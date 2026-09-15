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Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ sập cần cẩu tại công trường xây dựng ở Mỹ

Một cần cẩu cao 26 mét đổ sập tại công trường xây dựng ở Mỹ, khiến 4 người bị thương.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, một cần cẩu cao 26m đổ sập tại công trường xây dựng trong khu dân cư cao cấp ở Miami, Mỹ, đè trúng một chiếc xe bên dưới đang đi ngang qua. Vụ việc khiến chiếc ô tô bốc cháy, làm người lái xe và 3 công nhân xây dựng bị thương, nhà chức trách thông tin.

Giám đốc Sở Cứu hỏa Miami, Robert Hevia cho biết trong một cuộc họp báo sau đó rằng, may mắn không ai thiệt mạng trong vụ tai nạn này.

"Vụ sập cần cẩu xảy ra tại khu Brickell của thành phố vào khoảng 8h sáng ngày 14/9 (giờ địa phương). Việc 4 nạn nhân đều được giải cứu và chỉ bị thương nhẹ thật may mắn. Đây là một ngày đáng nhớ đối với lực lượng cứu hỏa", Robert Hevia nói.

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Chiếc cần cẩu đổ sập ở Miami, Mỹ, ngày 14/9/2026. Ảnh: AP/Marta Lavandier.

Theo Giám đốc Robert Hevia, một phụ nữ đang lái xe trên con phố cạnh công trường xây dựng đã nhìn thấy khoảnh khắc chiếc cần cẩu bắt đầu đổ sập.

"Chiếc xe sau đó bốc cháy. Cần cẩu cũng đè trúng hai chiếc xe đang đỗ không có người và rơi trúng một container chứa hàng có hai công nhân xây dựng bên trong", người phụ nữ kể lại.

"Hiện trường khá phức tạp. Các đội cứu hỏa dập lửa trong khi đội cứu hộ kỹ thuật cắt xuyên qua container, giải cứu thành công hai nạn nhân", Giám đốc Hevia nói, đồng thời xác nhận rằng tất cả công nhân khác tại công trường xây dựng đều an toàn.

Các quan chức cho biết, nguyên nhân khiến cần cẩu đổ sập đang được điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập nhà trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
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