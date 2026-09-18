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Quân sự - Thế giới

Xả súng tại trường học ở Philippines, 3 người thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại một ngôi trường ở miền Nam Philippines đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có cả nghi phạm, nhiều người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương và cảnh sát cho biết, vụ xả súng xảy ra tại Trường Trung học Quốc gia Banga ở thị trấn Banga, tỉnh Nam Cotabato, vào ngày 18/9.

Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã phong tỏa khuôn viên trường, đồng thời phối hợp với nhà trường cùng lực lượng y tế.

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Các thành viên Hội Chữ thập đỏ Philippines có mặt tại Trường Trung học Quốc gia Banga ở thị trấn Banga, Philippines, nơi xảy ra vụ xả súng ngày 18/9/2026. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Philippines/AP.

Thống đốc tỉnh Nam Cotabato, Reynaldo Tamayo, cho biết 2 học sinh thiệt mạng là một nam sinh và một nữ sinh, đều 14 tuổi.

Nghi phạm xả súng cũng đã tử vong. Theo Thị trưởng Banga, nghi phạm này 16 tuổi.

Ngoài ra, 10 người khác bị thương đang được điều trị tại 2 bệnh viện.

Thống đốc Reynaldo Tamayo cho biết các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ xả súng.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi 3 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong một vụ xả súng ở Cotabato.

Trước đó, vào tháng 6/2026, ít nhất 3 học sinh thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một ngôi trường ở Tacloban, Philippines.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng tại bang Louisiana, Mỹ, hồi tháng 4/2026

Nguồn video: VTV
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