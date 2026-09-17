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Quân sự - Thế giới

Tàu chiến Nga sơn ngụy trang thành tòa nhà nhằm tránh UAV Ukraine

Nhằm tránh đòn tấn công từ UAV Ukraine, Hải quân Nga quyết định sơn ngụy trang tàu hộ vệ tại căn cứ Leningrad thành các tòa nhà lên thân.

Trà Khánh
Tàu chiến Nga sơn ngụy trang thành tòa nhà nhằm tránh UAV Ukraine

Defence Blog dẫn phân tích của chuyên gia quân sự Massimo Frantarelli hôm 14/9 cho thấy, một tàu chiến Nga được ngụy trang giống ngôi nhà ven biển, với phần sơn màu đỏ như bức tường và các ô cửa sổ. Boong tàu cũng được chăng lưới chống thiết bị bay không người lái.

Ảnh được chụp hôm 22/8 tại căn cứ hải quân Leningrad, nơi đóng quân của Hạm đội Baltic hải quân Nga. Frantarelli xác định đây là tàu hộ vệ cỡ nhỏ thuộc Đề án 1331M với lượng giãn nước 800 tấn, có thể là chiếc Zelenodolsk hoặc Kazanets. Hạm đội Baltic đang vận hành 6 chiếc thuộc Đề án 1331M.

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Lưới bảo vệ (khoanh tròn bên trái) và hình sơn giống cửa sổ trên chiến hạm Nga ở Kronstadt hôm 22/8. Ảnh: MrFrantarelli

Đây được xem là giải pháp mới của Nga nhằm bảo vệ tàu chiến khỏi mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) tự sát Ukraine.

Chuyên gia hải quân H. I. Sutton trước đó ghi nhận rằng nhiều tàu chiến Nga tại quân cảng Kronstadt đã được sơn màu đen ở phần mũi và đuôi, kèm sọc ngụy trang gây rối thị giác và họa tiết hình bàn cờ.

Những thay đổi trên được triển khai sau khi Hạm đội Baltic bị UAV Ukraine tấn công. Hồi đầu tháng 6, Ukraine tập kích chiến hạm Boikiy đang nằm trong xưởng cạn tại Kronstadt và gây hỏa hoạn. Chiếc Boikiy không được trang bị lưới chống UAV vào thời điểm bị tấn công.

Giới phân tích cho rằng biện pháp sơn ngụy trang tàu chiến không phải để tránh bị phát hiện từ trên không hoặc qua vệ tinh, do vị trí của các tàu tại Kronstadt vốn đã được xác định rõ.

"Đây dường như là phương thức nhằm gây bối rối cho kíp vận hành UAV tự sát, vì họ thường phải quan sát mục tiêu qua đường truyền video có độ phân giải thấp, cũng như đánh lừa phần mềm thị giác máy tính mà UAV thường sử dụng để nhận dạng mục tiêu", Sutton nhận định.

Sơn ngụy trang tàu chiến không phải chiến thuật mới. Trong thế chiến II, một số nước từng áp dụng kiểu sơn nhằm giúp chiến hạm hòa lẫn vào môi trường xung quanh khi nhìn từ trên không. Chưa rõ mức độ hiệu quả của phương pháp ngụy trang mà Nga áp dụng cho Hạm đội Baltic.

Quân đội Nga cuối năm 2023 từng phủ lốp xe lên nhiều loại máy bay ở các căn cứ không quân, vừa để hạn chế thiệt hại từ các vụ nổ, vừa khiến đầu dò trang bị tính năng nhận dạng hình ảnh của tên lửa hoặc UAV không thể phát hiện được mục tiêu.

"Chúng ta thường sử dụng ảnh chụp từ trên không để xây dựng hình dáng cơ bản cho các hệ thống tìm kiếm mục tiêu. Tuy nhiên, rất nhiều mô hình thị giác máy tính đang gặp khó khăn khi gặp biện pháp này", Schuyler Moore, giám đốc công nghệ thuộc Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phân tích.

Defence Blog
#xung đột Ukraine #Hải quân Nga #tàu hộ vệ Nga #UAV cảm tử

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