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Orekhiv sụp đổ, có mở ra con đường cho Nga tới Zaporizhzhia?

Quân sự - Thế giới

Orekhiv sụp đổ, có mở ra con đường cho Nga tới Zaporizhzhia?

Orekhov đang thất thủ, câu hỏi không còn là liệu quân Nga có chiếm được thành phố hay không, mà việc cứ điểm này sụp đổ, có mở ra con đường tới Zaporizhzhia?

Tiến Minh
Tính đến ngày 13/9, Quân đội Nga (RFAF) đã chiếm được tới một nửa thành phố Orekhiv (Orikhov), nằm ở phía bắc tỉnh Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine. Đây là đầu cầu chính trong chiến dịch phản công mùa hè năm 2023, của Quân đội Ukraine (AFU). Hiện các nhóm tấn công nhỏ của Nga, tiếp tục tiến về vùng ngoại ô phía tây bắc của thành phố.
Tính đến ngày 13/9, Quân đội Nga (RFAF) đã chiếm được tới một nửa thành phố Orekhiv (Orikhov), nằm ở phía bắc tỉnh Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine. Đây là đầu cầu chính trong chiến dịch phản công mùa hè năm 2023, của Quân đội Ukraine (AFU). Hiện các nhóm tấn công nhỏ của Nga, tiếp tục tiến về vùng ngoại ô phía tây bắc của thành phố.
Không giống như ở thành phố Konstantinovka, nơi lực lượng Ukraine đã cầm cự suốt nhiều tháng, trong các cuộc giao tranh đô thị ác liệt, nhờ hệ thống công sự, vật cản kiên cố, liên hoàn; hệ thống phòng thủ của AFU ở Orekhiv chưa được thống nhất thành một tuyến liền mạch, vững chắc; đây chính là điểm yếu chí mạng của AFU.
Không giống như ở thành phố Konstantinovka, nơi lực lượng Ukraine đã cầm cự suốt nhiều tháng, trong các cuộc giao tranh đô thị ác liệt, nhờ hệ thống công sự, vật cản kiên cố, liên hoàn; hệ thống phòng thủ của AFU ở Orekhiv chưa được thống nhất thành một tuyến liền mạch, vững chắc; đây chính là điểm yếu chí mạng của AFU.
Chính sự thiếu vắng việc phòng ngự có tổ chức của AFU, khi không có tuyến phòng thủ kiên cố, liên hoàn, vững chắc… đã tạo điều kiện cho các đơn vị Nga có thể tự do xâm nhập, vượt qua các cứ điểm và xuất hiện ở những khu vực mà chỉ huy AFU cho là an toàn. Do vậy thành phố sẽ thất thủ nhanh chóng.
Chính sự thiếu vắng việc phòng ngự có tổ chức của AFU, khi không có tuyến phòng thủ kiên cố, liên hoàn, vững chắc… đã tạo điều kiện cho các đơn vị Nga có thể tự do xâm nhập, vượt qua các cứ điểm và xuất hiện ở những khu vực mà chỉ huy AFU cho là an toàn. Do vậy thành phố sẽ thất thủ nhanh chóng.
Hiện lực lượng Ukraine đồn trú tại Orikhiv đã bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng Nga kiểm soát Novopavlivka và Chervona Krynytsia, đây là hai khu định cư nằm dọc theo hai tuyến đường huyết mạch dẫn vào thành phố. Các đoàn xe tiếp tế không thể đến được với lực lượng phòng thủ, và việc tăng viện trên thực tế là bất khả thi.
Hiện lực lượng Ukraine đồn trú tại Orikhiv đã bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng Nga kiểm soát Novopavlivka và Chervona Krynytsia, đây là hai khu định cư nằm dọc theo hai tuyến đường huyết mạch dẫn vào thành phố. Các đoàn xe tiếp tế không thể đến được với lực lượng phòng thủ, và việc tăng viện trên thực tế là bất khả thi.
Sự thụ động rõ ràng của Bộ Tư lệnh mặt trận Orikhiv AFU, không phải là một sai lầm chiến lược, mà là sự thừa nhận thực tế rằng họ không còn lực lượng dự bị cần thiết, để tiến hành một cuộc giải vây. Những gì xảy ra với Orekhiv hiện nay, chính là hệ quả họ phải căng lực lượng trên quá nhiều mặt trận.
Sự thụ động rõ ràng của Bộ Tư lệnh mặt trận Orikhiv AFU, không phải là một sai lầm chiến lược, mà là sự thừa nhận thực tế rằng họ không còn lực lượng dự bị cần thiết, để tiến hành một cuộc giải vây. Những gì xảy ra với Orekhiv hiện nay, chính là hệ quả họ phải căng lực lượng trên quá nhiều mặt trận.
Nếu Orikhiv thất thủ, lực lượng Ukraine gần như chắc chắn sẽ rút lui về phòng tuyến Kamyshevakha-Zhovta Krucha, cách Orikhiv khoảng 30km; đây là một chuỗi các khu dân cư nhỏ, mà quân đội Ukraine có thể biến thành các cứ điểm kiên cố. Đó là một chiến thuật quen thuộc và nó sẽ giúp AFU tiếp tục “câu giờ”.
Nếu Orikhiv thất thủ, lực lượng Ukraine gần như chắc chắn sẽ rút lui về phòng tuyến Kamyshevakha-Zhovta Krucha, cách Orikhiv khoảng 30km; đây là một chuỗi các khu dân cư nhỏ, mà quân đội Ukraine có thể biến thành các cứ điểm kiên cố. Đó là một chiến thuật quen thuộc và nó sẽ giúp AFU tiếp tục “câu giờ”.
Nhưng khó khăn là nằm giữa Orekhiv và tuyến phòng thủ Kamyshevakha-Zhovta Krucha, địa hình lại là bình nguyên bằng phằng, không có khu dân cư lớn nào. Do đó, có thể lực lượng Ukraine sẽ diễn rút lui nhanh chóng và diện tích đất bị mất quyền kiểm soát sẽ rất lớn.
Nhưng khó khăn là nằm giữa Orekhiv và tuyến phòng thủ Kamyshevakha-Zhovta Krucha, địa hình lại là bình nguyên bằng phằng, không có khu dân cư lớn nào. Do đó, có thể lực lượng Ukraine sẽ diễn rút lui nhanh chóng và diện tích đất bị mất quyền kiểm soát sẽ rất lớn.
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, được trang quân sự Topwar dẫn nguồn, cho biết lính dù Nga, thuộc Trung đoàn 217 của Sư đoàn Dù 98, đã kiểm soát ngôi làng Novopavlivka, cửa ngõ thành phố Orikhiv. cắt đứt hoàn toàn tuyến đường tiếp tế quan trọng vào Orekhiv.
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, được trang quân sự Topwar dẫn nguồn, cho biết lính dù Nga, thuộc Trung đoàn 217 của Sư đoàn Dù 98, đã kiểm soát ngôi làng Novopavlivka, cửa ngõ thành phố Orikhiv. cắt đứt hoàn toàn tuyến đường tiếp tế quan trọng vào Orekhiv.
Việc quân Nga chiếm được Novopavlivka, giúp họ cắt đứt tuyến đường tiếp tế phía tây bắc cho quân đồn trú Ukraine tại thành phố Orekhiv. Theo các chuyên gia quân sự, các đơn vị lính dù Nga, sau khi củng cố vị trí tại Novopavlivka, đã bắt đầu mở rộng quyền kiểm soát ra khu vực xung quanh và tổ chức bao vây Orekhiv từ phía tây bắc.
Việc quân Nga chiếm được Novopavlivka, giúp họ cắt đứt tuyến đường tiếp tế phía tây bắc cho quân đồn trú Ukraine tại thành phố Orekhiv. Theo các chuyên gia quân sự, các đơn vị lính dù Nga, sau khi củng cố vị trí tại Novopavlivka, đã bắt đầu mở rộng quyền kiểm soát ra khu vực xung quanh và tổ chức bao vây Orekhiv từ phía tây bắc.
Trước đó, hai tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Ukraine đồn trú ở Orikhiv đã bị cắt đứt: một tuyến bị cắt ở nhiều đoạn, tuyến còn lại ở khu vực Novopavlivka nói trên. Giờ đây, tất cả các tuyến đường tiếp tế cũng như thoát hiểm của họ ở Orikhiv, đều đang bị hoả lực Nga kiểm soát.
Trước đó, hai tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Ukraine đồn trú ở Orikhiv đã bị cắt đứt: một tuyến bị cắt ở nhiều đoạn, tuyến còn lại ở khu vực Novopavlivka nói trên. Giờ đây, tất cả các tuyến đường tiếp tế cũng như thoát hiểm của họ ở Orikhiv, đều đang bị hoả lực Nga kiểm soát.
Theo ông Vladimir Rogov, Chủ tịch Ủy ban Chủ quyền của Phòng Công cộng Liên bang Nga, "vùng xám" ở Orekhiv đang mở rộng với tốc độ khiến đối phương phải lo sợ. Giao tranh đang diễn ra ác liệt, hiện tại, quân Ukraine vẫn còn kiểm soát được ít nhất 60% lãnh thổ của Orikhiv.
