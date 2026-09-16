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Quân sự - Thế giới

Thông tin vụ 2 nhân viên Chính phủ Mỹ bị 'bắn nhầm' ở Châu Phi

Binh sĩ tại Eswatini, một quốc gia ở Châu Phi, đã vô tình bắn trúng 2 nhân viên Chính phủ Mỹ vào tuần trước.

An An (Theo AP)

Theo tuyên bố của Chính phủ Eswatini vào tối 15/9, 2 nhân viên Chính phủ Mỹ đã vô tình bị bắn trúng trong lúc quân đội Eswatini đang thực hiện một chiến dịch tại vùng nông thôn ở phía Đông Bắc nước này tối 11/9.

"Hai nhân viên Mỹ bị thương nhẹ và một cuộc điều tra đang được tiến hành", người phát ngôn Chính phủ Eswatini, Thabile Mdluli, nói với hãng AP hôm 15/9.

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Một ngôi trường ở vùng nông thôn tại Eswatini. Ảnh: Wikipedia.

Chính phủ Eswatini không công bố danh tính các nhân viên Mỹ hoặc lý do họ có mặt tại đó.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo họ đã nắm được thông tin về vụ việc, cho biết "các nhân viên Mỹ đều an toàn", nhưng cũng không nêu danh tính của họ.

Bộ Ngoại giao Mỹ đang phối hợp với Chính phủ Eswatini trong một cuộc điều tra.

Người phát ngôn quân đội Eswatini, Sandile Gwebu, nói với AP rằng đây là "vấn đề ngoại giao" do cả hai nước xử lý và không cung cấp thêm chi tiết.

"Vụ việc đang được nghiêm túc xem xét và giải quyết", Chính phủ Eswatini cho biết trong một tuyên bố.

Eswatini là một quốc gia nhỏ với khoảng 1,3 triệu dân ở Châu Phi. Vương quốc này được cai trị bởi Quốc vương Mswati III, người nắm giữ quyền lực tối cao.

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Nguồn video: VTV
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