, nghiền cùng bánh mì nguyên cám, trộn salad hoặc kết hợp với trứng và rau xanh. Ảnh: Bách hoá XANH
Chà là, đặc biệt ở dạng khô, cung cấp chất xơ, kali, magie và nhiều hợp chất chống oxy hóa, nhưng đồng thời chứa lượng đường tự nhiên khá cao. Chất xơ trong chà là góp phần hỗ trợ hoạt động của đường ruột và làm chậm phần nào tốc độ hấp thu đường so với thực phẩm chứa đường đơn không có chất xơ. Tuy nhiên, người cần kiểm soát đường huyết nên ăn với khẩu phần vừa phải. Có thể dùng 1–2 quả cùng các loại hạt, cắt nhỏ cho vào yến mạch hoặc salad thay cho chất tạo ngọt. Ảnh: Bách hoá XANH
Chà là, đặc biệt ở dạng khô, cung cấp chất xơ, kali, magie và nhiều hợp chất chống oxy hóa, nhưng đồng thời chứa lượng đường tự nhiên khá cao. Chất xơ trong chà là góp phần hỗ trợ hoạt động của đường ruột và làm chậm phần nào tốc độ hấp thu đường so với thực phẩm chứa đường đơn không có chất xơ. Tuy nhiên, người cần kiểm soát đường huyết nên ăn với khẩu phần vừa phải. Có thể dùng 1–2 quả cùng các loại hạt, cắt nhỏ cho vào yến mạch hoặc salad thay cho chất tạo ngọt. Ảnh: Bách hoá XANH
Ổi là loại quả quen thuộc nhưng có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, cung cấp chất xơ, vitamin C, folate và các hợp chất chống oxy hóa. Hàm lượng chất xơ giúp hỗ trợ nhu động ruột, góp phần hạn chế tình trạng táo bón khi kết hợp với uống đủ nước. Ăn cả phần thịt và lớp vỏ sau khi rửa sạch giúp tận dụng thêm chất xơ. Ảnh: Bách hoá XANH
Ổi là loại quả quen thuộc nhưng có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý, cung cấp chất xơ, vitamin C, folate và các hợp chất chống oxy hóa. Hàm lượng chất xơ giúp hỗ trợ nhu động ruột, góp phần hạn chế tình trạng táo bón khi kết hợp với uống đủ nước. Ăn cả phần thịt và lớp vỏ sau khi rửa sạch giúp tận dụng thêm chất xơ. Ảnh: Bách hoá XANH
Mâm xôi cung cấp chất xơ cùng vitamin C, mangan và các hợp chất polyphenol, trong khi lượng carbohydrate và đường tự nhiên không quá cao so với nhiều loại trái cây. Chất xơ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và làm chậm quá trình tiêu hóa, hấp thu carbohydrate. Đây cũng là loại quả dễ kết hợp trong thực đơn hằng ngày: ăn cùng sữa chua Hy Lạp không đường, thêm vào yến mạch, salad hoặc dùng làm topping cho món ăn sáng. Ảnh: Bách hoá Xanh
Mâm xôi cung cấp chất xơ cùng vitamin C, mangan và các hợp chất polyphenol, trong khi lượng carbohydrate và đường tự nhiên không quá cao so với nhiều loại trái cây. Chất xơ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và làm chậm quá trình tiêu hóa, hấp thu carbohydrate. Đây cũng là loại quả dễ kết hợp trong thực đơn hằng ngày: ăn cùng sữa chua Hy Lạp không đường, thêm vào yến mạch, salad hoặc dùng làm topping cho món ăn sáng. Ảnh: Bách hoá Xanh
Lê cung cấp chất xơ, vitamin C, đồng và nhiều hợp chất thực vật, trong đó một phần đáng kể chất xơ nằm ở lớp vỏ. Chất xơ hòa tan và không hòa tan trong lê góp phần hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, nhu động ruột và cảm giác no. Khi ăn, nên rửa kỹ và giữ lại vỏ nếu phù hợp để tận dụng tối đa chất xơ. Lê có thể ăn trực tiếp, thái lát trộn salad hoặc dùng cùng yến mạch và sữa chua không đường. Ảnh: Điện máy XANH
Lê cung cấp chất xơ, vitamin C, đồng và nhiều hợp chất thực vật, trong đó một phần đáng kể chất xơ nằm ở lớp vỏ. Chất xơ hòa tan và không hòa tan trong lê góp phần hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, nhu động ruột và cảm giác no. Khi ăn, nên rửa kỹ và giữ lại vỏ nếu phù hợp để tận dụng tối đa chất xơ. Lê có thể ăn trực tiếp, thái lát trộn salad hoặc dùng cùng yến mạch và sữa chua không đường. Ảnh: Điện máy XANH
Táo chứa chất xơ, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt có pectin – một dạng chất xơ hòa tan. Pectin có thể được vi khuẩn đường ruột lên men, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh. Chất xơ cũng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn khi táo được sử dụng trong khẩu phần hợp lý. Nên ưu tiên ăn táo nguyên quả thay vì ép lấy nước; có thể kết hợp táo với bơ đậu phộng không đường, yến mạch hoặc salad. Ảnh: Long Châu
