Xuất hiện hình ảnh tiêm kích F-15 Arab Saudi bị Houthi bắn hạ

Nhóm vũ trang Houthi thông báo hạ tiêm kích F-15 Arab Saudi trên bầu trời Yemen, sau đó buộc các máy bay tìm kiếm rút lui.

Trong thông báo chính thức hôm 16/9, nhóm vũ trang Houthi tuyên bố dùng vũ khí phòng không nội địa để bắn rơi tiêm kích F-15SA Arab Saudi, khi nó đang thực hiện "hành động thù địch" trên bầu trời tỉnh Marib ở Yemen.

Các đơn vị Houthi còn phóng tên lửa nhằm vào "hai đội hình tiêm kích F-15, Typhoon đang tìm kiếm xác máy bay" và buộc họ rút lui.

Hình ảnh tiêm kích F-15SA Arab Saudi bị bắn rơi ở Marib hôm 16/9.

Lực lượng Houthi sau đó còn công bố đoạn video các chiến binh ăn mừng trên xác chiếc F-15SA của Arab Saudi bị bắn hạ với phần đuôi mang theo hiệu đặc trưng của Không quân Arab Saudi.

Nhóm vũ trang Houthi cáo buộc không quân Arab Saudi tiến hành hơn 450 cuộc không kích bằng chiến đấu cơ F-15 và Typhoon nhằm vào các tỉnh ở Yemen trong tuần này, khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương. "Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả biện pháp sẵn có để bảo vệ chủ quyền của Yemen khỏi mọi hành động gây hấn hoặc xâm phạm", thông báo có đoạn.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, trước đó cho biết đang xuất hiện nhiều thông tin trái ngược về số phận của tổ lái F-15, như liệu họ đã bị bắt hay đang ẩn mình chờ giải cứu.

Giới chức Arab Saudi chưa bình luận về thông tin.

Vị trí chiếc F-15SA bị bắn hạ gần tỉnh Marib.

Arab Saudi đã tiếp nhận hơn 220 tiêm kích F-15 kể từ đầu những năm 1980, trở thành quốc gia sở hữu phi đội F-15 lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Không quân nước này đang vận hành cả phiên bản F-15C/D đời cũ lẫn các biến thể F-15S và F-15SA hiện đại hơn.

Phiên bản F-15SA tích hợp các tính năng trên mẫu F-15K Hàn Quốc và F-15SG của Singapore, trang bị những hệ thống nâng cấp và cải tiến kết cấu so với dòng F-15S cơ bản.

Tiêm kích được trang bị hai động cơ tua-bin phản lực, sử dụng hệ thống điều khiển bằng máy tính thay thế cho hệ thống cơ khí trên các biến thể F-15 trước đó. Máy bay còn trang bị màn hình hiển thị tiên tiến trong buồng lái, radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) và nhiều hệ thống khác.

Giao tranh giữa nhóm vũ trang Houthi và các lực lượng chính phủ do Riyadh hậu thuẫn tại Yemen đã bùng phát trở lại kể từ tháng 7.

Tiêm kích F-15SA Arab Saudi bay tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6/2025. Ảnh: Airliners

Lực lượng Houthi tuần trước giành quyền kiểm soát đường bờ biển giáp biển Đỏ và eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải kết nối châu Á với châu Âu thông qua biển Đỏ và kênh đào Suez. Lộ trình này ngày càng trở nên quan trọng với hoạt động vận chuyển dầu khí, sau khi xung đột Trung Đông khiến eo biển Hormuz bị đóng cửa gần như hoàn toàn.

Nhóm vũ trang Yemen cũng tập kích hạ tầng dầu mỏ tại Arab Saudi, quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới.