Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cải tổ Nội các

AP đưa tin, ngày 17/9, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tiến hành cuộc cải tổ Nội các.

Trong danh sách nhân sự được công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi và Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi được giữ nguyên chức vụ nhằm đảm bảo sự liên tục trong các chính sách chủ chốt của Nhật Bản và mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: AP Photo/Laurent Cipriani.

Thủ tướng Takaichi cũng giữ lại Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama, người cộng sự lâu năm của bà, và Bộ trưởng Kinh tế Minoru Kiuchi. Bộ trưởng Thương mại Ryosei Akazawa cũng được giữ nguyên chức vụ.

Theo AP, bà Takaichi đã thay thế 10 trong số 18 Bộ trưởng. Trong đó, ông Hiroshi Nakatsuka, thuộc Đảng Đổi mới Nhật Bản, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Cải cách Hành chính và Chính sách Trẻ em. Ông Kazuo Yana thay thế ông Norikazu Suzuki làm Bộ trưởng Nông nghiệp. Ông Hisayuki Fujii thay thế ông Yoshimasa Hayashi làm Bộ trưởng Nội vụ.

Cuộc cải tổ Nội các lần này cho thấy Thủ tướng Takaichi ưu tiên duy trì tính ổn định và liên tục của chính quyền cũng như bảo đảm tính liên tục của các chính sách quan trọng khi giữ lại phần lớn các vị trí chủ chốt và bổ sung một số gương mặt mới vào những lĩnh vực quan trọng.

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