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Quân sự - Thế giới

Hỏa hoạn tại khách sạn ở Ấn Độ, nhiều người thiệt mạng

Hỏa hoạn tại một khách sạn ở Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal của Ấn Độ, đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, đám cháy bùng phát tại một khách sạn ở Kolkata, Ấn Độ, vào rạng sáng ngày 19/8, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Hãng tin Press Trust of India đưa tin, ngọn lửa bùng lên vào khoảng 1h45 sáng tại một khách sạn ở trung tâm Kolkata, gần trụ sở Sở cứu hỏa Tây Bengal.

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Cảnh sát và các quan chức đứng gần một khách sạn xảy ra hỏa hoạn ở Kolkata, Ấn Độ, ngày 19/8/2026. Ảnh: AP/Bikas Das.

Ngay sau đó, 5 xe cứu hỏa được điều động để khống chế đám cháy, trong khi lực lượng cảnh sát và đội quản lý thảm họa tiến hành công tác cứu hộ, theo báo cáo. Những người bị thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị.

Một cảnh sát cho biết, lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn khi tiếp cận những người bị mắc kẹt ở các tầng trên do khói dày đặc bao trùm tòa nhà. Tuy nhiên, đám cháy đã được khống chế.

Cảnh sát thông báo với PTI rằng 9 người được xác nhận đã thiệt mạng, nhưng con số này có thể còn tăng.

Giới chức cho biết ưu tiên trước mắt là cứu những người còn mắc kẹt bên trong và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Theo AP, những vụ hỏa hoạn chết người, thường liên quan đến sự cố điện hoặc nổ bình gas, khá phổ biến ở Ấn Độ. Các nhà điều tra từng nhiều lần chỉ ra nguyên nhân trong những vụ hỏa hoạn là do lơ là an toàn và việc thực thi các quy định phòng cháy chữa cháy chưa nghiêm túc, dẫn đến những tổn thất về người.

Trước đó, vào ngày 17/8, một vụ cháy tại khách sạn ở thị trấn Tarapith, bang Tây Bengal, đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng.

Vào tháng 12/2025, ít nhất 25 người đã thiệt mạng sau khi một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại một câu lạc bộ đêm nổi tiếng ở bang Goa, miền tây Ấn Độ.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ hỏa hoạn tại một trung tâm thương mại trước đây ở Iraq

Nguồn video: VTV
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