Theo ông Vladimir Rogov, Chủ tịch Ủy ban Chủ quyền của Phòng Công cộng Liên bang Nga, "vùng xám" ở Orekhiv đang mở rộng với tốc độ khiến đối phương phải lo sợ. Giao tranh đang diễn ra ác liệt, hiện tại, quân Ukraine vẫn còn kiểm soát được ít nhất 60% lãnh thổ của Orikhiv.
Đối với Quân đội Nga, việc chiếm được Orekhiv mở ra một cánh cửa chiến lược vốn đã đóng kín kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu trên trục này. Việc Orikhiv thất thủ, có thể dẫn đến những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đối với thế trận của AFU ở tỉnh Zaporizhzhia, bao gồm cả việc quân Ukraine phải rút về trung tâm khu vực trong một thời gian tương đối ngắn.
Đối với Quân đội Nga, việc chiếm được Orekhiv mở ra một cánh cửa chiến lược vốn đã đóng kín kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu trên trục này. Việc Orikhiv thất thủ, có thể dẫn đến những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đối với thế trận của AFU ở tỉnh Zaporizhzhia, bao gồm cả việc quân Ukraine phải rút về trung tâm khu vực trong một thời gian tương đối ngắn.
Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, bước đi tiếp theo của RFAF trên hướng mặt trận này, có thể là tiến công về phía làng Pavlivka, phía tây thành phố. Từ đó, lực lượng Nga có áp sát sông Dnipro rộng lớn, vốn đóng vai trò như một rào cản tự nhiên, bao vây hoàn toàn khu vực này.
Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, bước đi tiếp theo của RFAF trên hướng mặt trận này, có thể là tiến công về phía làng Pavlivka, phía tây thành phố. Từ đó, lực lượng Nga có áp sát sông Dnipro rộng lớn, vốn đóng vai trò như một rào cản tự nhiên, bao vây hoàn toàn khu vực này.
Nếu chiến thuật đó thành công, thành phố Zaporizhzhia, một trong những trung tâm đô thị lớn nhất ở miền nam Ukraine, sẽ chỉ cách đó mười hai km. Đó không phải là viễn cảnh xa vời, mà là hệ quả hoạt động có thể dự đoán được của một trận chiến đã định đoạt.
Nếu chiến thuật đó thành công, thành phố Zaporizhzhia, một trong những trung tâm đô thị lớn nhất ở miền nam Ukraine, sẽ chỉ cách đó mười hai km. Đó không phải là viễn cảnh xa vời, mà là hệ quả hoạt động có thể dự đoán được của một trận chiến đã định đoạt.
Ukraine đã biến Orekhiv thành pháo đài chính dọc toàn bộ mặt trận giữa sông Dnipro và ranh giới vùng Dnipropetrovsk. Nó giữ vững vị thế đó trong gần hai năm, nhưng giờ đây, nó có khả năng thất thủ trong vòng một hoặc hai tuần nữa.
Ukraine đã biến Orekhiv thành pháo đài chính dọc toàn bộ mặt trận giữa sông Dnipro và ranh giới vùng Dnipropetrovsk. Nó giữ vững vị thế đó trong gần hai năm, nhưng giờ đây, nó có khả năng thất thủ trong vòng một hoặc hai tuần nữa.
Sau đó, giữa Orikhiv và Zaporizhzhia chỉ chỉ còn các ngôi làng nhỏ và lực lượng dự bị AFU đang cạn kiệt, và cả hai đều không thể tạo ra sự kháng cự đủ mạnh, đủ để ngăn cản quân Nga thay đổi hoàn toàn cục diện tại mặt trận phía nam Zaporizhzhia, vốn đã bị đóng băng từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột. https://southfront.press/orekhovs-fall-opens-russias-road-to-zaporizhzhia/
Sau đó, giữa Orikhiv và Zaporizhzhia chỉ chỉ còn các ngôi làng nhỏ và lực lượng dự bị AFU đang cạn kiệt, và cả hai đều không thể tạo ra sự kháng cự đủ mạnh, đủ để ngăn cản quân Nga thay đổi hoàn toàn cục diện tại mặt trận phía nam Zaporizhzhia, vốn đã bị đóng băng từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột. https://southfront.press/orekhovs-fall-opens-russias-road-to-zaporizhzhia/
Tiến Minh
#Xung đột Nga Ukraine #Orikhiv #Orekhov #Nga bao vây Orikhiv

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