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Quân sự - Thế giới

Tìm thấy 4 thi thể trong đường hầm thủy điện ở Nepal

Lực lượng cứu hộ ở Nepal tìm thấy 4 thi thể trong đường hầm của một nhà máy thủy điện khi hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích trong thảm họa lũ quét tiếp diễn.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, quân đội Nepal ngày 16/9 đã tìm thấy 4 thi thể trong đường hầm tại nhà máy thủy điện Chilime, nơi bị ngập trong thảm họa lũ quét vào ngày 26/8.

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal, số thi thể được tìm thấy kể từ sau trận lũ quét đến nay đã lên tới 1.403 người, trong khi vẫn còn 6.150 nạn nhân mất tích.

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Một khu vực bị hư hại sau trận lũ quét ở Devighat, huyện Nuwakot, Nepal, trong bức ảnh chụp ngày 29/8/2026. Ảnh: AP/Rajesh Kumar Singh.

Gia đình các nạn nhân mất tích đang gây áp lực lên Chính phủ để đẩy nhanh quá trình cứu hộ và tìm kiếm thi thể trong các đường hầm.

Tại Bệnh viện Giảng dạy Đại học Tribhuvan ở Kathmandu, các bức tường sảnh được dán đầy ảnh của hàng trăm người mất tích. Người dân đến đó để tìm kiếm tin tức về những người thân yêu của họ.

Chồng của Usha Khatri, Indra Bahadur, đang làm đầu bếp cho một nhóm khách hành hương khi trận lũ ập đến biên giới Nepal - Trung Quốc cuối tháng 8/2026. Kể từ đó, bà đã tìm kiếm chồng mình ở nhiều thị trấn dọc theo con sông.

Được biết, có 13 nhà máy thủy điện bị hư hại trong trận lũ và nhiều công nhân đã bị cuốn trôi hoặc mắc kẹt bởi thảm họa khi đó.

Việc tìm kiếm những công nhân bị mắc kẹt là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ và lực lượng cứu hộ. Tuy nhiên, việc tiếp cận các đường hầm bị cản trở bởi lớp bùn dày, mảnh vỡ và cơ sở hạ tầng bị hư hại, khiến các đội cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận khu vực.

Hai công nhân người Nepal đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy còn sống hôm 4/9, vài ngày sau trận lũ lụt. Một ngày sau, một công nhân người Trung Quốc cũng được cứu sống ở một khu vực khác.

Chính phủ Nepal ước tính chi phí tái thiết đất nước sau thảm họa lũ quét này vào khoảng 4,78 tỷ đô la.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lũ quét tàn phá miền Bắc Nepal hồi tháng 8/2026

Nguồn video: VTV
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