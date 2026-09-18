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Quân sự - Thế giới

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson từ chức

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tuyên bố ông sẽ từ chức sau khi phe đối lập giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Cơ quan bầu cử Thụy Điển cho biết, theo kết quả kiểm phiếu được công bố hôm 17/9, 4 đảng đối lập (khối trung tả) đã giành được 176 ghế trong tổng số 349 ghế trong Quốc hội Thụy Điển trong cuộc bầu cử ngày 13/9. Liên minh cánh hữu cầm quyền của Thủ tướng Ulf Kristersson nhận được 173 ghế.

Sau khi phe đối lập giành chiến thắng sít sao trong cuộc tổng tuyển cử, Thủ tướng Ulf Kristersson tuyên bố ông sẽ từ chức.

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Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. Ảnh: Christine Olsson/TT News Agency/AP.

Ông Kristersson đã gửi thư tới Chủ tịch Quốc hội, đề nghị được miễn nhiệm để tiến trình thành lập Chính phủ mới có thể bắt đầu ngay lập tức.

“Người dân Thụy Điển đã bỏ phiếu cho một hướng đi mới cho đất nước chúng ta, bỏ phiếu cho sự đoàn kết và chống lại sự chia rẽ”, cựu Thủ tướng Magdalena Andersson, lãnh đạo phe đối lập, phát biểu.

Bà Andersson hy vọng sẽ giành lại chức Thủ tướng, vị trí mà bà đã mất vào năm 2022. Đảng Dân chủ Xã hội trung tả của bà đã giành được 99 ghế, trở thành đảng lớn nhất trong số các đảng tham gia cuộc bầu cử vừa qua.

Được biết, bà Magdalena Andersson, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội, cùng các đảng trong khối trung tả sẽ bước vào quá trình đàm phán thành lập Chính phủ mới.

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Nguồn video: VNA
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