Orekhiv sụp đổ, có mở ra con đường cho Nga tới Zaporizhzhia?

Orekhov đang thất thủ, câu hỏi không còn là liệu quân Nga có chiếm được thành phố hay không, mà việc cứ điểm này sụp đổ, có mở ra con đường tới Zaporizhzhia?