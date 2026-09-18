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Quân sự - Thế giới

Xung đột Trung Đông thúc đẩy việc phát triển năng lượng sạch

Nhiều quốc gia thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch và thực hiện các biện pháp để tiết kiệm năng lượng hơn trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông tiếp diễn.

An An (Theo AP)
Xung đột Trung Đông thúc đẩy việc phát triển năng lượng sạch

Những người ủng hộ năng lượng tái tạo cho rằng điều đó sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Nhiều nước đã ban hành các chính sách nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch cũng như cải thiện hiệu quả năng lượng, theo AP.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng mặc dù cuộc xung đột ở Trung Đông dường như đang thúc đẩy việc sử dụng năng lượng sạch, thế giới vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch. Theo chuyên gia, sẽ cần thêm thời gian để các chính sách mới phát huy hiệu quả.

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Những tấm pin năng lượng mặt trời tại một trang trại ở Christiana, Tennessee, Mỹ, ngày 28/4/2026. Ảnh: AP/Joshua A. Bickel.

“Các Chính phủ hiện đang phải xoay xở giữa việc thừa nhận tầm quan trọng của năng lượng sạch trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch”, giảng viên Pauline Heinrichs tại Đại học King's College London viết trong một email.

Việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời đã tăng mạnh ở Vương quốc Anh. Chính phủ nước này cũng xem xét việc mở rộng sản xuất khí tự nhiên. Tại Châu Á, nơi có nhu cầu rất lớn về năng lượng mặt trời và xe điện, Indonesia đang thay thế một số nhà máy điện sử dụng động cơ diesel bằng nhà máy điện mặt trời, đồng thời tiếp tục sử dụng than đá cho các ngành công nghiệp nặng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, tính đến ngày 9/9, 33 Chính phủ đã thông qua chính sách nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch cũng như thúc đẩy hiệu quả năng lượng để ứng phó với cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.

Một số biện pháp bao gồm hỗ trợ việc sử dụng xe điện, thúc đẩy năng lượng tái tạo, thay thế lò hơi khí đốt bằng máy bơm nhiệt điện, cải tạo nhà cửa và doanh nghiệp để tiêu tốn ít năng lượng hơn. Hà Lan, Tây Ban Nha và Anh đang thực hiện tất cả biện pháp này.

Trung Quốc đang nỗ lực tiết kiệm năng lượng hơn trong ngành công nghiệp nặng và thúc đẩy điện khí hóa các phương tiện vận tải hạng nặng. Ấn Độ và Indonesia đang chuyển sang sử dụng bếp điện để thay thế khí dầu mỏ hóa lỏng nhập khẩu trong việc nấu ăn,...

Học giả Samantha Gross thuộc Viện Brookings nhận định cuộc xung đột đang thay đổi cách mọi người suy nghĩ về việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, rằng đó không chỉ là vì khí hậu mà còn là một chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Biến chất thải thành năng lượng sạch tại Chile

Nguồn video: VTV
#Xung đột ở Trung Đông #năng lượng sạch #năng lượng tái tạo #nhiên liệu hóa thạch #năng lượng mặt trời

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