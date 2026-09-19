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Xã hội

Trường THCS Kim Liên rộn ràng ngày hội Trung thu “Trung thu yêu thương”

Sau 2 tuần học tập, học sinh Trường THCS Kim Liên có một ngày hội Trung thu với nhiều trò chơi, gian hàng và hoạt động trải nghiệm.

Thiên Anh

Ngày 19/9, Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) tổ chức chương trình Trung thu năm 2026 với chủ đề “Trung thu yêu thương”, mang đến cho học sinh một không gian vui chơi, thư giãn và trải nghiệm văn hóa truyền thống.

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Thầy và trò trường THCS Kim Liên và chương trình “Trung thu yêu thương” 2026.

Ngay từ đầu chương trình, không khí tại sân trường trở nên sôi động với các hoạt động khởi động, giao lưu và những tiết mục mang màu sắc Trung thu. Sau 2 tuần tập trung học tập, học sinh có dịp tạm gác lại bài vở để cùng bạn bè tham gia các hoạt động vui chơi trong ngày hội.

Phát biểu khai mạc, nhà giáo Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên, bày tỏ niềm vui khi nhà trường có dịp tổ chức ngày hội Trung thu dành cho học sinh.

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Nhà giáo Đào Thị Hồng Hạnh thay mặt BGH nhà trường phát biểu khai mạc chương trình Trung thu năm 2026 với chủ đề “Trung thu yêu thương”.

Theo nhà giáo Đào Thị Hồng Hạnh, sau 2 tuần miệt mài học tập, ngày hội là khoảng thời gian để các em thư giãn và tận hưởng những hoạt động vui chơi bổ ích.

“Cô mong rằng các con sẽ thật vui, thoải mái tận hưởng ngày hội với những gian hàng, trò chơi và các tiết mục bổ ích. Đây cũng là khoảng thời gian để các con vui chơi, giao lưu và có thêm những kỷ niệm đẹp bên bạn bè”, nhà giáo Đào Thị Hồng Hạnh chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên cho biết chương trình có sự chung tay của Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Đại diện cha mẹ học sinh của trường và các lớp, cùng hướng tới việc tạo cho học sinh một ngày Trung thu vui vẻ và ý nghĩa.

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Trong khuôn khổ chương trình Trung thu BGH trường THCS Kim Liên và đại diện hội PHHS trường đã trao những phần quà cho các bạn học sinh.

Trong khuôn khổ ngày hội, học sinh được trực tiếp tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm. Tại khu vực làm đồ thủ công, các em tự tay trang trí mặt nạ bồi, làm bánh dẻo, nặn tò he, làm tranh Đông Hồ dưới sự hướng dẫn của Ban tổ chức. Mỗi học sinh có thể lựa chọn hoạt động phù hợp và tự hoàn thiện sản phẩm của mình.

Không gian sân trường cũng được bố trí nhiều trò chơi để học sinh cùng bạn bè khám phá và thử sức. Các trò chơi dân gian như bịt mắt đánh trống, chơi ô ăn quan hay những trò chơi trí tuệ, vận động tạo thêm cơ hội để các em giao lưu, phối hợp và cổ vũ cho nhau.

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Mâm ngũ quả của cô và trò trường THCS Kim Liên.

Một trong những hoạt động mang tính tìm hiểu kiến thức là cuộc thi Rung chuông vàng “Tìm hiểu nét đẹp văn hóa của Tết Trung thu”. Mỗi lớp cử 5 học sinh tham gia, cùng vượt qua các câu hỏi để tìm ra người chiến thắng.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, chương trình có nhiều tiết mục biểu diễn như múa lân sư rồng, xiếc, các tiết mục nghệ thuật của học sinh và múa bóng nước. Những hoạt động này góp phần tạo nên không khí ngày hội nhiều màu sắc ngay trong khuôn viên trường.

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Trong khuôn khổ của chương trình Trung thu năm 2026 với chủ đề “Trung thu yêu thương” có nhiều hoạt động vui chơi cho các em học sinh.

Theo kế hoạch, học sinh khối 8 và 9 tham gia chương trình vào buổi sáng, từ 7h30 đến 11h; khối 6 và 7 tham gia vào buổi chiều, từ 13h30 đến 17h ngày 19/9. Địa điểm tổ chức tại khuôn viên Trường THCS Kim Liên, số 28 phố Lương Định Của, phường Kim Liên, Hà Nội.

Thông qua chương trình, nhà trường hướng tới việc tạo sân chơi để học sinh vui chơi, giao lưu, đồng thời tìm hiểu và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa gắn với Tết Trung thu. Đây cũng là một trong những hoạt động trải nghiệm được nhà trường quan tâm nhằm góp phần nâng cao hiểu biết xã hội và kỹ năng sống cho học sinh.

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