Táo chứa chất xơ, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt có pectin – một dạng chất xơ hòa tan. Pectin có thể được vi khuẩn đường ruột lên men, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh. Chất xơ cũng giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn khi táo được sử dụng trong khẩu phần hợp lý. Nên ưu tiên ăn táo nguyên quả thay vì ép lấy nước; có thể kết hợp táo với bơ đậu phộng không đường, yến mạch hoặc salad. Ảnh: Long Châu
Chuối cung cấp chất xơ, kali, vitamin B6 và carbohydrate tự nhiên. Chuối chưa quá chín còn chứa một lượng tinh bột kháng nhất định, có thể được lên men bởi hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Khi chuối chín hơn, tinh bột chuyển dần thành đường nên vị ngọt tăng lên. Vì vậy, người cần kiểm soát đường huyết nên chú ý kích thước khẩu phần, đồng thời có thể ăn chuối cùng sữa chua không đường, các loại hạt hoặc yến mạch thay vì dùng riêng một lượng lớn. Ảnh: Vietnamnet
Chuối cung cấp chất xơ, kali, vitamin B6 và carbohydrate tự nhiên. Chuối chưa quá chín còn chứa một lượng tinh bột kháng nhất định, có thể được lên men bởi hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Khi chuối chín hơn, tinh bột chuyển dần thành đường nên vị ngọt tăng lên. Vì vậy, người cần kiểm soát đường huyết nên chú ý kích thước khẩu phần, đồng thời có thể ăn chuối cùng sữa chua không đường, các loại hạt hoặc yến mạch thay vì dùng riêng một lượng lớn. Ảnh: Vietnamnet
Đu đủ cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin A dưới dạng carotenoid, folate và các hợp chất chống oxy hóa. Chất xơ góp phần tăng khối lượng phân và hỗ trợ quá trình đào thải qua đường ruột. Đu đủ chín có vị ngọt tự nhiên nên vẫn cần kiểm soát khẩu phần nếu đang theo dõi lượng carbohydrate. Có thể ăn đu đủ tươi, kết hợp với sữa chua không đường, làm salad hoặc dùng cùng các loại trái cây khác trong một khẩu phần vừa phải. Ảnh: Long Châu
Đu đủ cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin A dưới dạng carotenoid, folate và các hợp chất chống oxy hóa. Chất xơ góp phần tăng khối lượng phân và hỗ trợ quá trình đào thải qua đường ruột. Đu đủ chín có vị ngọt tự nhiên nên vẫn cần kiểm soát khẩu phần nếu đang theo dõi lượng carbohydrate. Có thể ăn đu đủ tươi, kết hợp với sữa chua không đường, làm salad hoặc dùng cùng các loại trái cây khác trong một khẩu phần vừa phải. Ảnh: Long Châu
Cam cung cấp vitamin C, folate, kali và chất xơ, trong đó phần thịt và màng múi chứa nhiều chất xơ hơn so với nước cam đã lọc bỏ bã. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Vì vậy, thay vì thường xuyên ép cam lấy nước, nên ưu tiên ăn cam nguyên múi để giữ lại chất xơ. Cam cũng có thể kết hợp với salad rau xanh, sữa chua không đường hoặc dùng làm món ăn nhẹ. Ảnh: Bách hoá XANH
Cam cung cấp vitamin C, folate, kali và chất xơ, trong đó phần thịt và màng múi chứa nhiều chất xơ hơn so với nước cam đã lọc bỏ bã. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Vì vậy, thay vì thường xuyên ép cam lấy nước, nên ưu tiên ăn cam nguyên múi để giữ lại chất xơ. Cam cũng có thể kết hợp với salad rau xanh, sữa chua không đường hoặc dùng làm món ăn nhẹ. Ảnh: Bách hoá XANH
Dâu tây chứa chất xơ, vitamin C, folate, mangan cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin. Với hàm lượng đường tự nhiên tương đối thấp và có chất xơ, dâu tây có thể trở thành lựa chọn phù hợp trong thực đơn chú trọng kiểm soát lượng carbohydrate. Chất xơ góp phần hỗ trợ nhu động ruột và tạo cảm giác no. Có thể ăn dâu tây trực tiếp, trộn với sữa chua không đường, yến mạch hoặc salad; hạn chế các loại dâu tây chế biến cùng đường và kem. Ảnh: Long Châu
Dâu tây chứa chất xơ, vitamin C, folate, mangan cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin. Với hàm lượng đường tự nhiên tương đối thấp và có chất xơ, dâu tây có thể trở thành lựa chọn phù hợp trong thực đơn chú trọng kiểm soát lượng carbohydrate. Chất xơ góp phần hỗ trợ nhu động ruột và tạo cảm giác no. Có thể ăn dâu tây trực tiếp, trộn với sữa chua không đường, yến mạch hoặc salad; hạn chế các loại dâu tây chế biến cùng đường và kem. Ảnh: Long Châu
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Ngọc Mai
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