Canada lên tiếng về đề xuất trở thành 'thành viên liên kết' của EU

Thủ tướng Canada Mark Carney hoan nghênh đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu về việc đưa Canada trở thành "thành viên liên kết" đầu tiên của EU.

AP đưa tin, ngày 17/9, Thủ tướng Canada Mark Carney đã có bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Pháp, ca ngợi sự hợp tác giữa châu Âu và Canada.

Thủ tướng Carney cho biết ông hoan nghênh đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, được công bố hôm 16/9, song thừa nhận rằng định nghĩa về "tư cách thành viên liên kết" của Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa được xác định rõ.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Patrick Doyle/The Canadian Press/AP.

Nhà lãnh đạo Canada cũng đã đưa ra những đề xuất của ông, bao gồm hội nhập sâu rộng hơn trên các lĩnh vực thương mại, quốc phòng, khoáng sản quan trọng, trí tuệ nhân tạo, năng lượng, không gian, nghiên cứu và dịch vụ tài chính để cả hai bên ít bị tổn thương hơn trước áp lực kinh tế và địa chính trị.

Sau đó, ông Carney nói với các phóng viên rằng Canada không theo đuổi tư cách thành viên đầy đủ của EU.

Trước đó, vào ngày 16/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất mở đường cho Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên minh châu Âu.

Bà Von der Leyen cho rằng Canada và EU nên xây dựng một “liên minh vì tương lai”, thiết lập “không gian thịnh vượng chung và an ninh kinh tế”.

Được biết, ông Carney sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo EU tại Montreal (Canada) vào ngày 29 - 30/10, nơi hai bên dự kiến ​​sẽ thảo luận chi tiết hơn về mối quan hệ mới được đề xuất.

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