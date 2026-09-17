Đằng sau thảm kịch sập mỏ vàng ở Sudan, gần 70 người tử vong

Một vụ sập mỏ vàng xảy ra tại khu vực hẻo lánh của Sudan, khiến ít nhất 67 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích.

AP dẫn nguồn tin ngày 16/9 cho biết, vụ sập hầm xảy ra tại mỏ vàng al-Zara ở Nuhud thuộc tỉnh Tây Kordofan, nơi do Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) kiểm soát. Lực lượng này đã chiến đấu chống lại quân đội Sudan trong hơn 3 năm qua.

Số người tử vong có thể còn gia tăng

Vụ tai nạn khiến ít nhất 67 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích. Theo Mạng lưới Bác sĩ Sudan, một nhóm y tế theo dõi cuộc chiến ở Sudan, số người tử vong có thể gia tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát.

Một quan chức chính quyền địa phương nói với hãng AP rằng hàng chục người khác vẫn mất tích. Quan chức này cho hay, vụ sập hầm bắt đầu vào ngày 13/9 tại một trong các giếng mỏ, lan sang những giếng mỏ khác có đường hầm thông nhau.

"Chỉ có một xe nâng tư nhân duy nhất có sẵn cho công tác cứu hộ, gây khó khăn hơn cho việc tìm kiếm người sống sót", quan chức này nói thêm.

Các thợ mỏ tại một khu khai thác mỏ ở Abu Jubayhah, bang Nam Kordofan, Sudan. Ảnh: Sudan Tribune.

Trước đó, hai người sống sót được liên lạc qua điện thoại và Mạng lưới Bác sĩ Sudan nói rằng thảm kịch xảy ra vào tối 15/9.

Theo nhóm giám sát Kordofan Observatory, ít nhất 70 thợ mỏ đã thiệt mạng hoặc mất tích tại khu vực này, trải dài hơn 1 km. Nhóm này nói thêm rằng các thợ mỏ là những người lao động không được quản lý và làm việc không chính thức.

Khairal-Sayed Gabara, một trong những người sống sót, cho hay vụ sập mỏ "rất nghiêm trọng" trong khi không có đủ máy móc cần thiết để dọn dẹp đống đổ nát.

"Chúng tôi không có máy móc để xúc đất đá và tìm kiếm người sống sót ở độ sâu hơn 30 mét", Khairal nói.

Các nguồn tin địa phương nói với tờ Sudan Tribune thêm rằng hàng chục thợ mỏ thủ công đã bị mắc kẹt từ sáng ngày 15/9, và lực lượng đội cứu hộ phải dựa vào những dụng cụ cầm tay thô sơ để cố gắng tiếp cận họ.

Al-Amin Suliman, một người sống sót khác cho biết, tính đến sáng 16/9, 60 thi thể đã được tìm thấy. "Vẫn còn người mắc kẹt bên trong. Khi tai nạn xảy ra, rất nhiều người đang làm việc trong mỏ", Suliman buồn rầu nói.

Nguyên nhân nào dẫn đến thảm kịch?

Theo một số nguồn tin, nguyên nhân vụ sập mỏ vàng có thể là do nền đất không ổn định, bị xói mòn do những trận mưa lớn gần đây.

Được biết, mỏ vàng al-Zara là một trong hàng ngàn mỏ nhỏ và không chính thức nằm rải rác khắp Sudan.

Sudan Tribune đưa tin, các vụ sập hầm mỏ vàng không được kiểm soát thường xảy ra ở miền Bắc và Đông Sudan, nơi hàng triệu người dựa vào khai thác mỏ trái phép để sinh tồn trong bối cảnh kinh tế suy thoái.

Vào tháng 7/2026, khoảng 15 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một vụ sập hầm tương tự ở bang phía Bắc Sudan. Trước đó, một vụ sập hầm ở Sudan năm 2023 đã khiến 14 thợ mỏ thiệt mạng và một vụ khác vào năm 2021 đã cướp đi sinh mạng của 38 người.

Mỏ vàng ở khu vực Samna, miền Bắc Sudan, bị sập vào tháng 7/2026. Ảnh: ST.

Nuhud, thành phố lớn nhất ở Tây Kordofan, và các mỏ vàng xung quanh nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF). Nơi đây đã thu hút nhiều người đến tìm vàng kể từ khi cuộc chiến giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF nổ ra vào tháng 4/2023. AP dẫn số liệu từ một nhóm giám sát cho biết, xung đột ở Sudan đã khiến ít nhất 59.000 người thiệt mạng.

Mạng lưới Bác sĩ Sudan đã lên án việc bỏ qua các tiêu chuẩn an toàn cơ bản, cảnh báo rằng việc khai thác mỏ trong các khu vực do RSF quản lý mà không có dịch vụ cứu hộ khẩn cấp hoặc thiết bị bảo hộ sẽ khiến người dân đối mặt với nguy hiểm.

Tổ chức này kêu gọi các cơ quan chức năng kiểm soát việc khai thác mỏ trái phép, bảo vệ người lao động cũng như cung cấp viện trợ y tế và hậu cần khẩn cấp cho khu vực.

Ngành khai thác vàng thủ công của Sudan tạo việc làm cho hơn 2 triệu người và chiếm hơn 80% sản lượng quốc gia. Chính quyền đã nhiều lần cam kết sẽ kiểm soát hoạt động này nhưng sự giám sát của nhà nước được cho là đã "sụp đổ" ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột.

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