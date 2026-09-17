Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt diện rộng đối với Nga

Hạ viện Mỹ mới đây thông qua một gói trừng phạt sâu rộng nhằm vào Nga.

AP đưa tin, Hạ viện Mỹ ngày 16/9 đã thông qua gói trừng phạt diện rộng nhằm vào quan chức Nga và các trụ cột kinh tế quan trọng của nước này trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ tìm cách tước đi nguồn tài chính mà Nga cần để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Dự luật được đặt theo tên của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc bang South Carolina, người đã dành hơn 1 năm để đàm phán về dự luật này.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson phát biểu trước các phóng viên bên ngoài văn phòng của ông tại Washington ngày 16/9/2026. Ảnh: AP/Mariam Zuhaib.

Gói biện pháp trừng phạt này được Hạ viện Mỹ thông qua với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống, hiện đang được chuyển đến Tổng thống Trump để ký ban hành thành luật.

Được biết, dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với giới chức Nga, các ngân hàng và đội tàu chuyên vận chuyển năng lượng của Moscow.

Nó cũng trao cho Tổng thống Trump quyền áp thuế lên tới 100% đối với 5 nhà nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt hàng đầu của Nga, ngoại trừ các quốc gia nhập khẩu dưới 15% lượng khí đốt tự nhiên xuất khẩu của Nga và đã thực hiện các bước đáng kể để giảm lượng nhập khẩu đó.

Dự luật cho thấy nỗ lực tham vọng nhất nhằm hỗ trợ Ukraine kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, đồng thời phá vỡ tình trạng bế tắc kéo dài gần 2 năm qua về vấn đề này sau gói viện trợ khẩn cấp năm 2024.

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