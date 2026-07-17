Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Hỏa hoạn tại trại trẻ mồ côi Algeria khiến 30 em nhỏ thương vong

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một trại trẻ mồ côi gần thủ đô Algiers của Algeria đã khiến 11 trẻ em thiệt mạng và 19 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương cho biết, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trại trẻ mồ côi gần thủ đô Algeria ngày 16/7 đã khiến 11 trẻ em thiệt mạng và 19 em khác bị thương.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Algeria cho biết đám cháy bùng phát vào khoảng 3h30 sáng tại một cơ sở chăm sóc trẻ em 2 tầng ở Mohammedia, ngoại ô phía đông của Algiers.

aptraitremocoi.jpg
Trại trẻ mồ côi bị hỏa hoạn tàn phá ở Mohammedia, gần Algiers, Algeria, ngày 16/7/2026. Ảnh: AP.

Nhà chức trách chưa công bố độ tuổi của các nạn nhân và không ghi nhận trường hợp người lớn nào tử vong hoặc bị thương.

"5 em nhỏ bị hạn chế vận động đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn, trong khi một số em bị thương đã được chuyển đến bệnh viện chuyên điều trị bỏng", theo Trung tá Nassim Bernaoui, Trưởng phòng truyền thông của Cơ quan Bảo vệ Dân sự.

Yassin Ibrize, một người dân sống gần đó, cho biết ông nghe thấy tiếng la hét khi vụ cháy xảy ra và vội vàng chạy đến để cố gắng cứu các em nhỏ bị mắc kẹt bên trong.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét và kêu cứu phát ra từ trại trẻ mồ côi đang bốc cháy, rồi tôi thấy ngọn lửa bắt đầu bao trùm nơi này và các bé gái vẫn còn ở bên trong. Tôi vội chạy đến đó. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để cứu được càng nhiều người càng tốt. Và tạ ơn Chúa, tôi đã cứu được 3 bé gái”, ông kể lại.

Yassin Ibrize cho biết ông bị thương và hiện đang được băng bó. Con trai ông cũng tham gia cứu hộ.

“Khi tiếng la hét ngày càng lớn, tôi cũng vội vàng đến tòa nhà. Và khi tôi cố gắng lên tầng thì khói quá dày, tôi không thể vượt qua được”, Amir Ibrize, người cũng bị thương, chia sẻ.

Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện đang được điều tra.

Được biết, Algeria đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, khiến gần 1.000 vụ cháy bùng phát trong những ngày gần đây, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ cháy nhà ở Ấn Độ hồi năm 2024

Nguồn video: HTV - Đài Hà Nội
#Hỏa hoạn tại trại trẻ mồ côi Algeria #cháy trại trẻ mồ côi #Algeria #trại trẻ mồ côi #hỏa hoạn

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Điểm lại loạt vụ cháy quán bar, hộp đêm nghiêm trọng trên thế giới

Nhiều vụ hỏa hoạn tại quán bar, hộp đêm và các địa điểm tổ chức âm nhạc trên thế giới đã khiến hàng nghìn người thương vong trong gần 30 năm qua. 

Mới đây, một vụ hỏa hoạn tại quán bar Na Ladprao thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương vào rạng sáng 13/7. Đây là một trong những vụ cháy nghiêm trọng nhất tại Thái Lan kể từ năm 2009, khi 67 người thiệt mạng trong đám cháy tại hộp đêm vào dịp Tết Dương lịch.

apchayothailan.jpg
Vụ cháy quán bar ở Thái Lan vào rạng sáng 13/7 đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Ảnh: AP/Sakchai Lalit.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đằng sau thảm kịch cháy quán bar ở Thái Lan

Giới chức cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại quán bar ở Bangkok, Thái Lan, đã tăng lên 30 người. 

AP dẫn lời giới chức địa phương ngày 14/7 cho biết, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại quán bar nhạc sống Rong Beer Na Ladprao ở Bangkok vào rạng sáng 13/7 đã tăng lên 30 người trong khi cuộc điều tra về vụ cháy vẫn đang diễn ra.

Ngoài ra, hơn 70 nạn nhân bị thương, trong đó 24 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, theo thông báo của Chính quyền Đô thị Bangkok.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cháy tòa nhà đang cải tạo ở thủ đô Bỉ, nhiều người thiệt mạng

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà đang được cải tạo ở trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ.

AP dẫn lời ông Brecht Speybrouck, người phát ngôn của Văn phòng Kiểm toán Lao động, cho biết đám cháy bắt đầu bùng phát từ tầng hai của một tòa nhà trong khu mua sắm chính ở trung tâm thủ đô Brussels. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang giếng thang máy.

Lực lượng cứu hộ đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận giếng thang máy. Tối 14/7, Văn phòng Kiểm toán Lao động xác nhận rằng 6 thi thể đã được tìm thấy ở một trong các thang máy, theo đài truyền hình RTBF của Bỉ. Danh tính nạn nhân chưa được công bố.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới